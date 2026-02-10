ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: le casque de l'Ukrainien Heraskevych fait polémique

Ce casque lourd de sens fait polémique

L'Ukrainien Vladislav Heraskevych s'est présenté lundi à un entraînement de skeleton arborant un casque avec des photos d'athlètes tués par la Russie. L'accessoire aurait ensuite été interdit par les organisateurs.
10.02.2026, 07:2910.02.2026, 07:29

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a justifié le port aux JO 2026 par le porte-drapeau de son pays, Vladislav Heraskevych, d'un casque arborant des photos d'athlètes tués par la Russie. Il a même salué cette initiative.

Vladislav Heraskevych a pris part lundi à Cortina à un entraînement de skeleton avec sur la tête un casque gris portant les images sérigraphiées de plusieurs de ses compatriotes morts à la guerre, avant selon lui de se voir interdire de le porter.

Cette lugeuse suisse a bénéficié d'un soutien inattendu

«Cette décision me brise le coeur. J'ai le sentiment que le Comité international olympique (CIO) trahit des athlètes qui ont fait partie du mouvement olympique en ne leur permettant pas d'être honorés là où ils ne pourront plus jamais se produire», a-t-il écrit sur Instagram.

Skeleton Training - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 3 Heraskevych Vladyslav from Ukraine participates in the Winter Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS in Cortina, Italy, on Februar ...
Le casque de Vladislav Heraskevych.Image: www.imago-images.de

«Son casque arbore les portraits de nos athlètes qui ont été tués par la Russie», a pour sa part écrit sur Telegram Volodymyr Zelensky.

«Le patineur artistique Dmytro Sharpar, tué au combat près de Bakhmut; Yevhen Malyshev, un biathlète de 19 ans tué par les occupants près de Kharkiv; et d'autres athlètes ukrainiens dont la vie a été emportée par la guerre menée par la Russie.»

Le CIO ne s'est pas exprimé sur cet incident à ce stade mais la charte olympique bannit en principe les manifestations jugées «politiques».

Un recours va être déposé

Pour Volodymyr Zelensky, Vladislav Heraskevych a «rappelé au monde le prix de notre lutte. Cette vérité ne peut être gênante, inappropriée ou qualifiée de 'manifestation politique lors d'un événement sportif'».

Evoquant des précédents «où le CIO a autorisé de tels hommages», Heraskevych a annoncé faire appel.

«Nous préparons un recours officiel auprès du CIO et lutterons pour pouvoir participer à la compétition avec ce casque»

La délégation ukrainienne aux Jeux de Milan-Cortina comporte 46 athlètes. Treize athlètes russes participent pour leur part sous bannière neutre, une sanction imposée par le CIO après l'invasion de l'Ukraine par Moscou quelques semaines après les derniers Jeux olympiques d'hiver à Pékin en 2022. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le sport
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
1
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
4
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
Une jeune fille de 12 ans chute de son télésiège
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Cette lugeuse suisse a bénéficié d'un soutien inattendu
Natalie Maag n'aurait pas pu disputer les JO sans sa campagne de financement participatif à laquelle a contribué...une de ses rivales.
Les difficultés financières rencontrées par la fédération nationale Swiss Sliding ont placé Natalie Maag dans une situation compliquée, puisqu'elle a dû assumer elle-même les frais supplémentaires qu’implique une saison olympique. À l’automne dernier, elle a donc lancé une campagne de financement participatif.
L’article