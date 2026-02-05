Fanny Smith et Nino Niederreiter porteront le drapeau suisse à Milan. image: swiss olympic

On connaît enfin les porte-drapeaux suisses aux JO

Swiss Olympic a dévoilé ce jeudi ses deux porte-drapeaux pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina, vendredi.



La skieuse de skicross Fanny Smith à Livigno et le joueur de hockey sur glace Nino Niederreiter à Milan porteront le drapeau suisse lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver vendredi soir en Italie.

Le concept décentralisé des Jeux olympiques de 2026 se reflète également dans les cérémonies d'ouverture qui se dérouleront dans quatre lieux différents. C'est pourquoi les deux porte-drapeaux suisses – comme c'est l'usage depuis quelques années, une femme et un homme – n'entreront pas ensemble au stade San Siro à Milan. C'est une première depuis le passage à deux porte-drapeaux.

Le choix n'a pas été facile, comme toujours, explique Ralph Stöckli, chef de la délégation suisse. Les restrictions concernent les engagements des athlètes le samedi ou leur «disponibilité». Ainsi, tous les joueurs de la NHL ne seront pas déjà à Milan vendredi soir. Mais Nino Niederreiter, avec ses quatre médailles d'argent aux Championnats du monde, tenait absolument à être présent, selon Ralph Stöckli.

Fanny Smith, elle, n'entrera en lice qu'à la fin des Jeux, à Livigno, près de la frontière suisse. La Vaudoise est double médaillée de bronze olympique en 2018 et 2022.

La cérémonie d'ouverture principale aura lieu vendredi soir à partir de 20h00 au stade San Siro à Milan, d'autres cérémonies sont prévues à Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo dans le Val di Fiemme.

(ats/roc)