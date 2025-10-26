en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Marco Odermatt remporte le géant de Sölden

The winner Marco Odermatt from Switzerland celebrates in the finish area during the second run of the Mens Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season opener on the Rettenbach glacier, i ...
Marco Odermatt a remporté le slalom géant de Sölden, dimanche. image: Keystone

Marco Odermatt commence la saison de la meilleure des manières

Le Nidwaldien, meilleur skieur du monde, a entamé la saison 2025/26 avec une victoire au slalom géant de Sölden, en Autriche.
26.10.2025, 14:4826.10.2025, 15:07

Marco Odermatt a repris la main en géant. Le Nidwaldien a cueilli son 27e succès en Coupe du monde dans la spécialité dimanche en s'adjugeant le géant d'ouverture de la saison à Sölden. Il affiche désormais 46 victoires à ce niveau.

Privé de victoire dans les cinq derniers géants (quatre en Coupe du monde, ainsi que celui des Mondiaux 2025), Marco Odermatt a triomphé pour la troisième fois sur le glacier du Rettenbach après 2021 et 2022. Il savoure ainsi sa revanche, lui qui avait été éliminé d'entrée l'an dernier à Sölden.

epa12483307 Marco Odermatt from Switzerland in action during the first run of the Men?s Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season opener on the Rettenbach glacier, in Soelden, Austria, ...
Marco Odermatt a commencé la saison en fanfare, dimanche à Sölden. image: Keystone

Le champion olympique 2022 et champion du monde 2023 de la spécialité, dont la marge sur son dauphin provisoire Marco Schwarz était d'un centième après la manche initiale, s'est imposé avec une marge de 0''24 sur l'Autrichien (2e). La troisième marche du podium est occupée par le Norvégien Atle Lie McGrath, à 0''27.

«Odi» a maîtrisé son sujet dans une deuxième manche où il s'agissait surtout de conserver sa vitesse, après que des chutes de neige abondantes ont empêché une préparation optimale de la piste et ont provoqué un report d'une heure du départ. De nombreux concurrents ont perdu du temps sur le «plat» final, mais pas lui.

Meillard et Tumler loin du compte

Les autres Suisses ont manqué leur affaire. Loïc Meillard, trop «timide» sur le premier tracé (9e à 0''96), n'a pas réussi à rectifier le tir l'après-midi. Le skieur d'Hérémence, no 2 mondial dans la discipline la saison passée, doit se contenter d'un 14e rang. Il n'a jamais fait mieux que 5e sur cette piste (en 2020).

«LGB» a, elle, brillé à Sölden👇

Lara Gut-Behrami égale un vieux record

Quatrième de la première manche, Thomas Tumler a quant à lui payé cash une grosse faute commise sur le second tracé, perdant alors toute sa vitesse. Le Grison, vice-champion du monde de la discipline en février dernier, a reculé en 16e position.

Quatrième et dernière Suisse présent en finale, Luca Aerni a quant à lui pris la 30e place de ce géant, après une deuxième manche totalement ratée (2''30 concédées, alors qu'il fut le septième à s'élancer). Le Valaisan, déjà en difficulté le matin (24e), a terminé au final à 4''55 du vainqueur du jour. (ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Cet adversaire du Lausanne-Sport a un parcours de vie fou
Cet adversaire du Lausanne-Sport a un parcours de vie fou
de Jakob Weber, Leana Reimann
Vous voulez aller voir le Mondial en Amérique? Mauvaise nouvelle
Vous voulez aller voir le Mondial en Amérique? Mauvaise nouvelle
de Robin Walz, Céline Feller
Red Bull noue un partenariat inédit en F1
Red Bull noue un partenariat inédit en F1
de Jannik Sauer
Les Espagnols ont peur d'aller au stade pour une raison surprenante
Les Espagnols ont peur d'aller au stade pour une raison surprenante
de Nathalie Trappe
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
de Soraya Sägesser
«T'es secoué dans tous les sens»: ils racontent le mur de Sölden
«T'es secoué dans tous les sens»: ils racontent le mur de Sölden
de Sven Papaux
Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
de Etienne Wuillemin
Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt
Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt
de Klaus Zaugg
Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans
Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans
de Niklas Helbling
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
de Yoann Graber
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
de Klaus Zaugg
Cette célébration soulève une grande question
Cette célébration soulève une grande question
de Yoann Graber
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
de Yoann Graber
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
de Adrian Bürgler
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
de Yoann Graber
Je me suis battue avec une créatrice de mode
Je me suis battue avec une créatrice de mode
de Alyssa Garcia
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
de Niklas Helbling
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
de Sven Papaux
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
5
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
de Romuald Cachod
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
Tout juste sacré champion de Suisse, l'Argovien Rivan Rock Rosskopf (19 ans) «rêve de devenir le premier surfeur professionnel de Suisse.»
Quand les feuilles tombent et que l’hiver s’installe doucement, Rivan Rock Rosskopf n’est généralement plus en Suisse. À 19 ans, il préfère passer la saison froide dans son deuxième chez-lui: Hawaï. Là-bas, même en hiver, il peut attraper les vagues sur sa planche, respirer l’air salé de l’océan et surfer sans combinaison néoprène pour se protéger du froid.
L’article