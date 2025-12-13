en partie ensoleillé
Ski Alpin

Ski alpin: triplé suisse à Val d'Isère

Switzerland&#039;s Loic Meillard speeds down the course during an alpine ski, men¥s World Cup giant slalom event, in Val d¥Isere, France, Saturday Dec. 13, 2025. (AP Photo/Giovanni Auletta) France Wor ...
Meillard a brillé dans les Alpes françaises.Keystone

Incroyable triplé suisse en ski alpin!

La délégation helvétique a réalisé un superbe exploit lors du géant de Val d'Isère, ce samedi. Loïc Meillard s'est imposé devant Luca Aerni et Marco Odermatt.
13.12.2025, 14:0413.12.2025, 14:06

Incroyable triplé suisse lors du géant de Val d'Isère. Loïc Meillard a signé sa 8e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Luca Aerni et Marco Odermatt. Il faut remonter au...15 mars pour trouver trace du dernier triplé helvétique. En géant à Hafjell, Meillard avait battu Odermatt et Tumler. (ats)

(Développement suit)

