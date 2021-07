Servette bat Sion +++ Les records d'Alex Wilson pas homologués

Servette remporte le derby du Rhône Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Servette a enlevé le premier derby du Rhône de la saison pour la reprise de la Super League. A Tourbillon, les Genevois se sont imposés 2-1. Giflé en Norvège pour son entrée en lice en Conference League, Servette a retrouvé avec un certain plaisir les pelouses helvétiques. En Valais, les joueurs d'Alain Geiger ont été plus incisifs devant le but. Ils ont aussi profité des hésitations de la défense sédunoise et de la mauvaise après-midi de Sandro Theler. Latéral gauche, le jeune joueur a souffert face aux attaquants servettiens. Si Imeri a pu ouvrir le score à la 31e sur un caviar de Stevanovic, le SFC aurait dû marquer plus tôt. On pense notamment à cette action de la 12e lorsque Cognat n'a pas su profiter d'une grosse bévue de Ndoye. Mieux dans son jeu, plus tranchant, Servette a doublé la mise à la 53e sur une belle frappe de Kyei. Dos au mur, Sion s'est ménagé quelques possibilités, mais il a toujours manqué un petit quelque chose dans le dernier geste, comme quand Guillaume Hoarau a dû négocier un ballon un peu trop haut à la 69e. Les Valaisans ont réduit la marque en toute fin de partie sur une tête de Ndoye et surtout une sortie complètement ratée de Frick. Mais le gardien genevois ne sera pas montré du doigt puisque cette réussite ne change rien au tableau. Des victoires à l'extérieur Dans le même temps, Bâle s'est défait de GC 2-0. Un autogoal de Campana (54e) et un but d'Esposito (70e) ont permis aux Rhénans de faire la différence. Opportuniste, Zurich est lui allé chercher trois points à Lugano. Un succès 2-0 qui s'est dessiné en première mi-temps. Une réussite de l'ancien Luganais Guerrero (20e) et un penalty de Marchesano (45e) ont suffi aux Zurichois pour repartir du Tessin avec la totalité de l'enjeu. Le duel des nouveaux coaches a tourné à l'avantage de l'Allemand Andre Breitenreiter. L'entraîneur des Bianconeri, Abel Braga, n'a pas pu insuffler ce petit quelque chose pour faire douter les Alémaniques. Les Tessinois sont passés proches de la réduction du score lorsque Bottani a attrapé le poteau à la 78e. Mais sous le déluge, les Luganais n'ont jamais véritablement convaincu, malgré une certaine domination territoriale.

Les temps records d'Alex Wilson ne seront pas homologués Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les temps records d'Alex Wilson réalisés dimanche dernier ne seront pas homologués. Le sprinter bâlois avait établi des records de Suisse à Atlanta (USA) tant sur 100 que sur 200 m. Ses 9''84 sur 100 m constituaient même un record d'Europe. Comme Swiss Athletics l'a annoncé, il manquait un système d'information du départ dans ce meeting en Géorgie. Celui-ci informe automatiquement d'un faux départ si l'athlète "grille" le coup de feu du starter. Le système d'information du départ est nécessaire pour homologuer un record d'Europe ou du monde. Les temps de Wilson (9''84 et 19''89) ne seront non plus pas validés comme des records de Suisse. Les recherches de Swiss Athletics ont montré que d'autres exigences pour homologuer les temps n'étaient pas remplies. Les organisateurs d'Atlanta ont ainsi expliqué qu'ils savaient que les temps produits dans ce meeting n'étaient pas corrects. Il n'y avait ainsi ni arbitre sur le lieu des courses et le stade n'était pas homologué selon les standards internationaux. En conclusion, les temps de Wilson ne seront pas validés comme des records ni ne seront enregistrés par Swiss Athletics et World Athletics dans leurs statistiques.

La France s'offre à nouveau la Dream Team Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS La France est en passe de devenir la bête noire des Etats-Unis. Deux ans après leur succès en quart de finale aux Mondiaux, les Bleus ont cueilli un nouveau succès contre la Dream Team. Emmenés par Evan Fournier auteur de 28 points, les Français se sont imposés 83-76 après avoir pourtant été menés 45-37 à la pause en raison notamment de leur "horrible" 1 sur 11 à 3 points. Ils ont su imposer leur collectif face à des Américains qui se sont désunis au fil des minutes. Battus par le Nigeria et l'Australie lors de leur préparation, les joueurs de Gregg Popovich doivent impérativement hausser leur niveau pour conserver l'or olympique qu'ils détiennent depuis 2008. La dernière défaite des Etats-Unis dans un tournoi olympique remontait à 2004 à Athènes, où ils avaient été éliminés en demi-finale par l'Argentine.

Zurich très réaliste Image: KEYSTONE/Ti-PRESS/Samuel Golay Opportuniste, Zurich est allé chercher trois points à Lugano lors de la suite de la première journée de Super League. Un succès 2-0 qui s'est dessiné en première mi-temps. Une réussite de l'ancien Luganais Guerrero (20e) et un penalty de Marchesano (45e) ont suffi aux Zurichois pour repartir du Tessin avec la totalité de l'enjeu. Le duel des nouveaux coaches a tourné à l'avantage de l'Allemand Andre Breitenreiter. L'entraîneur des Bianconeri, Abel Braga, n'a pas pu insuffler ce petit quelque chose pour faire douter les Alémaniques. Les Tessinois sont passés proches de la réduction du score lorsque Bottani a attrapé le poteau à la 78e. Mais sous le déluge, les Luganais n'ont jamais véritablement convaincu, malgré une certaine domination territoriale. Les deux derniers matches de cette reprise auront lieu à 16h30 avec GC-Bâle et le très attendu Sion-Servette.

