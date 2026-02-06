en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: San Siro va vivre son dernier grand événement

FILE - A view of San Siro Stadium is pictured in Milan, Italy, Oct. 16, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni, File) Milan Cortina Winter Olympics San Siro
Le stade de San Siro et son architecture unique vont vivre leur dernier événement majeur durant le mois de février.image: Keystone

Aux JO, ce stade légendaire va vivre son dernier grand événement

Stade mythique mais vieillissant, San Siro accueille la cérémonie d'ouverture des JO de Milan-Cortina 2026 (ce vendredi à 20h00). L'enceinte lombarde laissera ensuite place à une arène ultra-moderne.
06.02.2026, 12:4606.02.2026, 12:46

Inauguré il y a presque 100 ans, San Siro s'offre vendredi un dernier frisson lors d'une cérémonie d'ouverture qui sera suivie par plus de deux milliards de téléspectateurs et mettra en scène la star américaine de la pop Mariah Carey ainsi que le ténor italien Andrea Boccelli.

Dès que la page olympique sera tournée, une nouvelle ère s'ouvrira pour San Siro, rebaptisé en 1979 Stadio Giuseppe Meazza en référence au double champion du monde (1934 et 1938) qui a porté le maillot de l'AC Milan et l'Inter.

FILE - A view of the empty stadium during the Serie A soccer match between AC Milan and Genoa at the San Siro stadium, in Milan, Italy, Sunday, March 8, 2020. (AP Photo/Antonio Calanni, File) Milan Ne ...
Vu de l'intérieur, le stade de San Siro impressionne tout autant.image: Keystone

Un nouveau stade sur un parking

Sur un gigantesque parking jouxtant leur stade, les deux ogres milanais, qui pèsent 39 titres de champion d'Italie et dix sacres en Ligue des champions cumulés, construiront une nouvelle enceinte de 71 500 places après bien des péripéties, reports et autres projets de déménagement en lointaine banlieue.

A propos de San Siro 👇

Le vieux San Siro bat un record et le fête avec le plus beau des tifos

Le nouveau San Siro, du nom du quartier du nord-ouest de Milan où il est implanté, devrait coûter environ 1,2 milliard d'euros et être prêt pour l'Euro 2032 que l'Italie co-organisera avec la Turquie. Il lui faudra toutefois du temps pour avoir le renom de son illustre prédécesseur, qui sera en grande partie démoli pour laisser place à un parc et à des bureaux.

Surnommé la «Scala du football», en référence au célèbre opéra milanais, San Siro est un nom incontournable du football mondial, théâtre de deux phases finales de Coupe du monde (trois matches en 1934, six en 1990), quatre finales de Ligue des champions (1965, 1970, 2001, 2016) et 207 éditions de l’incandescent derby milanais.

Pas que du football

Devenu à la fin des années 1980 une cathédrale de béton avec ses onze piliers hélicoïdaux soutenant une structure métallique rouge couvrant partiellement son terrain, le plus grand stade italien (avec une capacité de 75 000 places) a aussi fait des infidélités au football, avec des combats de boxe ou un match de rugby.

Un événement à ne pas manquer 👇

Tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie d'ouverture des JO

S'y sont aussi produits Bob Marley, les Rolling Stones, David Bowie et plus récemment Beyonce, Taylor Swift et Maneskin. En attendant peut-être l'un de ces coups de théâtre dont l'Italie raffole: des responsables politiques locaux et des riverains espèrent encore torpiller le projet San Siro 2.0. (btr/afp)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Voici les moments à ne pas rater aux JO
Voici les moments à ne pas rater aux JO
de Simon Häring
Lindsey Vonn portera un dispositif spécial aux JO
Lindsey Vonn portera un dispositif spécial aux JO
de Jérôme RASETTI
Les coachs d’Odermatt se mettent en danger pour l'aider
Les coachs d’Odermatt se mettent en danger pour l'aider
de Martin Probst
Il règne une ambiance bizarre à Milan juste avant le début des JO
Il règne une ambiance bizarre à Milan juste avant le début des JO
de Klaus Zaugg
Il y a déjà eu un premier incident aux JO
Il y a déjà eu un premier incident aux JO
On connaît enfin les porte-drapeaux suisses aux JO
On connaît enfin les porte-drapeaux suisses aux JO
Le ski suisse aura une mission périlleuse aux JO
Le ski suisse aura une mission périlleuse aux JO
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
de Martin Probst, Bormio
On vous présente les deux mascottes des Jeux olympiques
On vous présente les deux mascottes des Jeux olympiques
Thèmes
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
1 / 3
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
source: sierre-anniviers marketing
partager sur Facebookpartager sur X
Une jeune fille de 12 ans chute de son télésiège
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un improbable business permet à Langnau d'engager un étranger
Le club emmentalois est le roi des portions de frites. Et ça sert aussi ses ambitions sportives.
Autrefois, les patinoires disposaient d’une horloge pour le temps de jeu, d’un tableau d’affichage du score et, dans les enceintes les plus modernes, d’un totomat indiquant les résultats des rencontres disputées simultanément ailleurs. Les chiffres du totomat devaient d'ailleurs être changés à la main.
L’article