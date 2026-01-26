faible pluie
Sport
Ski

Skicross: tension entre Duplessis-Kergomard et Martin

Vidéo: extern / rest

Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»

Le Français Youri Duplessis-Kergomard s'en est violemment pris au Suisse Gil Martin ce week-end lors de la Coupe du monde de skicross à Veysonnaz.
26.01.2026, 09:3026.01.2026, 09:30

Grosse tension, samedi à Veysonnaz, lors de l'épreuve de Coupe du monde de skicross. Très remonté contre le Suisse Gil Martin, qu'il a jugé responsable de sa chute en quart de finale, le Français Youri Duplessis-Kergomard a copieusement insulté son adversaire dans l'aire d'arrivée.

«Tu vois comment tu skies?», lui a-t-il d'abord lancé, avant de s'énerver davantage. «Tu casses les cou*** à tout le monde. T'arrêtes les conneries maintenant, ok?!» Le skieur tricolore, vainqueur pour la première fois de l'hiver en Coupe du monde la veille, reprochait surtout à son concurrent de ne pas avoir respecté sa ligne de course.

L'altercation en vidéo:

Vidéo: extern / rest

Gil Martin est apparu incrédule. Il a bien tenté de répondre, mais Youri Duplessis-Kergomard ne lui en a pas laissé l'occasion, pointant même un doigt menaçant sur la poitrine de l'Helvète. Il semble que ce soit Ryan Regez qui intervienne finalement, faisant reculer Duplessis-Kergomard.

La scène a été filmée par Eurosport. La chaîne a ensuite rediffuser le duel entre les deux hommes sur la piste, et le moment où le Français chute derrière le Suisse.

Youri Duplessis-Kergomard et Gil Martin pourraient bien s'affronter dès le week-end prochain lors de l'étape de Coupe du monde à Val di Fassa (Italie). A moins que ce ne soit aux Jeux olympiques, le 20 février à Livigno. Dans tous les cas, leurs retrouvailles sur la piste s'annoncent chaudes.

(jcz)

Les Suisses pas en réussite

La deuxième épreuve de Coupe de monde à Veysonnaz n'a pas souri aux Suisses samedi. Fiva, Lenherr et Détraz sont sortis en huitièmes de finale, puis Gil Martin et Sandro Lohner ont vu leur parcours s'arrêter en quarts. En petite finale, Baur a fini 5e, alors que Regez a échoué au 8e rang. Chez les dames, Margaux Dumont, Saskja Lack et Talina Gantenbein ont toutes fini dernière de leur série lors des quarts de finale. (ats)
L’article