JO 2026: le ski suisse aura une mission périlleuse

Die Skirennfahrerin Camille Rast posiert fuer ein Portrait waehrend der Kleiderabgabe von Swiss Olympic fuer die Olympischen Spiele 2026 in Italien, am Donnerstag 29. Januar 2026 in Dietikon. (KEYSTON ...
Chez les femmes, les principaux espoirs de médaille reposeront sur les épaules de Camille Rast.Keystone

Le ski suisse aura une mission périlleuse aux JO

En 2022 à Pékin, le ski alpin avait rapporté neuf médailles sur les quinze glanées au total par la Suisse. Il sera difficile de faire aussi bien aux JO 2026.
04.02.2026, 14:5704.02.2026, 14:57

Cinq titres olympiques sur onze, la Suisse avait effectué une belle razzia en Chine il y a quatre ans. Grâce à Beat Feuz et Corinne Suter, elle avait enlevé l'or dans la discipline reine, la descente. Marco Odermatt avait remporté le géant, Lara Gut-Behrami le Super-G et Michelle Gisin le combiné. Malheureusement, la Tessinoise et l'Obwaldienne, blessées, ne seront pas présentes à Cortina.

Les chances helvétiques ne seront forcément pas aussi élevées à Cortina, là où les dames dévaleront l'Olimpia delle Tofane. Les principaux espoirs de médaille reposeront sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne, championne du monde de slalom, a déjà battu Mikaela Shiffrin.

Corinne Suter en outsider

Et on sait aussi que l'Américaine aux neuf globes de slalom et aux 71 succès dans la discipline, n'a remporté l'or olympique qu'une seule fois sur le virage court, en 2014 à Sotchi. Attention par ailleurs à Wendy Holdener, argentée en 2018 et bronzée il y a quatre ans dans la discipline.

On vous présente les deux mascottes des Jeux olympiques

Championne du monde de descente en 2021 sur cette piste, Corinne Suter aurait dû faire partie des médaillables. De retour un mois après sa chute à St-Moritz en décembre, la Schwytzoise de 31 ans doit encore accumuler les kilomètres. Mais Corinne Suter est une femme de grands rendez-vous, alors sait-on jamais.

La superbe victoire de Malorie Blanc lors du Super-G de Crans-Montana a apporté du baume au coeur à l'équipe de vitesse. Mais la Valaisanne manque d'expérience face aux routinières que sont Sofia Goggia ou Lindsey Vonn, même si l'Américaine de 41 ans a chuté à Crans-Montana lors de la descente et est touchée au genou gauche.

Von Allmen et Monney plus forts qu'Odermatt?

A Bormio, les messieurs se frotteront à la Stelvio, cette piste imaginée pour les Mondiaux de 1985 et devenue une étape incontournable de la Coupe du monde depuis 1995. La saison passée, Alexis Monney avait remporté sa première et seule victoire en Coupe du monde en devançant Franjo von Allmen, alors que Marco Odermatt avait pris la 5e place.

Alexis Monney of Switzerland in action during the men&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Montana, Switzerland, Sunday, February 1, 2026. (KEYSTONE/$#1$)
Monney sera très attendu en descente.Keystone

Le trio magique fera forcément partie des favoris de la descente qui se tiendra samedi prochain. Vainqueur magistral à Crans-Montana dimanche, von Allmen débarquera en Italie avec une confiance XXL.

Frustré par sa deuxième place sur la Streif derrière Giovanni Franzoni, Marco Odermatt peut aller chercher trois voire quatre médailles avec le combiné par équipe. Mais on a vu qu'en géant, il était moins dominateur que les années précédentes. L'accumulation des efforts dans un contexte très ramassé avec trois épreuves, voire quatre, en une semaine peut aussi avoir un impact négatif sur les performances. Surtout sur une piste aussi sélective que la Stelvio.

Loïc Meillard en favori

En technique, on attend également beaucoup de Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a brillé lors du géant de Schladming et au cours des derniers Mondiaux de Saalbach avec trois médailles, dont l'or en slalom et en combiné par équipe.

Switzerland&#039;s Melanie Meillard speeds down the course during an alpine ski, women&#039;s World Cup slalom, in Flachau, Austria, Tuesday, Jan. 13, 2026. (AP Photo/Marco Trovati) Austria World Cup ...
Meillard en action à Flachau. Keystone

Il s'agira aussi d'avoir de la chance et un bon matériel dans une discipline aussi dense que le slalom où tout peut arriver. Tanguy Nef et Daniel Yule en slalom et Luca Aerni en géant seront les autres Romands de cette délégation avec des ambitions légitimes.

Si des manches de slalom ont été organisées récemment, la dernière en 2019 à l'occasion d'un combiné, cela fait par ailleurs depuis 2008 qu'il n'y a plus eu de géant sur la piste de Bormio. Tout le monde sera donc logé à la même enseigne. (jcz/ats)

