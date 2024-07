La prouesse de ce surfeur aux JO fait le tour du monde

Une image prise par un photographe de l'AFP montre Gabriel Medina en lévitation au-dessus de l'océan.

Le troisième tour de l'épreuve de surf a opposé le Brésilien Gabriel Medina au Japonais Kanoa Igarashi, lundi à Tahiti. Un duel qui restera l'un des moments forts des Jeux olympiques 2024 pour deux raisons:

Medina a obtenu la note de 9.90 pour sa prestation, soit la plus élevée de l'histoire du surf olympique. Le photographe Jérôme Brouillet a capturé une scène complètement dingue lors de cette épreuve.

Le cliché pris par le photographe de l'AFP montre Gabriel Medina semblant voler au-dessus de l'océan.

Beaucoup d'internautes se sont demandé comment le surfeur a fait pour se retrouver dans cette position. On a retrouvé la vidéo qui permet de comprendre l'image.

La voici: Vidéo: twitter

La prestation de Medina lui a permis de battre Kanoa Igarashi. Le triple champion du monde affrontera son compatriote João Chianca en quart de finale, mais sa seule présence aux JO est déjà une sacrée victoire pour un athlète en proie à de grandes difficultés en 2022.

Gabriel Medina avait pris cette année-là une pause de plusieurs mois pour soigner sa hanche et sa santé mentale. «J’ai des problèmes émotionnels à gérer, avait-il avoué sur les réseaux sociaux. Je sors de quelques mois très épuisants. Reconnaître et admettre que je ne suis pas bien a été un processus très difficile, et décider de prendre du temps pour prendre soin de moi a peut-être été la décision la plus difficile que j’aie jamais prise de ma vie.»

Le Brésilien aux JO. AP Pool Getty Images

Gabriel Medina (30 ans) a tout gagné dans son sport, sauf une médaille olympique. C'est peut-être pour bientôt.