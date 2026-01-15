Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été

Ils ne sont que six Helvètes à avoir eu la chance de participer aux Jeux olympiques en hiver et en été. Salomé Kora rêve de devenir la septième.

Plus de «Sport»

Dans un article paru la semaine dernière sur notre site, nous vous racontions le destin peu commun de Salomé Kora. Championne suisse de sprint sur 100m et membre du relais 4 × 100 aux Jeux d'été 2016, la Saint-Galloise de 31 ans a changé de chaussures pour devenir pousseuse au sein de l'équipe nationale de bobsleigh. Elle rêve désormais de participer aux Jeux d'hiver 2026 à Milan et Cortina. Si elle y parvient, elle deviendrait la première Suissesse à doubler été/hiver, mais la septième athlète de son pays à le faire. Six hommes y sont en effet déjà parvenus. Voici leurs noms.

Charles Stoffel

Ce Saint-Gallois, décédé en 1970, a participé aux Jeux olympiques d'été de 1924 et 1928 en tant que cavalier. Les mêmes années, il a aussi disputé les JO d'hiver en bobsleigh à quatre. Il connut toutefois plus de succès en équitation puisqu'avec l'équipe militaire suisse, il manqua de peu la médaille de bronze, terminant quatrième à Paris en 1924. À Amsterdam en 1928, il se classa 20e en individuel. Le portail Olympedia révèle qu'à Chamonix en 1924, il figurait parmi les favoris du bobsleigh à quatre ou cinq, mais qu'une chute lors de la première manche l'obligea à abandonner. Quatre ans plus tard, il termina huitième.

Pierre Musy

Le Gruyérien, disparu en 1990, était un personnage bien connu puisqu'il était le fils de Jean-Marie Musy, conseiller fédéral et président de la Confédération suisse en 1925 et en 1930. Pierre Musy a suivi la même trajectoire que Charles Stoffel, mais dans le sens inverse. Il a commencé sa carrière olympique en remportant l'or en bobsleigh à quatre à Garmisch en 1936.

Le bob «Schweiz 2» a été sacré champion olympique le 12 février 1936. L’équipage était composé de Pierre Musy au pilotage, Charles Bouvier, Joseph Beerli et Arnold Gartmann au freinage. Image: AP NY

Il a également participé aux Jeux olympiques d'été de 1948 à Londres en équitation, où il a terminé 32e en individuel et 4e par équipe dans le concours complet.

Fritz Stöckli

Ce Zurichois (1916-1968) a lui aussi décroché une médaille olympique, remportant l’argent en lutte libre lors des Jeux olympiques de Londres en 1948. Quatre ans plus tard, il a suivi la voie d’autres lutteurs suisses et s’est tourné vers le bobsleigh. Fritz Stöckli et ses coéquipiers ont alors pris la quatrième place aux Jeux olympiques d’Oslo. Mais en 1953, lors d’un entraînement en vue des Championnats du monde, il a été éjecté de la piste. Son partenaire Felix Endrich a succombé à ses blessures. Fritz Stöckli, lui, s’en est sorti avec des blessures légères, mais est resté profondément marqué par ce tragique accident. Il a aussitôt mis un terme à sa carrière de bobeur.

Ruedi Keller

Ce Zurichois, décédé en 2014, a porté les couleurs du Grasshopper Club de Zurich de 1942 à 1956, pratiquant ses deux sports de prédilection: le hockey sur gazon et le hockey sur glace. Dans ce premier sport, il a été éliminé en demi-finale du tour de consolation lors des JO d'Oslo en 1952. Mais c'est surtout dans le second que Ruedi Keller s'est illustré. Après une médaille de bronze reçue lors des Mondiaux de 1953, il a disputé un match aux Jeux olympiques d'hiver de Cortina d’Ampezzo en 1956, mais la Suisse ne s'est pas qualifiée pour le tour final de la compétition.

Edy Hubacher

Ce colosse bernois (2m03 pour 108 kg à l’époque de sa renommée sportive), qui fêtera bientôt ses 86 ans, s'est illustré au lancer du poids (15e) et du disque (25e) lors des JO de Mexico en 1968.

Edy Hubacher en action en 1972. Image: KEYSTONE

Trois ans plus tard, une rencontre a tout changé. Il l'a racontée dans Le Quotidien Jurassien: «Lors d’un stage du cadre national de décathlon à Macolin, je me suis retrouvé avec les bobeurs, qui entraînaient leur poussée. On m’a proposé d’essayer… et j’ai réussi le meilleur temps!» Un an après, il décroche le bronze en bob à deux et même l'or en bob à quatre lors des JO de Sapporo avec Wicki, Camichel et Leutenegger.

Edy Hubacher est à droite. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Il est ensuite revenu à l'athlétisme et a essayé de réaliser les minima pour les Jeux de Munich quelques mois plus tard, mais n'a pas réussi, comme il l'a relaté avec une pointe d'humour dans le média jurassien. «On a trop fêté notre titre olympique! On était invité partout, à Regensdorf, à Haute-Nendaz, dans les Grisons, au Salon de l’auto, à Genève. On a fait le tour du pays, j’ai perdu de l’influx, je n’ai pas réussi les minima.»

Rolf Strimatter

Encore un athlète qui a fait carrière en bobsleigh. Membre du relais 4 x 400m suisse aux JO de Moscou en 1980, le natif de Glaris (71 ans aujourd'hui) a aussi participé aux épreuves de bobsleigh à Sarajevo quatre ans plus tard.

Image: KEYSTONE

Sur l'image ci-dessus, on voit l'équipage du bob «Suisse 2» le 18 février 1984 à Sarajevo. Le groupe était composé du pilote Ekkehard Fasser, de Hans Maerchy, Kurt Poletti et du pousseur Rolf Strittmatter. Les Helvètes ont échoué de peu dans leur conquête de métal, terminant au 4e rang.

Aujourd'hui, Salomé Kora cite volontiers Rolf Strimatter en exemple. «En tant qu’athlètes, nous avons cette chance unique de pouvoir concourir à haut niveau dans deux sports totalement différents et de découvrir deux mondes olympiques», dit-elle, convaincue de sa reconversion: «Je veux absolument tenter l’expérience.»