Mais qui est ce skieur suisse qui a terminé 2e du super-G de Wengen?

«Wengen m'a toujours convenu, même en Coupe d'Europe. Kilde était tout simplement un cran au-dessus de moi et de tous les autres. C'est une journée incroyable pour moi, c'est quelque chose d'unique. Mon premier podium et en plus avec «Odi» (réd: Odermatt)! Ce matin, je n'étais pas vraiment nerveux, il y avait quelque chose qui se préparait et je suis heureux d'avoir pu le montrer aujourd'hui. On m'a dit un jour qu'il valait mieux faire beaucoup de petits pas plutôt qu'un grand et puis plus rien. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans ma vie, même si cela n'a pas toujours été facile, surtout quand j'étais jeune.»