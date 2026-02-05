A un jour du début des JO, l'esprit n'est pas à la fête dans la capitale lombarde. image: watson

Il règne une ambiance bizarre à Milan juste avant le début des JO

La cité lombarde accueille la cérémonie d'ouverture ce vendredi (20h00) et plusieurs épreuves. Mais l'esprit olympique y est absent. Reportage.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Il pleut à Milan. Une pluie persistante. Celui qui vient d'arriver pour chercher les Jeux olympiques d'hiver de 2026 ne trouve que de l'asphalte mouillé. Même à la gare centrale, où 500 trains entrent et sortent chaque jour et où plus de 300 000 voyageurs transitent, il n'y a pas le moindre indice d'un spectacle mondial à la veille de l'ouverture.

C'est une nouveauté, contrairement à toutes les autres villes olympiques du passé qui accueillaient et encadraient les visiteurs à leurs «portes d'entrée», dans les aéroports et les gares, déjà plusieurs jours avant les Jeux, par l'intermédiaire de bénévoles souriants et vêtus de couleurs vives.

En ville de Milan, les JO sont secondaires. Image: keystone

Les Jeux olympiques, et alors? La pluie ne se transformera pas en neige à Milan. Il n'y aura pas de froid mordant et le verglas ne se formera pas sur l'asphalte mouillé. Le véritable hiver pour de vrais Jeux d'hiver n'existe pas dans la plaine du Pô.

Pourtant, c'est bien ici, à Milan, que l'or olympique sera décerné en hockey sur glace et en patinage artistique. Les pièces maîtresses des Jeux d'hiver depuis la nuit des temps. Avec des audiences TV de rêve, notamment en Amérique du Nord. Dans le plus important de tous les marchés télévisuels.

Mais ici, cela n'intéresse pas plus les gens dans leur quotidien qu'un championnat du monde de handball en plein air à Zurich. Le hockey sur glace? Le dernier hockeyeur célèbre ayant évolué pour un club milanais et dont le nom était encore connu à cent mètres de la patinoire: le Finlandais Jari Kurri. Mais c'était il y a 36 ans. Le dernier grand succès d'un club de la ville remonte à la victoire en Coupe Spengler en 1954. Soit il y a plus de 70 ans.

Le fameux Jari Kurri, qui a remporté cinq fois la Coupe Stanley avec les Edmonton Oilers. image: imago

Le fait que le spectacle olympique ne soit pas palpable, dans le centre-ville juste avant l'ouverture des JO (la cérémonie a lieu vendredi à 20h00), a sa propre logique. Milan ne cherche pas à se réinventer précisément par les sports d'hiver, mais intègre simplement les Jeux sans bruit dans son quotidien urbain. Comme un match des ZSC Lions à Zurich, par exemple.

Milan a tout simplement d'autres critères et – contrairement à Pékin ou Paris récemment, et à vrai dire à tous les centres urbains de l'histoire olympique jusqu'ici – n'a pas non plus l'intention d'impressionner le monde avec tout le tralala olympique. Cette ville a l'habitude d'être une scène. Elle a vu passer des empereurs, des impératrices, des marchands, des dictateurs et des démocrates corrompus, des modes et des foires, des révolutions et des bouleversements. Milan reste Milan. Spectacle olympique ou non. Affairée, un peu froide et maintenant, en plus, pluvieuse.

Milan et son Arco della Pace n'ont pas besoin des JO pour exister dans le monde. image: Keystone

Milan n'impressionne pas par des témoignages de pouvoir millénaires comme Rome, n'est pas joyeusement chaotique comme Naples et ne possède pas le charme morbide de Venise. Milan est un centre économique dont les habitants se targuent de leur ambition et de leur ardeur au travail. Plus Zurich que Naples. Personne n'a ici d'inclination pour le romantisme des sports d'hiver. Milan n'a pas besoin de se mettre en scène pour faire partie du monde. La ville en fait partie depuis longtemps.

Bien sûr, sous la pluie, il règne aussi une petite part d'agitation. Les nouvelles arènes pour les sports de glace olympiques à la périphérie de la ville brillent sous l'averse. Elles ne s'intègrent pas vraiment dans l'environnement et font presque penser à des stations spatiales.

