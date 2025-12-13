Meillard a brillé dans les Alpes françaises. Keystone

Incroyable triplé suisse en ski alpin!

La délégation helvétique a réalisé un superbe exploit lors du géant de Val d'Isère, ce samedi. Loïc Meillard s'est imposé devant Luca Aerni et Marco Odermatt.

Incroyable triplé suisse lors du géant de Val d'Isère. Loïc Meillard a signé sa 8e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Luca Aerni et Marco Odermatt. Il faut remonter au...15 mars pour trouver trace du dernier triplé helvétique. En géant à Hafjell, Meillard avait battu Odermatt et Tumler. (ats)

(Développement suit)