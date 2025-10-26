Vidéo: twitter

Ce pilote suisse a eu très chaud

Noah Dettwiler a lourdement chuté, dimanche lors de la course Moto3 du Grand Prix de Malaisie, après avoir été percuté par un concurrent. Les deux pilotes sont à l'hôpital, conscients.

Noah Dettwiler a lourdement chuté lors de la course Moto3 du GP de Malaisie, dimanche à Sepang. Percuté par l'Espagnol Jose Antonio Rueda, le pilote soleurois (20 ans) a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.

L'accident s'est déroulé avant même le début de la course, comme le rapporte Blick. Lors du tour de formation, Dettwiler semble avoir connu un problème avec sa KTM, roulant à très faible allure au bord de la piste. Le champion du monde espagnol Jose Antonio Rueda ne l'a pas vu et a percuté violemment Dettwiler par l'arrière, alors qu'il roulait pour sa part à pleine vitesse.

Directement après l'impact, le Soleurois a été projeté hors de sa moto, et des débris de sa machine ainsi que de celle de Rueda ont giclé sur la piste. Dettwiler a violemment heurté le bitume, tête la première (merci le casque!), et a fait quelques tours sur lui-même. Heureusement qu'aucun concurrent n'arrivait juste derrière, sans quoi le Suisse aurait été écrasé. Jose Antonio Rueda a, lui, chuté moins lourdement. Mais le mouvement violent de sa tête au moment de l'impact fait froid dans le dos...

La scène en vidéo

Toutefois, un premier soupir de soulagement a rapidement suivi lorsque les organisateurs ont annoncé que les deux pilotes étaient conscients au moment d'être héliportés. Les premiers secours et le transport à l'hôpital ont néanmoins pris beaucoup de temps. «Après une longue interruption, le départ de la course a pu être donné», précise L'Equipe. Pour la petite histoire, celle-ci a été remportée par le Japonais Taiyo Furusato (Honda).

Et même si le diffuseur ServusTV a obtenu des informations de l'équipe CIP-KTM de Dettwiler selon lesquelles le Suisse n'était pas gravement blessé, aucun détail n'avait filtré trois heures après la course. (yog/ats)