Un exemple La patinoire qui accueille le hockey sur glace. Image: keystone

Les chantiers ont laissé des traces, et les dépassements de coûts ainsi que les promesses sont suspendus dans l'air comme l'humidité de la pluie. Mais si l'on sait quelque part comment gagner de l'argent avec de grands événements sportifs, c'est bien en Italie, et plus encore à Milan. «Le monde nous regarde, mais nous ne serons pas prêts à temps si nous ne recevons pas quelques millions de plus des caisses de l'Etat!» Et les millions arrivent. C'est toujours ainsi pour les manifestations sportives internationales dans la Botte.

Les lacunes organisationnelles en font partie, tout comme le son des cloches lors de la désalpe. Mais la NHL n'a-t-elle pas menacé de boycott entre-temps en raison de divers défauts? Tout cela n'est que du théâtre. Les émissaires les plus importants de la plus prestigieuse ligue du monde de hockey ont toujours quelque chose à redire. D'autant plus lors d'un tournoi dans un pays en voie de développement concernant le hockey sur glace. Cela fait partie de l'arrogance naturelle des maîtres du monde du hockey nord-américain. Pas de problème.

En parlant des problèmes d'infrastructures👇 Il y a déjà eu un premier incident aux JO

On peut déjà affirmer ceci: ces Jeux ne resteront pas gravés dans les mémoires à Milan – où vivent environ 8 millions de personnes dans l'agglomération, soit presque autant qu'en Suisse – comme une ivresse. Mais simplement comme une partie d'un hiver qui, comme d'habitude, a été gris et humide.

Les JO d'hiver ne tombent pas ici en légers flocons de neige. Mais en gouttes de pluie. Milan ne croit pas aux contes de fées. Et surtout pas aux contes de fées olympiques d'hiver. Les espressos continueront d'être bus debout. Olympia ou pas.

Il y a quand même eu un petit effort sur la déco. Image: keystone

Et autre chose se manifeste: l'idée originelle des Jeux olympiques est poussée à l'absurde en 2026. La particularité, l'aura de ce spectacle imaginé par le romantique Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle, était une rencontre de la jeunesse du monde en un seul lieu. Cela n'a que rarement été totalement possible, car les sites de compétition ne sont pas tous centrés au même endroit, même dans une seule ville.

Un archipel olympique

Mais désormais, c'est définitivement impossible. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux d'hiver (depuis 1924), il y a officiellement deux villes hôtes: Milan et Cortina, qui était l'unique organisateur des Jeux en 1956. Oui, nous avons en 2026, pour la première fois, un «Archipel Olympia» composé de plusieurs îles très éloignées les unes des autres.

De Milan à Cortina, le deuxième centre principal de ces JO, dans les Dolomites, le voyage dure plus longtemps que de Milan à Zurich. Des compétitions ont également lieu à Bormio (ski), Livigno (freestyle, snowboard), Rasun-Anterselva (biathlon) et Val di Fiemme (ski nordique). Et pour la première fois, la cérémonie de clôture (à Vérone) ne sera pas célébrée au même endroit que la cérémonie d'ouverture (à Milan).

En réalité, les Jeux olympiques d'hiver de 2026 consistent en une série de championnats du monde se déroulant simultanément à différents endroits, maintenus ensemble par une marque au rayonnement mondial – le symbole des cinq anneaux – et commercialisés avec un succès foudroyant. Mais de l'esprit olympique tant invoqué, nourri par le rassemblement en un même lieu, il ne reste absolument plus rien.

Il y a au moins toujours du folklore à la House of Switzerland, à Milan. image: Keystone

Pour le public TV – un business se chiffrant en milliards et qui est de toute façon bien plus important que les fans sur place –, ce romantisme perdu n'a aucune importance. Le spectacle sera grandiose et personne ne s'interrogera sur le romantisme ou sur le fait que la course de ski du matin se déroule dans un lieu totalement différent du match de hockey du soir. En 2026, les Jeux olympiques ont définitivement perdu leur romantisme et leur âme. Mais bien sûr, pas leurs milliards de chiffre d'affaires.

Vendredi au plus tard, il ne devrait plus pleuvoir à Milan. C'est presque dommage. La mélancolie du temps pluvieux possède aussi, précisément dans cette ville, un certain romantisme.

Adaptation en français: Yoann Graber