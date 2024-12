Une entreprise suisse dévoile les premiers skis à assistance électrique

Convaincue par le potentiel du ski de randonnée «assisté», la société helvétique E-Outdoor présentera début janvier les premières lattes électriques au monde, à l'occasion du Consumer Electronics Show Unveiled de Las Vegas.

C'est une invention que les puristes ne porteront sans doute pas dans leur cœur. Mais après le VTT à assistance électrique, il ne faisait aucun doute qu'un jour ou l'autre, les petits moteurs finiraient par gagner le ski de randonnée.

D'abord parce que la pratique est parfois exigeante sur le plan physique, ensuite parce qu'elle a connu un nouvel élan ces dernières années, et n'est plus l'apanage des «vrais» montagnards. C'est justement pour accompagner les nouveaux pratiquants, désireux de se tourner vers la nature, ou séduire ceux que les montées pourraient rebuter, que l'entreprise grisonne E-Outdoor SA, établie à San Bernadino, a planché depuis 2022 sur une assistance électrique baptisée E-Skimo.

La société présentera son produit directement inspiré des vélos électriques le 5 janvier prochain au Consumer Electronics Show Unveiled de Las Vegas. Concrètement, chaque latte est équipée d'un moteur moyeu fournissant un couple de 20 newtons-mètres et d'une batterie au lithium d'une capacité de 220 wattheures, pour une autonomie d'environ trois heures selon les conditions. Ce système entraîne une sorte de bande de roulement en caoutchouc, placée sous le ski et comparable à une chenille.

Les sections motrices sont équipées d'une unité de mesure inertielle à 6 axes et d'un module GPS, de manière à déterminer le moment opportun pour activer l'assistance: quand le ski va de l'avant et non lorsqu'il sert d'appui. La position des lattes, le poids apposé sur celles-ci ou l'angle du talon sont ainsi scrupuleusement observés.

Une vue d'ensemble des skis équipés du «E-Skimo». image: e-outdoor

La firme helvétique estime que son kit permet aux utilisateurs de monter jusqu'à 80% plus vite et d'avaler jusqu'à quatre fois plus de dénivelé. Elle signale également qu'une ascension demande 30% d'effort en moins. Mais outre les chiffres, E-Outdoor se vante d'offrir une descente naturelle, puisqu'une fois au sommet, le dispositif se retire en moins d'une minute et se range dans un sac fourni à l'achat.

On ne connaît pas encore le prix des premiers skis de randonnée à assistance électrique. Seule certitude: l'entreprise helvétique n'en vendra pas directement aux consommateurs. Elle prévoit de commercialiser son système auprès des fabricants de ski et a ainsi noué un partenariat avec le groupe Tecnica, qui englobe les marques Blizzard, Nordica et donc Tecnica.

«Cette collaboration a été dédiée au développement du premier ski spécifiquement conçu pour intégrer l'appareil E-Skimo, en combinant l'expertise reconnue du groupe Tecnica dans la fabrication de skis avec nos compétences avancées dans les technologies e-outdoor» Communiqué de la société E-Outdoor

On aperçoit ici le bloc moteur et ce qui s'apparente à la bande de roulement. image: e-outdoor

Il est encore trop tôt pour savoir si E-Outdoor a flairé le bon filon, et participera activement à la «démocratisation» du ski de randonnée. En revanche, on sait déjà que ces lattes divertissent les pratiquants de la première heure. La preuve: les acteurs de la montagne s'en donnaient jusqu'ici à cœur joie chaque 1er avril, faisant de cette technologie imminente un excellent poisson.

Mais l'innovation fâche également au plus haut point. «J'espère que je ne serai plus de ce monde pour voir ces feignants envahir nos belles montagnes», écrivait un internaute en 2022 sur le site Skipass, suite à la parution d'un article envisageant le «doux rêve» des skis de randonnée à assistance électrique. Ces réactions sont le lot de toute innovation dans le secteur des sports outdoor.