bien ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: la panenka de Kylian Mbappé fait polémique

Spain - LaLiga EA Sports - Villarreal CF vs Real Madrid CF - 24/01/2026 SPAIN, VILLARREAL, JANUARY 24. Kylian Mbappe of Real Madrid encourage Brahim Diaz of Real Madrid during the LaLiga EA Sports mat ...
Le comportement de Kylian Mbappé envers Brahim Díaz interroge. Image: www.imago-images.de

Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?

L'attaquant français a eu une attitude envers son ami Brahim Díaz que certains jugent provocatrice et moqueuse, samedi face à Villarreal.
26.01.2026, 11:5526.01.2026, 16:43

Kylian Mbappé a livré une copie quasi parfaite, samedi, lors de la victoire 2-0 du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal. Le Français a en effet inscrit les deux buts de son équipe: le premier en renard des surfaces (47e), le second sur penalty dans le temps additionnel de la seconde période.

C’est justement ce penalty, transformé d’une subtile panenka, qui alimente les discussions depuis la fin de la rencontre. Mais la polémique ne porte pas sur l’humiliation infligée au gardien, comme ce coup en donne souvent l'impression.

La panenka de Kylian Mbappé

Vidéo: twitter

Le buteur tricolore a réalisé sa panenka sous les yeux de son coéquipier Brahim Díaz, entré en cours de jeu, et qui avait lui-même raté ce geste technique lors de la récente finale de la CAN. Le Marocain était alors devenu la risée du monde entier, sa tentative audacieuse étant intervenue au bout du temps additionnel. Il avait ainsi vendangé une balle de titre.

Kylian Mbappé, lui, n’a pas failli et a trompé Luiz Júnior avec brio. Objectif affiché: venger son coéquipier. «Pour toi, pour toi», lui a-t-il murmuré à l’oreille en le prenant dans ses bras au moment de la célébration du but.

Plus tôt dans la semaine, Mbappé avait déjà affiché son ambition de soutenir Brahim Díaz à son retour en club, en témoignent ses propos:

«Avant même de penser au sportif, il faut penser à la personne, il doit être dans un état pas possible. Ce sera très important pour lui de recevoir notre soutien»
Kylian Mbappé
A cause de son pénis, il a renoncé au football

Cependant, malgré sa bonne intention, le Français se retrouve aujourd’hui sous le feu des critiques, son geste étant parfois jugé déplacé, pathétique, provocateur ou encore moqueur. «Aucune intention de l’aider à oublier», a notamment écrit Nabil Djellit, journaliste à France Football. «N’ayez pas d’amis comme ça», a également déclaré le chroniqueur Walid Acherchour dans le podcast Wina Football Club.

Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Au total, 100 personnes ont participé à ce sondage.

Sur X, les internautes ont aussi réagi. «Ce mec est vraiment sans pitié», estime l’un d’eux. Un autre se demande: «Qu’est-ce qu'il se passe dans la tête de ce jeune homme?» «La Panenka de Mbappé sous les yeux de son "pote" Brahim, je suis mort de rire. C’est vraiment l’être humain le plus détestable de cette planète», ajoute un troisième utilisateur.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
1
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
de Lukas Grybowski
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Triste nouvelle pour Simon Ammann
Triste nouvelle pour Simon Ammann
de Rainer Sommerhalder
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
de Klaus Zaugg
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
de Romuald Cachod
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
On est allé à la rencontre des millionnaires de Davos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
Le Suédois Hans Olsson a remporté 18 médailles d’or nationales en ski alpin. Mais il a récemment reconnu avoir triché lors d’une compétition.
Hans Olsson est considéré comme l’un des plus grands skieurs suédois. Aujourd’hui âgé de 42 ans, il s’est illustré par son style agressif dans les disciplines de vitesse, notamment en descente, où il a signé deux podiums en Coupe du monde. Il était également spécialiste du combiné.
L’article