forte pluie
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO: Ces «défauts» pourraient coûter cher à Franjo von Allmen

Ces «défauts» pourraient coûter cher à Franjo von Allmen
Franjo von Allmen va-t-il bientôt dépasser Odermatt sur le plan des revenus? image: shutterstock/getty

Ces «défauts» pourraient coûter cher à Franjo von Allmen

Triple champion olympique à Bormio, Franjo von Allmen a dominé Marco Odermatt sur la piste et lui a volé la vedette. Le Nidwaldien reste néanmoins largement en tête sur le plan des revenus. Les experts sont partagés sur un possible renversement du rapport de force financier, certains estimant que le Bernois présente un profil marketing moins séduisant.
16.02.2026, 05:2716.02.2026, 05:27
François Schmid-Bechtel, Rainer Sommerhalder / ch media

Beatles ou Rolling Stones? Migros ou Coop? Federer ou Nadal? Messi ou Ronaldo? Les duels à armes égales sont souvent érigés en enjeux identitaires, captivent les foules et se prêtent à merveille au marketing.

Désormais, un autre duel s’installe: celui qui oppose Franjo von Allmen à Marco Odermatt. Sur la piste, le match est total. D’un côté, le récent triple champion olympique à seulement 24 ans. De l’autre, le quadruple vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 28 ans.

von Allmen devient une star dans ce pays inattendu

En dehors, en revanche, Marco Odermatt, omniprésent dans les publicités, continue de dominer. Mais jusqu’à quand? Les trois médailles d’or olympiques propulsent von Allmen vers de nouveaux horizons. «Il est désormais arrivé sur le marché mondial du ski», constate son manager, Luca Röösli. Il sait de quoi il parle: sa boîte mail déborde de demandes.

Marco Odermatt encaisserait aujourd’hui environ cinq millions de francs par an. Franjo von Allmen, lui, serait désormais millionnaire, très loin des soucis financiers rencontrés à 17 ans, lorsqu’après la mort de son père, il avait dû recourir au financement participatif et à des fondations pour poursuivre sa carrière.

Selon des initiés du secteur, le sponsoring casque de «FvA» lui rapporterait 450 000 francs par saison. S’y ajoutent les revenus provenant des contrats avec les équipementiers, du marketing et des primes de Coupe du monde. Rien que cette saison, il a déjà touché 243 838 euros grâce à ses résultats. A titre de comparaison, Odermatt a engrangé 657 183 euros cet hiver.

Switzerland&#039;s Marco Odermatt reacts in finish area during the men&#039;s alpine skiing first run of the giant slalom race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Ita ...
Marco Odermatt domine le tableau des gains.image: Keystone

Franjo von Allmen pourrait-il bientôt dépasser le maître sur le plan financier? Le célèbre publicitaire Frank Bodin déclare: «Je crois que nous avons désormais un deuxième Odermatt. Ils se ressemblent sur de nombreux points et incarnent tous deux des valeurs typiquement suisses. Dans cette perspective, je vois un potentiel de commercialisation comparable».

Co-CEO de Swiss-Ski et président du conseil d’administration de l'agence Athlema, qui compte parmi ses clients Franjo von Allmen, Diego Züger affirme: «Il n’a certes pas encore la portée d’un Marco Odermatt, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’atteigne la même popularité».

Cette analyse n’est pas partagée par tous. Le manager d’une star étrangère du ski indique: «Franjo von Allmen peut certainement tirer un grand profit en Suisse s’il le souhaite. Mais je ne crois pas qu’il deviendra une superstar internationale du ski». Pourquoi? D’une part, parce que, contrairement à Odermatt, von Allmen ne parle pas très bien anglais. D’autre part, il ne possède pas le même charisme cosmopolite que son rival.

Gold medalist Franjo von Allmen of Switzerland poses for photographers with his three gold medals during a photocall outside the Swiss team hotel at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski ce ...
Franjo von Allmen s'est imposé comme l’un des grands noms des JO 2026.image: Keystone

Ces deux choses peuvent s’apprendre. Mais est-ce vraiment l’ambition de von Allmen? Pour l’instant, il accorde plus d’importance à la piste qu’aux projecteurs. «Je ne fonctionne pas comme Marco. Il fait plus que je ne peux l’imaginer pour l’instant», nous confiait-il en début de saison. Sa vie dans le petit village de Boltigen lui tient trop à cœur. Là-bas, le mot «superstar» lui paraît à la fois surréaliste et lointain.

