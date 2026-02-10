Ce casque lourd de sens fait polémique
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a justifié le port aux JO 2026 par le porte-drapeau de son pays, Vladislav Heraskevych, d'un casque arborant des photos d'athlètes tués par la Russie. Il a même salué cette initiative.
Vladislav Heraskevych a pris part lundi à Cortina à un entraînement de skeleton avec sur la tête un casque gris portant les images sérigraphiées de plusieurs de ses compatriotes morts à la guerre, avant selon lui de se voir interdire de le porter.
«Cette décision me brise le coeur. J'ai le sentiment que le Comité international olympique (CIO) trahit des athlètes qui ont fait partie du mouvement olympique en ne leur permettant pas d'être honorés là où ils ne pourront plus jamais se produire», a-t-il écrit sur Instagram.
«Son casque arbore les portraits de nos athlètes qui ont été tués par la Russie», a pour sa part écrit sur Telegram Volodymyr Zelensky.
Le CIO ne s'est pas exprimé sur cet incident à ce stade mais la charte olympique bannit en principe les manifestations jugées «politiques».
Un recours va être déposé
Pour Volodymyr Zelensky, Vladislav Heraskevych a «rappelé au monde le prix de notre lutte. Cette vérité ne peut être gênante, inappropriée ou qualifiée de 'manifestation politique lors d'un événement sportif'».
Evoquant des précédents «où le CIO a autorisé de tels hommages», Heraskevych a annoncé faire appel.
La délégation ukrainienne aux Jeux de Milan-Cortina comporte 46 athlètes. Treize athlètes russes participent pour leur part sous bannière neutre, une sanction imposée par le CIO après l'invasion de l'Ukraine par Moscou quelques semaines après les derniers Jeux olympiques d'hiver à Pékin en 2022. (jzs/ats)