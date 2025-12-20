Une descendeuse suisse a perdu connaissance après sa chute

Fabienne Wenger a connu des débuts difficiles en Coupe d'Europe. image: fabiennewenger.ch

Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute

Ancienne championne nationale de descente, Fabienne Wenger a lourdement chuté pour ses débuts en Coupe d’Europe, subissant une perte de connaissance et une commotion cérébrale.

Fabienne Wenger, 19 ans, effectuait cette semaine ses grands débuts sur le front de la Coupe d’Europe, à Saint-Moritz (GR) où deux descentes étaient organisées.

Eliminée lors de la première, elle a lourdement chuté jeudi lors de la seconde, alors qu’elle enregistrait d’excellents temps intermédiaires malgré son dossard 41. Déjà interrompue à maintes reprises en raison des conditions météorologiques, la course n’a pas été relancée suite à cet incident.

Après être tombée, Wenger a subi brièvement une perte de connaissance, rapporte le portail skinews.ch. La skieuse a dû être héliportée vers l'hôpital de Coire. Son état de santé s’avère cependant moins grave que ce que la chute laissait craindre.

«Fabienne a eu tout un groupe d’anges gardiens à ses côtés. Elle souffre d’une véritable commotion cérébrale et ne se souvient pas de sa chute. Mais elle se porte bien compte tenu des circonstances», a déclaré son père, un agriculteur que la Suissesse apprécie aider dès qu'elle le peut, notamment pour la traite des vaches, l’un de ses passe-temps favoris.

Ni les os ni les ligaments n’ont été touchés. Une excellente nouvelle pour celle dont les débuts en Coupe d’Europe ont été repoussés d’un an en raison d'une rupture des ligaments croisés en début de saison dernière.

Au moment de cette blessure, Fabienne Wenger sortait d'un très grand hiver. Alors âgée de 17 ans, elle avait obtenu trois Top 5 aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de Gangwon et remporté la descente des Championnats de Suisse.

Fabienne Wenger lors d'une cérémonie dans sa commune de Diemtigen. Image: www.imago-images.de

En l’absence des principales stars de la Coupe du monde, une victoire aux championnats nationaux revêt souvent peu d’importance. Il en était toutefois autrement pour la native des Alpes bernoises.

Mineure, elle avait créé une immense sensation, battant de nombreuses spécialistes de vitesse, telles que Delia Durrer, Stephanie Jenal, Janine Schmitt et Jasmina Suter, toutes habituées de la Coupe du monde. Toujours active dans les quatre disciplines, ce qui est habituel à cet âge, Fabienne Wenger, qui a pour cousin et parrain l'ancien roi des lutteurs Kilian Wenger, s'était affirmée comme l’un des talents en devenir du ski suisse.