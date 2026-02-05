en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: On connaît enfin les porte-drapeaux suisses aux JO

Fanny Smith et Nino Niederreiter porteront le drapeau suisse à Milan.
Fanny Smith et Nino Niederreiter porteront le drapeau suisse à Milan.image: swiss olympic

On connaît enfin les porte-drapeaux suisses aux JO

Swiss Olympic a dévoilé ce jeudi ses deux porte-drapeaux pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina, vendredi.
05.02.2026, 12:0105.02.2026, 12:17

La skieuse de skicross Fanny Smith à Livigno et le joueur de hockey sur glace Nino Niederreiter à Milan porteront le drapeau suisse lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver vendredi soir en Italie.

Le concept décentralisé des Jeux olympiques de 2026 se reflète également dans les cérémonies d'ouverture qui se dérouleront dans quatre lieux différents. C'est pourquoi les deux porte-drapeaux suisses – comme c'est l'usage depuis quelques années, une femme et un homme – n'entreront pas ensemble au stade San Siro à Milan. C'est une première depuis le passage à deux porte-drapeaux.

Tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie d'ouverture des JO

Le choix n'a pas été facile, comme toujours, explique Ralph Stöckli, chef de la délégation suisse. Les restrictions concernent les engagements des athlètes le samedi ou leur «disponibilité». Ainsi, tous les joueurs de la NHL ne seront pas déjà à Milan vendredi soir. Mais Nino Niederreiter, avec ses quatre médailles d'argent aux Championnats du monde, tenait absolument à être présent, selon Ralph Stöckli.

Fanny Smith, elle, n'entrera en lice qu'à la fin des Jeux, à Livigno, près de la frontière suisse. La Vaudoise est double médaillée de bronze olympique en 2018 et 2022.

La cérémonie d'ouverture principale aura lieu vendredi soir à partir de 20h00 au stade San Siro à Milan, d'autres cérémonies sont prévues à Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo dans le Val di Fiemme.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
L'Open d'Australie veut révolutionner le tennis féminin
L'Open d'Australie veut révolutionner le tennis féminin
de Romuald Cachod
Tanja Frieden: «J'avais de la colère contre ma médaille d'or aux JO»
Tanja Frieden: «J'avais de la colère contre ma médaille d'or aux JO»
de Etienne Wuillemin
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
de Martin Probst, Bormio
Une blessure invraisemblable l'oblige à abandonner le match
Une blessure invraisemblable l'oblige à abandonner le match
de Yoann Graber
Un improbable business permet à Langnau d'engager un étranger
Un improbable business permet à Langnau d'engager un étranger
de Klaus Zaugg
Le gardien de Thoune a craqué après le match au sommet
Le gardien de Thoune a craqué après le match au sommet
de Yoann Graber
Ce Romand a inventé un nouveau sport avec une ado
Ce Romand a inventé un nouveau sport avec une ado
de Fred Valet
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
1
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
de Julien Caloz
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
de Yoann Graber
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
de Adrian Bürgler
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
de Niklas Helbling
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
de Julien Caloz
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
de Sven Papaux
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
de Yoann Graber
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
de Rainer Sommerhalder, Crans-Montana
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
de Yoann Graber
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
de Timo Rizzi
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Une jeune fille de 12 ans chute de son télésiège
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Xamax-Yverdon marqué par une nouvelle polémique
Le derby romand des quarts de finale de la Coupe de Suisse a encore fait parler de lui ce mardi soir. On vous explique ce qu'il s'est passé.
Le match entre Neuchâtel Xamax et Yverdon Sport n'en finit pas de faire du bruit. Il y a quelques jours, le club rouge et noir avait déjà fait polémique en envoyant ses M19 affronter Bellinzone afin de reposer ses cadres pour le quart de finale de Coupe. Et ce mardi soir, c'est une action qui s'est produite à la 26e minute de jeu qui a suscité de nombreuses réactions.
L’article