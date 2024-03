Keystone

Descente de Saalbach annulée, Odermatt sacré

A cause des mauvaises conditions météo (vent et chutes de neige), la descente des finales de Saalbach a été annulée ce dimanche. Le duel final entre Marco Odermatt et le Français Cyprien Sarrazin n'a donc pas eu lieu. Conséquence: le Nidwaldien remporte le globe de la discipline, son 4e cette saison après ceux du général, du slalom géant et du super-G.