«L’environnement publicitaire autour de Franjo doit refléter les valeurs qui le caractérisent: une joie authentique et de la sincérité», explique son manager, Luca Röösli. Un autre agent, qui souhaite rester anonyme, affirme: «Il n'y a pas moyen pour lui de passer devant Marco». Il se dit convaincu qu’Odermatt restera le skieur le mieux payé du giron Red Bull. Selon lui, von Allmen préférera faire du moto-cross ou bricoler de vieilles voitures plutôt que de multiplier les apparitions publiques pendant les périodes sans compétition.

von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»

Peut-être. Mais il n’est pas exclu que von Allmen ambitionne à l'avenir de défier Odermatt aussi sur le terrain publicitaire. Selon Bodin, de nombreuses portes vont s’ouvrir pour lui. D’autres rétorquent que certaines places sont déjà occupées par «Odi», notamment chez Sunrise. «Je ne vois pas les choses ainsi», renvoie Frank Bodin.

«A la place de Sunrise, j’intégrerais von Allmen. On pourrait merveilleusement jouer avec les deux»
Frank Bodin

Odermatt ou von Allmen? On le sent déjà: la question agite le pays. Beaucoup d’éléments sont amplifiés, interprétés et commentés. Il n’est donc pas surprenant que certains prédisent que l'activité de von Allmen autour d’une liqueur pourrait nuire à son image sur le plan marketing. «Ce n’est qu’un petit projet terre-à-terre», estime Bodin. «Cette liqueur ne nuira pas à Franjo von Allmen.»

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Ils décrochent une médaille olympique sans participer aux JO
Ils décrochent une médaille olympique sans participer aux JO
Un fait de match a permis aux Suissesses de réaliser l'exploit
Un fait de match a permis aux Suissesses de réaliser l'exploit
de Julien Caloz
Le CIO a-t-il censuré le message des athlètes ukrainiens?
Le CIO a-t-il censuré le message des athlètes ukrainiens?
de Romuald Cachod
L'or du slalom olympique se jouera sur une piste pour «juniors U12»
L'or du slalom olympique se jouera sur une piste pour «juniors U12»
de Sven Papaux
Voici les pires postes des bénévoles aux JO
Voici les pires postes des bénévoles aux JO
de Martin Probst
Deux pays avantagés aux JO? Polémique en ski de fond
Deux pays avantagés aux JO? Polémique en ski de fond
de ralf streule, tesero
Ce curleur suisse pousse un coup de gueule contre les organisateurs
Ce curleur suisse pousse un coup de gueule contre les organisateurs
de William Laing
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
de Julien Caloz
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
de Yoann Graber
Graves accusations de triche en curling
Graves accusations de triche en curling
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
de Martin Probst
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
de Yoann Graber
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
de Romuald Cachod
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
de Sven Papaux
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
de William Laing
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
de William Laing
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
de Claudio Zanini
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
de Romuald Cachod
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
de Ralf Streule
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
de Fred Valet
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
de Sebastian Wendel, Alexandra Pavlović
La présidente du CIO a craqué
3
La présidente du CIO a craqué
de Yoann Graber
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
de Etienne Wuillemin
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
de Marine Brunner
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
de Klaus Zaugg
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
de Klaus Zaugg
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
de klaus zaugg, milan
Son casque polémique lui coûte cher
2
Son casque polémique lui coûte cher
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
4
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
de Yoann Graber
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
de Sven Papaux
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
de Sven Papaux
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
de Martin Probst, Bormio
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Deux nouvelles médailles suisses en ski alpin
Marco Odermatt (deuxième) et Loïc Meillard (troisième) ont apporté ce samedi deux nouvelles médailles à la Suisse lors du géant des JO de Milan-Cortina.
Marco Odermatt quittera Bormio sans titre olympique dans ses bagages. Le Nidwaldien a néanmoins conclu de belle manière ses Jeux en décrochant l'argent samedi en géant. Loïc Meillard s'est quant à lui paré de bronze dans une course remportée de main de maître par Lucas Pinheiro Braathen.
L’article