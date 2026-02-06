Marco Odermatt et Mathilde Gremaud sont favoris pour des médailles à Milan-Cortina. image: watson

Voici les compétitions à ne pas rater aux JO

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina débutent ce vendredi, jusqu'au 22 février. On a sélectionné les moments importants à suivre derrière votre TV.

Simon Häring

Ski alpin: descente hommes et femmes

Avec Marco Odermatt (28 ans) et le champion du monde Franjo von Allmen (24 ans), la Suisse aligne les deux meilleurs descendeurs actuels. Alexis Monney fait également figure de prétendant aux médailles. Le Fribourgeois de 26 ans a remporté sa première course de Coupe du monde fin 2024 à Bormio. Tous trois sont aussi considérés comme des candidats à l’or en Super-G.

Marco Odermatt vise évidemment l'or en descente. image: freshfocus

Chez les femmes, Corinne Suter est certes la championne olympique en titre et a été sacrée championne du monde de descente à Cortina d’Ampezzo en 2021, mais elle ne compte pas parmi les favorites.

Samedi 7 février, 11h30 (descente hommes)

Dimanche 8 février, 11h30 (descente femmes)

Mercredi 11 février, 11h30 (Super-G hommes)

Jeudi 12 février, 12h30 (Super-G femmes)

Ski alpin: slalom géant et slalom hommes

Marco Odermatt est le grand favori pour l’or en slalom géant, Loïc Meillard étant l’un de ses principaux rivaux. En tant que champion du monde en titre, le Romand de 29 ans a également ses chances en slalom.

Chez les femmes, les espoirs reposent sur la championne du monde de slalom Camille Rast, tandis que Wendy Holdener fait partie des candidates aux médailles dans cette même discipline. La favorite reste Mikaela Shiffrin.

Chez les dames, les espoirs suisses en slalom et en slalom géant reposent sur Camille Rast. image: keystone

Samedi 14 février, 10h00 / 13h30 (géant hommes)

Dimanche 15 février, 10h00 / 13h30 (géant femmes)

Lundi 16 février, 10h00 / 13h30 (slalom hommes)

Mercredi 18 février, 10h00 / 13h30 (slalom femmes)

Ski freestyle: slopestyle et big air

Mathilde Gremaud (25 ans) possède déjà une collection complète de médailles: l’or et le bronze à Pékin en 2022, ainsi que l’argent à Pyeongchang en 2018. Elle a récemment prouvé sa grande forme lors des X Games avec une victoire en big air et une troisième place en slopestyle.

En 2018, Mathilde Gremaud (à gauche) a remporté l'argent, et Sarah Höfflin (à droite) l'or. image: keystone

Avec Giulia Tanno (27 ans) et Sarah Höfflin (35 ans), championne olympique en 2018, la Suisse dispose de deux autres atouts de taille. Chez les hommes, Andri Ragettli (27 ans) rêve d’une médaille.

Lundi 9 février, 12h30 (slopestyle femmes)

Mardi 10 février, 12h30 (slopestyle hommes)

Samedi 14 février, 19h30 (big air femmes)

Mardi 17 février, 19h30 (big air hommes)

Curling: finales hommes et femmes

Rarement un sport mineur ne vit de moments aussi intenses en Suisse lors des Jeux d’hiver que le curling. Cela tient aussi au fait que les médailles y sont régulières. Depuis que la discipline est intégrée de façon permanente au programme (Nagano en 1998), les hommes ont remporté l’or une fois grâce à Patrick Hürlimann et consorts (1998) ainsi que le bronze à trois reprises sur sept éditions.

Chez les femmes, la Suisse attend une médaille depuis 2006. L’équipe emmenée par Silvana Tirinzoni a de bonnes chances d’améliorer ce bilan. Et il ne serait pas surprenant de voir le couple Yannick Schwaller et Briar Schwaller-Hürlimann jouer les médailles en curling double mixte. La compétition est déjà en cours.

Mardi 10 février, 19h05 (mixte)

Samedi 21 février, 19h05 (hommes)

Dimanche 22 février, 11h05 (femmes)

Patinage artistique: programme libre hommes et femmes

Peu de sports allient autant l’expression artistique, l’athlétisme et l’esthétique que le patinage artistique, où l’on peut admirer des quadruples sauts chez les hommes. Les favoris: l’Américain Ilia Malinin et le Japonais Yuma Kagiyama. Avec Lukas Britschgi, la Suisse aligne le champion d’Europe 2025.

Vendredi 13 février, 19h00 (libre hommes)

Jeudi 19 février, 19h00 (libre femmes)

Le Suisse Lukas Britschgi est champion d'Europe 2025. image: epa

Ski de fond: sprint par équipe femmes et hommes

Tant chez les femmes avec Nadine Fähndrich et Anja Weber que chez les hommes avec Valerio Grond et Janik Riebli, les fondeurs suisses peuvent espérer une médaille en sprint.

Mercredi 18 février, 11h45

Nadine Fähndrich (à gauche) et Anja Weber visent une médaille en sprint. image: freshfocus

Ski freestyle: sauts (Aerials)

Avec Noé Roth (25 ans), la Suisse compte dans ses rangs le champion du monde en titre. Pirmin Werner (26 ans) avait manqué le podium de peu à Pékin en 2022, terminant à la quatrième place.

Mercredi 18 février, 11h30 (femmes)

Jeudi 19 février, 11h30 (hommes)

Noè Roth est champion du monde en titre. image: keystone

Ski-alpinisme: sprint femmes et hommes

Pour la première fois depuis Nagano 1998 (avec le snowboard), un nouveau sport intègre le programme olympique. Le sprint en ski-alpinisme promet d’être particulièrement spectaculaire. La Suisse devrait y avoir de bonnes chances de médailles avec Marianne Fatton, championne du monde 2025, et Jon Kistler (bronze aux Mondiaux 2025).

Jeudi 19 février, 12h55 (femmes)

Jeudi 19 février, 13h25 (hommes)

Samedi 21 février, 13h30 (relais mixte)

Marianne Fatton est championne du monde de ski-alpinisme, nouvelle discipline olympique. image: freshfocus

Ski freestyle: finales du skicross

Fanny Smith (35 ans) veut enfin l’or pour ses cinquièmes Jeux olympiques, après deux médailles de bronze (2018 et 2022). Chez les hommes, cette discipline encore jeune a rapporté quatre médailles en quatre éditions: l’or en 2010 grâce à Mike Schmid, l’argent en 2018 pour Marc Bischofberger, l’or en 2022 pour Ryan Regez et l’argent pour Alex Fiva. Ces deux derniers seront également au départ à Livigno.

Vendredi 20 février (femmes)

Samedi 21 février (hommes)

Après avoir remporté deux médailles de bronze, Fanny Smith vise désormais l'or olympique. image: Keystone

Hockey sur glace: finales hommes et femmes

Traditionnellement, la finale masculine de hockey sur glace constitue le bouquet final des Jeux olympiques d’hiver. Pour la première fois depuis Sotchi en 2014, les joueurs de NHL, la meilleure ligue du monde, sont présents. Chez les femmes, la Suisse occupe la 5e place au classement mondial.

Jeudi 19 février, 19h10 (femmes)

Dimanche 22 février, 14h10 (hommes)

Adaptation en français: Yoann Graber