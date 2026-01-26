Vidéo: extern / rest

Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»

Le Français Youri Duplessis-Kergomard s'en est violemment pris au Suisse Gil Martin ce week-end lors de la Coupe du monde de skicross à Veysonnaz.

Grosse tension, samedi à Veysonnaz, lors de l'épreuve de Coupe du monde de skicross. Très remonté contre le Suisse Gil Martin, qu'il a jugé responsable de sa chute en quart de finale, le Français Youri Duplessis-Kergomard a copieusement insulté son adversaire dans l'aire d'arrivée.

«Tu vois comment tu skies?», lui a-t-il d'abord lancé, avant de s'énerver davantage. «Tu casses les cou*** à tout le monde. T'arrêtes les conneries maintenant, ok?!» Le skieur tricolore, vainqueur pour la première fois de l'hiver en Coupe du monde la veille, reprochait surtout à son concurrent de ne pas avoir respecté sa ligne de course.

Gil Martin est apparu incrédule. Il a bien tenté de répondre, mais Youri Duplessis-Kergomard ne lui en a pas laissé l'occasion, pointant même un doigt menaçant sur la poitrine de l'Helvète. Il semble que ce soit Ryan Regez qui intervienne finalement, faisant reculer Duplessis-Kergomard.

La scène a été filmée par Eurosport. La chaîne a ensuite rediffuser le duel entre les deux hommes sur la piste, et le moment où le Français chute derrière le Suisse.

Youri Duplessis-Kergomard et Gil Martin pourraient bien s'affronter dès le week-end prochain lors de l'étape de Coupe du monde à Val di Fassa (Italie). A moins que ce ne soit aux Jeux olympiques, le 20 février à Livigno. Dans tous les cas, leurs retrouvailles sur la piste s'annoncent chaudes.



