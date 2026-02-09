Mathilde Gremaud en Wonder Woman dans le ciel de Livigno. Keystone

On tient déjà l'une des images fortes des JO

Mathilde Gremaud avec son drapeau suisse en forme de cape pourrait rester comme l'un des plus beaux instantanés de ces Jeux olympiques 2026.

Dans quelques années, ceux qui rendront visite à Mathilde Gremaud verront peut-être cette image encadrée dans le salon: la Fribourgeoise, anneaux olympiques et numéro 1 sur le dossard, semblant voler dans le ciel de Livigno avec un drapeau suisse en forme de cape. Une image déjà mythique qui a été prise par le photographe de Keystone Peter Klaunzer.

Si Mathilde Gremaud a pu s'offrir ce moment suspendu, c'est parce qu'elle n'avait plus rien à jouer lors de son 3e et ultime run, sa principale rivale Eileen Gu ayant chuté. La Gruérienne a donc pu profiter de son ultime passage sur la piste de Livigno pour faire le show et, surtout, savourer son nouveau titre après celui obtenu quatre ans plus tôt.

Mathilde Gremaud avec sa médaille. Keystone

Gremaud s'avançait en favorite de l'épreuve de slopestyle après avoir remporté les qualifications avec près de quatre points d'avance sur sa grande rivale Eileen Gu samedi. Au terme de la qualification, la Fribourgeoise était restée la même. Décontractée. «Je pensais juste à skier proprement, à me faire plaisir et je ferai la même chose lundi pour la finale, avait-elle promis. Je vais essayer de ne pas me mettre trop de pression et de profiter.»

Mission réussie pour celle qui possède une riche collection à seulement 26 ans:

Championne olympique 2022 et 2026 en slopestyle

Vice-championne olympique 2018 en slopestyle

Médaillée de bronze olympique 2022 en big air

Championne du monde 2023 et 2025 en slopestyle

Vice-championne du monde 2021 en slopestyle

Triple lauréate en big air aux X Games

Créditée de 15 victoires en Coupe du monde

Détentrice de 3 globes de cristal

Il faut désormais ajouter à toutes ces récompenses une photo qui restera sans doute comme l'une des images fortes des ces Jeux olympiques 2026.

