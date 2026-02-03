dégagé
On vous présente les deux mascottes des Jeux olympiques, Milo et Tina

Mascots of Cortina 2026 Winter Olympics, Milano, Italy - 27 Feb 2024 The mascots of Milano Cortina 2026, Tina R and Milo L pose in Piazza Lombardia in Milan, Italy, 27 February 2024. 27 Feb 2024, PUBL ...
Les deux hermines se nomment Milo et Tina.Image: www.imago-images.de

On vous présente les deux mascottes des Jeux olympiques

Voici les deux hermines qui animeront dès vendredi les JO d'hiver en Italie. Et Tina et Milo ont une histoire bien particulière.
03.02.2026, 17:2303.02.2026, 17:23

Les Jeux olympiques d’hiver vont débuter ce vendredi à Milan et Cortina d'Ampezzo. Et les fameuses mascottes ne pouvaient évidemment pas manquer à l’appel. Désormais, elles déambulent presque en chair et en os dans les différents lieux des JO d'hiver 2026.

Les deux mascottes avaient été présentées il y a un an 👇🏼

Vidéo: YouTube/MilanoCortina2026

Ce sont donc Milo et Tina, deux hermines, qui joueront un rôle central dans l'animation visuelle des JO. Avec sa fourrure plus claire, Tina sera la mascotte des Jeux olympiques classiques. Plus foncé, c'est Milo qui animera les Jeux paralympiques.

Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été

Des petits noms et une histoire touchante

Les noms de ces deux mascottes sont directement inspirés des villes hôtes. Tina est le diminutif de Cortina d’Ampezzo et Milo, de Milano.

2026 Milan Cortina Winter Olympic podiums are unveiled in Milan, Italy, Wednesday, Oct. 29, 2025, with the mascots Tina and Milo during a press conference marking 100 days to go until the 2026 Milan C ...
Milo est né avec une seule patte et a su faire preuve de résilence.Image: keystone

A propos du duo de mascottes, les responsables écrivent:

«Elles incarnent l’esprit italien. Elles sont naturellement curieuse, elles aiment le sport, la vie en plein air et bien sûr le plaisir! Elles représentent un esprit italien contemporain, vivant et dynamique.»

L'histoire de Milo débute de façon un peu tragique. A sa naissance, l'hermine n'avait qu'une seule patte. Les organisateurs écrivent à son sujet:

«Grâce à sa créativité et à sa forte volonté, il a appris à utiliser sa queue et à transformer sa particularité en une véritable force»
Lindsey Vonn prend une décision stupéfiante avant les JO

Tina, c'est sa sœur, et les deux bêtes sont inséparables. A son propos, il est écrit:

«Tina aime l’art et la musique et croit au pouvoir de la beauté»

Comme les Jeux olympiques et paralympiques comprennent de nombreuses activités (et de nombreux supports de communication), Tina et Milo sont accompagnés de six petits personnages baptisés les Flo.

Die Flo für die Olympischen Spiele
Les Flo prêteront main forte à Tina et Mila.Image: olympics.com

Il s'agit de perce-neige, ces fleurs qui résistent à l'hiver et qui, eux aussi, offrent un symbole de résilience.

Les Flo ne laissent jamais tomber leurs amis, mais aiment s’amuser.

Immersion avec les athlètes au cœur du village olympique

Ils se retrouvent ainsi sans cesse dans des situations cocasses. Espérons qu’ils ne prendront pas les Jeux olympiques à la légère. (riz)

Traduit de l'allemand par Joel Espi

