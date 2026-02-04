en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: Niels Hintermann critique ses coachs avant la descente

Niels Hintermann critique ses coachs avant la descente
Niels Hintermann va jouer sa place en descente face à Stefan Rogentin. Image: keystone

Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO

Les sélections internes pour la descente olympique provoquent des remous au sein de l’équipe suisse de vitesse et irritent Niels Hintermann, mécontent d’une décision prise par ses entraîneurs.
04.02.2026, 16:5604.02.2026, 16:56
Martin Probst, Bormio

En temps normal, un premier entraînement de descente ne provoque guère d’agitation. A Bormio, à quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques, c’est cependant une autre histoire: des tensions secouent l’équipe de Suisse. Une situation quelque peu cocasse, puisque les coureurs helvétiques, emmenés par Marco Odermatt et Franjo von Allmen, deux des principaux favoris à l'or, dominent les épreuves de vitesse.

Odermatt et von Allmen restent toutefois détendus: les remous ne les concernent pas. «Odi» est même d’humeur à plaisanter: «L’ambiance ici est encore moins olympique qu'à Pékin». Cela s’explique par le fait que Bormio n’accueille que les épreuves masculines de ski alpin et les courses de ski-alpinisme. Les athlètes ont donc l’impression d’être en mode Coupe du monde.

Que l’ambiance à Bormio ne soit pas olympique importe peu à Niels Hintermann. Le Zurichois est apparu irrité après le premier entraînement, mercredi: «Je ne comprends pas ces trois messieurs (réd: le directeur du ski alpin Hans Flatscher, l’entraîneur en chef des hommes Tom Stauffer et l’entraîneur du groupe de vitesse Reto Nydegger). Cela n’a jamais été fait de cette manière depuis que je suis là».

«C’est incompréhensible»
Niels Hintermann
Crans-Montana risque de perdre les JO 2038 en Suisse

Niels Hintermann ne comprend pas pourquoi la direction de Swiss-Ski a déjà choisi Alexis Monney, 4e du premier entraînement, pour la descente de samedi, aux côtés des deux titulaires indiscutables Marco Odermatt et Franjo von Allmen. Celui qui a vaincu le cancer se retrouve ainsi en concurrence directe avec Stefan Rogentin. Le chrono du deuxième entraînement, jeudi, décidera lequel des deux décroche le dernier billet pour la descente.

Hintermann n’a aucun problème avec le fait qu’une course de qualification soit organisée. «Cela m’est souvent arrivé», dit-il. Ce qui le dérange, c’est que Monney soit directement sélectionné, alors qu’il n’a signé aucun podium en descente cette saison. Hintermann estime qu’il aurait été plus juste de disputer la qualification à trois pour deux places.

epa12704237 Switzerland&#039;s Alexis Monney during the men&#039;s first official alpine skiing downhill training at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, 04 Februa ...
Alexis Monney est assuré de participer à la descente.image: Keystone

Monney comprend la frustration de Niels Hintermann, et précise: «J'ai moi-même été surpris par cette décision. J’aurais été prêt à faire mes preuves». Rogentin voit également les choses de manière pragmatique.

«Au cours de ma carrière, j’ai appris à accepter les décisions. Je dois juste être plus rapide que Niels»
Stefan Rogentin

Qu’en dit Swiss-Ski? Codirecteur général, Walter Reusser explique au téléphone: «Nous avons décidé de sélectionner Alexis sur la base des résultats obtenus cet hiver, tout en sachant que les qualifications demandent beaucoup sur le plan mental».

Monney a terminé cinquième de la descente de Wengen, affichant ainsi un meilleur résultat que Niels Hintermann (6e à Kitzbühel) et Stefan Rogentin (8e à Beaver Creek). Reusser ajoute: «Je comprends la frustration de Niels. Cela montre toutefois qu’il y a beaucoup d’enjeu. Et c’est, d’une certaine manière, positif».

Plus d'articles sur le sport
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
de Martin Probst, Bormio
Une blessure invraisemblable l'oblige à abandonner le match
Une blessure invraisemblable l'oblige à abandonner le match
de Yoann Graber
Un improbable business permet à Langnau d'engager un étranger
Un improbable business permet à Langnau d'engager un étranger
de Klaus Zaugg
Le gardien de Thoune a craqué après le match au sommet
Le gardien de Thoune a craqué après le match au sommet
de Yoann Graber
Ce Romand a inventé un nouveau sport avec une ado
Ce Romand a inventé un nouveau sport avec une ado
de Fred Valet
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
1
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
de Julien Caloz
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
de Yoann Graber
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
de Adrian Bürgler
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
de Niklas Helbling
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
de Julien Caloz
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
de Sven Papaux
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
de Yoann Graber
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
de Rainer Sommerhalder, Crans-Montana
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
de Yoann Graber
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
de Timo Rizzi
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Un entretien avec Epstein publié par la Justice américaine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On vous présente les deux mascottes des Jeux olympiques
Voici les deux hermines qui animeront dès vendredi les JO d'hiver en Italie. Et Tina et Milo ont une histoire bien particulière.
Les Jeux olympiques d’hiver vont débuter ce vendredi à Milan et Cortina d'Ampezzo. Et les fameuses mascottes ne pouvaient évidemment pas manquer à l’appel. Désormais, elles déambulent presque en chair et en os dans les différents lieux des JO d'hiver 2026.
L’article