Incroyable triplé suisse en ski alpin!
La délégation helvétique a réalisé un superbe exploit lors du géant de Val d'Isère, ce samedi. Loïc Meillard s'est imposé devant Luca Aerni et Marco Odermatt.
Incroyable triplé suisse lors du géant de Val d'Isère. Loïc Meillard a signé sa 8e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Luca Aerni et Marco Odermatt. Il faut remonter au...15 mars pour trouver trace du dernier triplé helvétique. En géant à Hafjell, Meillard avait battu Odermatt et Tumler. (ats)
(Développement suit)
Plus d'articles sur le sport
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Cette célèbre équipe mise sur un grand-père pour se sauver
de Niklas Helbling
«J'ai la gerbe»: fans suisses écœurés par les prix des billets au Mondial
de Ralf Meile
Les larmes de ce curleur suisse cachent une histoire folle
de Yoann Graber
Il crée l'indignation dans le ski de fond
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Vous voulez aller voir la Nati au Mondial? Cette nouvelle va vous dépiter
Ce Suisse de NHL s'apprête à entrer dans l'histoire
Ces cyclistes écrivent l'histoire de l'aviation
de Yoann Graber
La Nati n'est pas la bienvenue à San Francisco
de Ralf Meile
Odermatt ressemble de plus en plus à Federer
de Sven Papaux
Au Mondial, les pauses boisson auront un effet insoupçonné
de Julien Caloz
Et si la Nati copiait l’astuce anglaise au Mondial 2026?
de Julien Caloz
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
de Yoann Graber