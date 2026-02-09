assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Ski

JO 2026: l'image forte de Mathilde Gremaud dans les airs

Switzerland&#039;s Mathilde Gremaud jumps during the third run with a Swiss flag draped over her shoulders during the women&#039;s Freestyle Skiing Freeski slopestyle final at the 2026 Olympic Winter ...
Mathilde Gremaud en Wonder Woman dans le ciel de Livigno.Keystone

On tient déjà l'une des images fortes des JO

Mathilde Gremaud avec son drapeau suisse en forme de cape pourrait rester comme l'un des plus beaux instantanés de ces Jeux olympiques 2026.
09.02.2026, 16:1209.02.2026, 16:21

Dans quelques années, ceux qui rendront visite à Mathilde Gremaud verront peut-être cette image encadrée dans le salon: la Fribourgeoise, anneaux olympiques et numéro 1 sur le dossard, semblant voler dans le ciel de Livigno avec un drapeau suisse en forme de cape. Une image déjà mythique qui a été prise par le photographe de Keystone Peter Klaunzer.

Si Mathilde Gremaud a pu s'offrir ce moment suspendu, c'est parce qu'elle n'avait plus rien à jouer lors de son 3e et ultime run, sa principale rivale Eileen Gu ayant chuté. La Gruérienne a donc pu profiter de son ultime passage sur la piste de Livigno pour faire le show et, surtout, savourer son nouveau titre après celui obtenu quatre ans plus tôt.

Gold medalist Switzerland&#039;s Mathilde Gremaud holds her medal after the women&#039;s freestyle skiing slopestyle finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Monday, Feb. 9, 2026. (AP Ph ...
Mathilde Gremaud avec sa médaille.Keystone

Gremaud s'avançait en favorite de l'épreuve de slopestyle après avoir remporté les qualifications avec près de quatre points d'avance sur sa grande rivale Eileen Gu samedi. Au terme de la qualification, la Fribourgeoise était restée la même. Décontractée. «Je pensais juste à skier proprement, à me faire plaisir et je ferai la même chose lundi pour la finale, avait-elle promis. Je vais essayer de ne pas me mettre trop de pression et de profiter.»

Mission réussie pour celle qui possède une riche collection à seulement 26 ans:

  • Championne olympique 2022 et 2026 en slopestyle
  • Vice-championne olympique 2018 en slopestyle
  • Médaillée de bronze olympique 2022 en big air
  • Championne du monde 2023 et 2025 en slopestyle
  • Vice-championne du monde 2021 en slopestyle
  • Triple lauréate en big air aux X Games
  • Créditée de 15 victoires en Coupe du monde
  • Détentrice de 3 globes de cristal

Il faut désormais ajouter à toutes ces récompenses une photo qui restera sans doute comme l'une des images fortes des ces Jeux olympiques 2026.

(jcz)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Cette sauteuse à ski mène une double vie
1
Cette sauteuse à ski mène une double vie
de Ralf Meile
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
de Yoann Graber
Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey
Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey
de Klaus Zaugg
Les médailles des JO 2026 font déjà parler
Les médailles des JO 2026 font déjà parler
Ce champion olympique a totalement craqué
Ce champion olympique a totalement craqué
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
The Adventures of Cliff Booth | Official Trailer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La «Alisha Lehmann des JO» est sous le feu des critiques
Septuple championne du monde de patinage, la Néerlandaise Jutta Leerdam se présente aux Jeux comme une sérieuse prétendante aux médailles. Mais c’est sa vie privée qui concentre l’attention et suscite de vives critiques aux Pays-Bas.
Tout cela a un air de déjà-vu: une jeune sportive maquillée, aux longs cheveux blonds, très suivie sur les réseaux sociaux et régulièrement critiquée pour son apparence. Jutta Leerdam, qui compte aujourd’hui cinq millions d’abonnés sur Instagram et deux millions sur TikTok, est en quelque sorte la «Alisha Lehmann des Jeux olympiques d'hiver».
L’article