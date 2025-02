Les Gallois lors de leur défaite au Stade de France il y a sept jours. Getty Images Europe

Le Pays de Galles joue plus qu'un match en Italie

Si le XV du Poireau s'incline samedi à Rome (15h15), il passerait derrière la Géorgie au classement mondial et fragiliserait sa réputation en Europe.

Le Pays de Galles a très mal débuté son Tournoi des VI Nations 2025. Pour son entrée en lice il y a une semaine, l'équipe entraînée par Warren Gatland s'est lourdement inclinée sur la pelouse du Stade de France (43-0). Après avoir analysé cette défaite, le sélectionneur s'est très vite projeté vers la prochaine échéance, ce samedi face aux Italiens. «Ce match sera important pour l'équipe. On en a déjà parlé avec les joueurs, qui travaillent très dur depuis deux semaines. Ils sont conscients de l'importance de cette rencontre pour retrouver la victoire.»

La confrontation face aux Italiens ne sera pas seulement cruciale pour emmagasiner de la confiance. Elle doit aussi permettre aux Gallois de ne pas glisser dangereusement au classement mondial. Car comme l'a relevé le journaliste de rugby Pablo Guillen, une défaite de Gatland et ses hommes samedi précipiterait le XV du Poireau à la 12e place du classement mondial, derrière la Géorgie.

Le classement

(8e - 14e place)

Le Pays de Galles est 11e de la hiérarchie de World Rugby et n'a que 0,16 point d'avance sur la Géorgie. Image: worldrugby

Ce revers n'aurait aucune conséquence immédiate sur le Pays de Galles dans le Tournoi des VI Nations, mais il relancerait un vieux débat: serait-il judicieux d'introduire un système de relégation dans le Tournoi des 6 Nations? La compétition annuelle pourrait regrouper les 6 meilleures équipes européennes en fonction de leur classement mondial, ou les 8 meilleures, avec un système de montée et descente.

Cette question, Pablo Guillen l'a d'ailleurs posée à ses abonnés sur le réseau social «X», et les réponses sont très intéressantes.

«Il n'y a de toute façon pas de solution simple pour ce tournoi», commence un internaute, avant de suggérer une piste: «Il ne faudrait pas de relégation à mon sens, car cela tuerait le rugby gallois, qui se porte déjà mal. Mais il faut trouver un système qui permette au rugby géorgien, portugais et espagnol de se développer à son tour, sans faire courir de péril aux Gallois ou à l'Italie.»



«Non c'est mythique le tournoi, on n'y touche pas!», ose un fan, aussitôt contesté: «Le tournoi est mythique, oui, mais on ne fera pas progresser le rugby mondial si les équipes restent entre elles.»

Beaucoup sont attachés aux Gallois et ne veulent pas les voir partir. «Imagine t-on une seule seconde un 6 Nations sans les chants gallois à Cardiff?» Et puis, «l’Italie (10e nation mondiale actuellement) a été exécrable pendant 10 ans et ils n’ont jamais été relégués… Galles n’est pas au niveau depuis 2 ans. Les reléguer serait injuste», assène un supporter.

L'introduction d'un barrage annuel est une idée envisagée par plusieurs internautes. Il pourrait s'agir d'une confrontation en novembre entre le dernier du 6 Nations A et le premier du 6 Nations B. Mais un fin connaisseur du monde ovale estime que ça n'a aucune chance d'arriver. «Le 6 Nations est le tournoi fermé des Britanniques et des Irlandais. France et Italie sont des pays invités.»

Pour ne plus créer de débat et voir sa légitimité contestée, le Pays de Galles n'a finalement qu'une chose à faire: engranger des points au classement mondial, et se maintenir ainsi dans le top 6 des nations européennes.