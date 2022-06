Djokovic lâche un set +++ Double objectif pour Favre à Nice

Sur le plan du système de jeu, Lucie Favre a rappelé ses préférences pour le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. "Ce sont les systèmes les plus fiables, dit-il. Mais rien n'interdit aussi de gagner des titres avec une défense à trois. Le football est en perpétuelle évolution. Je m'efforce de la suivre. De m'améliorer. Le break que je me suis accordé après mes cinq ans Nice et à Dortmund était, à ce titre, indispensable."

La grande différence entre 2016 et 2022 réside, bien sûr, dans le poids de l'actionnaire. Ineos entend donner les moyens à Lucien Favre d'imposer à nouveau sa griffe. "Il y aura des transferts", salive le Vaudois qui a précisé qu'un éventuel départ des deux grands espoirs du club, Khéphren Thuram et Amine Gouiri, était exclu.

Lors de son intronisation officielle, Lucien Favre s'est livré sans retenue. "Le projet porté par Ineos est énorme, avoue-t-il. D'ici deux ans, le club doit terminer parmi les trois premiers de la Ligue 1." Le Vaudois bénéficiera du concours de deux adjoints qu'il a choisis, Christophe Moulin et Arjan Peco, qu'il a dirigé il y a plus de vingt ans à Yverdon, pour relever ce défi.

Favre n'a plus entraîné depuis décembre 2020 et son licenciement au Borussia Dortmund.

"Je fais ce qu'il faut pour gagner. Erriyon a pris le meilleur sur moi dans le virage, mais je n'étais pas inquiet. Je me suis dit que j'allais le rattraper, gagner les 100 derniers mètres et c'est ce que j'ai fait", a commenté le vainqueur.

Shericka Jackson (28 ans) a explosé son meilleur chrono personnel de 26 centièmes pour devancer la championne olympique Elaine Thompson-Herah (22''05) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (22''14). Elle a en outre battu une meilleure performance mondiale de l'année (21''77) réussie une poignée d'heures plus tôt par Abby Steiner à Eugene aux Championnats des Etats-Unis.

Seules la regrettée Florence Griffith-Joyner, dont le record du monde (21''34) tient toujours depuis 1988, et Elaine Thompson-Herah, qui a couru en 21''53 l'année dernière aux Jeux olympiques de Tokyo, ont été plus rapides qu'elle sur le demi-tour de piste.

La franchise floridienne avait en effet ouvert la marque après seulement 3'48'' de jeu sur une réussite de son capitaine Steven Stamkos. Mais Colorado a renversé la vapeur dans le deuxième tiers, la superstar Nathan MacKinnon signant le but égalisateur à la 22e grâce à un "one timer" sur une pénalité différée.

Un but inscrit à la 33e minute par le Finlandais Artturi Lehkonen (2-1) a permis aux Avs de forcer la décision dans cette rencontre. Le Tampa Bay Lightning, qui avait écarté une première "balle de titre" dans le match no 5 à Denver, avait pourtant idéalement démarré cette partie.

Dimanche, elle jouait une partie de sa saison, avec pour objectif de participer à ses premiers Championnats du monde. Et comme 72 heures plus tôt, lorsqu'elle ne put composter son billet sur 100 m, éliminée dès les séries, elle a cette fois craqué en demi-finale.

Au terme d'une course promise aux sprinters, le coureur d'Alpecin-Fenix a remporté sa quatrième victoire de la saison, devançant de justesse Jordi Meeus et son équipier Jasper Philipsen, pointé comme grand favori en l'absence du tenant du titre, Wout Van Aert, blessé au genou.

Deux mois après sa chute au bilan sévère (hémopneumothorax et multiples fractures des côtes et d'une omoplate) dans Liège-Bastogne-Liège, le double champion du monde a même aidé Sénéchal à boucher un trou à 10 kilomètres de l'arrivée dans la seule légère difficulté du circuit, la côte de la Séguinière, où Cofidis a lancé le mouvement décisif.

Robin Froidevaux et Caroline Baur titrés

Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Deux surprises lors des championnats de Suisse sur route. Le Vaudois Robin Froidevaux et la Zurichoise Caroline Baur porteront le maillot à croix blanche sur le dos au cours des douze prochains mois.

A Steinmaur, le pistard Froidevaux a fêté un premier titre sur route. Le Vaudois de l'équipe Tudor, qui avait disputé le Tour de Suisse sous le maillot de l'équipe nationale, s'est imposé au sprint devant ses compagnons d'échappée Sébastien Reichenbach et Colin Stüssi. Mauro Schmid, local de l'étape et favori le plus souvent cité, a terminé la course à la quatrième place, juste devant son collègue de club Fabian Lienhard et le vainqueur de l'année précédente Silvan Dillier.

Dans la course des femmes - les catégories Elite et U23 ont pris le départ ensemble - un groupe de neuf coureurs a sprinté après 120 km. Caroline Baur s'est imposée devant Noemi Rüegg et Sina Frei. Noemi Rüegg a du coup remporté le titre de championne M23, attribué pour la première fois, et la médaillée olympique de VTT Sina Frei a gagné l'argent chez les élites, comme il y a quatre ans à Schneisingen.

La tenante du titre Marlen Reusser avait pris le départ après avoir surmonté le covid, mais elle a abandonné la course après le troisième des cinq tours. Pour la vice-championne olympique du contre-la-montre, il s'agit maintenant de recharger les batteries en vue de la deuxième partie de la saison et des grands événements internationaux.