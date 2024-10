Les deux légendes du sport suisse ont posé ensemble cette année à Zermatt. Keystone

Odermatt fait comme Federer

Le skieur nidwaldien a décidé, comme l'ancien tennisman bâlois avec «On», d'investir dans une marque suisse alors qu'il est encore en pleine carrière.

Melinda Hochegger

Plus de «Sport»

La star du ski suisse Marco Odermatt a annoncé, peu avant le début de la saison ce dimanche à Sölden, des nouveautés concernant des partenariats déjà existants. Le jeune homme de 27 ans est ainsi devenu investisseur chez son fournisseur de longue date, la marque suisse de sport de performance X-Bionic. «La quête inlassable d'excellence de Marco, tant sur les pistes qu'en dehors, nous inspire en tant qu'équipe», a déclaré Maximilian Lenk, CEO de X-BIONIC, à propos de cette collaboration.

La marque de vêtements, qui connaît le succès depuis 25 ans déjà, est synonyme de matériaux innovants et de technologies brevetées. À l'avenir, elle pourra compter sur Odermatt pour faire avancer l'innovation en matière de produits et diffuser plus largement X-BIONIC au sein de la communauté sportive mondiale.

Le double champion du monde n'est pas le premier sportif à franchir le pas de l'entrepreneuriat en devenant investisseur d'une marque suisse alors qu'il est encore en pleine carrière.

On se souvient par exemple de Roger Federer, qui est devenu investisseur de la marque «On» fin 2019.

Comme Federer à l'époque, Odermatt veut «positionner l'entreprise comme leader mondial du marché». De plus, la star du ski peut très bien s'identifier aux valeurs que défend l'entreprise, parmi lesquelles, selon lui, «s'améliorer constamment et fournir chaque jour la meilleure qualité possible».

Mais ce n'est pas tout. Peu avant le début de la saison de Coupe du monde 2024/2025, Odermatt a aussi annoncé la prolongation pour plusieurs années de son contrat avec son sponsor principal Red Bull. «Avoir à mes côtés des personnes qui comprennent les défis du sport de haut niveau est très précieux pour moi», a déclaré Odermatt à propos de la collaboration avec le fabricant de boissons autrichien.

Patrick Riml, chef alpin du projet Athlete de Red Bull, s'est réjoui de la poursuite du partenariat. «Toute l'équipe Red Bull apprécie son attitude à la fois professionnelle et chaleureuse, et nous nous réjouissons tous de pouvoir l'accompagner et le soutenir au mieux dans son parcours au cours des prochaines années», a déclaré Riml.

Avec la poursuite de la collaboration et l'engagement de longue date qu'Odermatt prend, il devient, selon les déclarations de son manager Michael Schiendorfer, le pendant masculin de Lindsey Vonn.

La spécialiste de la descente, qui a récemment fait parler d'elle dans les médias en raison d'un éventuel retour, travaille depuis plus de 20 ans avec Red Bull.

Même après la fin de sa carrière en 2019, elle a pu continuer à compter sur le soutien du fabricant de boissons, restant l'une des plus grandes figures de proue de la marque.

Avec la prolongation de son contrat, Odermatt restera lui aussi un ambassadeur de la marque Red Bull et pourra notamment compter sur les possibilités offertes par l'Athlete Performance Center de Thalgau, près de Salzbourg.