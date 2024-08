Vidéo: twitter

Cette star des JO a une méthode curieuse pour travailler sa technique

Une vidéo montre toute l'agilité de la légende américaine Katie Ledecky pendant un entraînement.

Quand on est assis en tribune ou sur son canapé, il n'est jamais évident de se rendre compte à quel point les athlètes des Jeux olympiques sont des êtres hors-normes. On se rend bien compte qu'ils sont à la fois souples, techniques et puissants, mais comment prendre la mesure de leur talent? Avec quels outils? La nageuse Katie Ledecky a eu une idée.

Elle a fait quelque chose que chacun de nous pourrait réaliser mais qu'aucun n'aurait l'idée de tenter, tant cela semble difficile: elle a posé un verre plein (elle a opté pour du lait chocolaté mais peu importe) sur son bonnet, et s'est mise en tête de nager sans le faire tomber.

Le résultat: Vidéo: twitter

Katie Ledecky a poussé le bouchon plus loin qu'on aurait pu l'imaginer, puisqu'elle ne s'est pas contentée de faire des mouvements de brasse en progressant prudemment. La reine de la longue distance a avancé rapidement en crawl, le tout en maintenant sa tête parfaitement stable, donc sans faire tomber la moindre goutte.

La vidéo date d'il y a quelques années, mais elle a refait surface (si l'on peut dire) pendant les Jeux olympiques, que Katie Ledecky est en train de marquer de son empreinte. La légende américaine a survolé le 1500m nage libre mercredi pour s'offrir une 8e médaille d'or olympique, devenant ainsi la 2e femme la plus titrée de l'histoire des JO.

Ledecky avec sa médaille d'or sur 1500m mercredi. Keystone

Elle est encore attendue jeudi sur le relais 4x200m et vendredi avec les séries du 800m. Si elle poursuit sa moisson, Katie Ledecky (27 ans) peut espérer détrôner la gymnaste soviétique Larissa Latynina, détentrice de 9 médailles d'or entre 1956 et 1964.