Un drapeau suscite l'émoi dans les tribunes des JO

Des fans ont profité du match de hockey entre les États-Unis et le Danemark (6-2) samedi pour faire passer un message politique.

Lors de la victoire américaine face au Danemark (6-3), deux fans lettons de curling ont brandi un drapeau du Groenland. Le couple a levé la bannière rouge et blanche à plusieurs reprises durant le match, si bien que celle-ci est brièvement apparue à l’écran lors de la retransmission télévisée.



«En tant qu’Européens, il était important pour nous d’afficher ce symbole d’unité européenne et de montrer notre soutien au Groenland», a déclaré Alexander Kalnins, qui vit en Allemagne avec sa compagne, à l’agence de presse AP. Selon lui, le personnel de sécurité leur a toutefois demandé de ne plus exhiber le drapeau pour des raisons de sécurité. «Il pourrait y avoir des Américains agressifs», a-t-il expliqué. Le couple s’est conformé à la demande. «Je pense que le message est passé», a ajouté Kalnins.

Le drapeau du Groenland brandi en tribune: Image: X

Le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, ne participe pas aux Jeux olympiques d’hiver avec une délégation propre. Ses athlètes concourent sous les couleurs danoises, à l’image des frères et sœurs Ukaleq et Sondre Slettemark en biathlon. Les règles officielles de la cérémonie d’ouverture précisent que les spectateurs ne sont autorisés à apporter que des drapeaux de pays et de territoires participant aux Jeux.

Le président américain Donald Trump avait, un temps, menacé d’imposer des droits de douane afin de contraindre à la vente de l’île arctique aux États-Unis. Il justifiait cette initiative en affirmant que le territoire danois ne serait autrement pas suffisamment protégé face à la Russie et à la Chine. Les discussions se déroulent désormais dans un climat nettement plus apaisé.



(jcz/t-online)