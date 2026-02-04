Niels Hintermann va jouer sa place en descente face à Stefan Rogentin. Image: keystone

Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO

Les sélections internes pour la descente olympique provoquent des remous au sein de l’équipe suisse de vitesse et irritent Niels Hintermann, mécontent d’une décision prise par ses entraîneurs.

Martin Probst, Bormio

En temps normal, un premier entraînement de descente ne provoque guère d’agitation. A Bormio, à quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques, c’est cependant une autre histoire: des tensions secouent l’équipe de Suisse. Une situation quelque peu cocasse, puisque les coureurs helvétiques, emmenés par Marco Odermatt et Franjo von Allmen, deux des principaux favoris à l'or, dominent les épreuves de vitesse.

Odermatt et von Allmen restent toutefois détendus: les remous ne les concernent pas. «Odi» est même d’humeur à plaisanter: «L’ambiance ici est encore moins olympique qu'à Pékin». Cela s’explique par le fait que Bormio n’accueille que les épreuves masculines de ski alpin et les courses de ski-alpinisme. Les athlètes ont donc l’impression d’être en mode Coupe du monde.

Que l’ambiance à Bormio ne soit pas olympique importe peu à Niels Hintermann. Le Zurichois est apparu irrité après le premier entraînement, mercredi: «Je ne comprends pas ces trois messieurs (réd: le directeur du ski alpin Hans Flatscher, l’entraîneur en chef des hommes Tom Stauffer et l’entraîneur du groupe de vitesse Reto Nydegger). Cela n’a jamais été fait de cette manière depuis que je suis là».

«C’est incompréhensible» Niels Hintermann

Niels Hintermann ne comprend pas pourquoi la direction de Swiss-Ski a déjà choisi Alexis Monney, 4e du premier entraînement, pour la descente de samedi, aux côtés des deux titulaires indiscutables Marco Odermatt et Franjo von Allmen. Celui qui a vaincu le cancer se retrouve ainsi en concurrence directe avec Stefan Rogentin. Le chrono du deuxième entraînement, jeudi, décidera lequel des deux décroche le dernier billet pour la descente.

Hintermann n’a aucun problème avec le fait qu’une course de qualification soit organisée. «Cela m’est souvent arrivé», dit-il. Ce qui le dérange, c’est que Monney soit directement sélectionné, alors qu’il n’a signé aucun podium en descente cette saison. Hintermann estime qu’il aurait été plus juste de disputer la qualification à trois pour deux places.

Alexis Monney est assuré de participer à la descente. image: Keystone

Monney comprend la frustration de Niels Hintermann, et précise: «J'ai moi-même été surpris par cette décision. J’aurais été prêt à faire mes preuves». Rogentin voit également les choses de manière pragmatique.

«Au cours de ma carrière, j’ai appris à accepter les décisions. Je dois juste être plus rapide que Niels» Stefan Rogentin

Qu’en dit Swiss-Ski? Codirecteur général, Walter Reusser explique au téléphone: «Nous avons décidé de sélectionner Alexis sur la base des résultats obtenus cet hiver, tout en sachant que les qualifications demandent beaucoup sur le plan mental».

Monney a terminé cinquième de la descente de Wengen, affichant ainsi un meilleur résultat que Niels Hintermann (6e à Kitzbühel) et Stefan Rogentin (8e à Beaver Creek). Reusser ajoute: «Je comprends la frustration de Niels. Cela montre toutefois qu’il y a beaucoup d’enjeu. Et c’est, d’une certaine manière, positif».