Un premier succès pour un double qui promet Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Le tennis suisse tient une nouvelle paire de double de grande valeur. Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker ont été sacrés à Gstaad. Le Zurichois et le Bernois ont cueilli le titre, le premier pour une paire suisse depuis 2009 dans l'Oberland, à la faveur de leur succès 6-1 7-6 (9/7) devant les Polonais Szymon Walkow/Jan Zielinski. Avant cette semaine royale à Gstaad, ils n'avaient joué qu'un seul tournoi ensemble sur le front de l'ATP Tour, à Genève en mai dernier où ils avaient été éliminés en quart de finale. Parfaitement protégés par leur service - ils n'ont concédé aucune balle de break sur leurs neuf jeux de service -, Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker n'auront, finalement, dévoilé qu'une seule faiblesse à Gstaad: leur manque de réalisme sur les balles de match. Il leur en a fallu, en effet, six samedi en demi-finale contre Benoît Paire et Arthur Rinderknech et quatre dimanche en finale..

Giulia Steingruber ne sera pas en finale du saut Image: KEYSTONE/Manuel Lopez Giulia Steingruber ne disputera pas la finale olympique du saut. Elle a manqué le coche pour 0,05 point en qualifications, un crève-coeur pour la médaillée de bronze des JO 2016 dans la discipline. L'ex-sportive suisse de l'année et sextuple championne d'Europe - quatre fois au saut - se consolera difficilement avec son accès à la finale du concours général de jeudi. Elle y participera grâce à sa 23e place des qualifications (à deux par nation), pour 24 qualifiées. Dans l'ensemble, au vu de sa préparation largement perturbée par des blessures, Giulia Steingruber, apparue avec un gros bandage à une cuisse, a plutôt bien défendu ses chances. L'exécution de sa figure favorite en saut, la Chosovitina, n'a cependant pas atteint le niveau d'exécution espéré. Son deuxième saut, un Yurchenko doublement vrillé, lui a très bien réussi, mais le niveau général était trop élevé. Au final, la Saint-Galloise s'est fait chiper de peu la 8e et dernière place qualificative du saut par Angelica Melnikova, en compétition sous la bannière olympique. Elle ne sera ainsi que remplaçante pour la finale de dimanche, comme aux JO de Londres en 2012. La superstar de la gymnastique, l'Américaine Simone Biles, a dominé ces qualifications du saut mais a complètement raté son affaire au sol, sortant même du praticable.

Estelle Wettstein manque la finale Estelle Wettstein fait ses gammes. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Estelle Wettstein, sur sa jument West Side Story, n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale olympique de dressage (Grand Prix libre), qui réunira les 18 meilleures, à trois par nation. Elle est restée en-deçà de son potentiel en qualifications. Créditée de 67,748 points dimanche sur son cheval de 13 ans, Estelle Wettstein s'est dite "déçue" de sa prestation. "J'étais peut-être un peu trop fébrile et j'ai fait des fautes. En temps normal, j'atteins les 70 points", a déclaré la Zurichoise de 24 ans. Pourtant, la préparation s'était passée de façon "très harmonieuse", a-t-elle ajouté. "J'ai engrangé de l'expérience."

Djakovic passe en demi-finales du 200 m libre Antonio Djakovic disputera les demi-finales du 200 m libre Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Antonio Djakovic s'est qualifié pour les demi-finales du 200 m libre aux JO de Tokyo. Le Thurgovien a terminé 15e des séries en 1'46''37. Le meilleur temps a été l'oeuvre du Sud-Coréen Sunwoo Hwang (1'44''62). Auteur d'un impressionnant record de Suisse la veille sur 400 m (9e en 3'45''82), Antonio Djakovic n'a cette fois-ci pas battu son meilleur temps (1'46''10). Mais il assuré l'essentiel en se qualifiant pour les demi-finales de lundi matin. Et il a peut-être pu garder un peu d'énergie en vue des séries du 4x100 m libre prévues en fin de programme dimanche. Lisa Mamié a quant à elle décroché son ticket pour les demi-finales du 100 m brasse, également prévues lundi matin. La Zurichoise de 22 ans a réalisé le 13e temps des séries en 1'06''76, à 0''16 de son record de Suisse. C'est sur 200 m brasse, discipline dans laquelle elle a conquis l'argent aux récents Européens, qu'elle abattra sa meilleure carte dans le grand bassin de la capitale nippone. Le relais du 4x100 m libre en échec Le relais masculin suisse du 4x100 m libre a en revanche échoué dès les séries. Roman Mityukov, Nils Liess, Noè Ponti et Antonio Djakovic ont signé le 14e temps, en 3'14''65. Le quatuor est resté à plus d'une seconde du record de Suisse réalisé lors des Européens de Budapest (3'13''41), où il s'était classé 6e. Il aurait dû abaisser cette marque de quelque trois dixièmes pour accéder à la finale.

Casper Ruud: Gstaad après Genève Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Casper Ruud est bien le roi du tennis en Suisse. Titré à Genève et à Gstaad, le Norvégien aura gagné cette année les deux tournois ATP Tour organisés sur le sol helvétique. Dans l'Oberland, Casper Ruud (ATP 14) s'est imposé 6-3 6-2 en finale face à Hugo Gaton (ATP 155). Malgré toute sa malice, le Français a été désarmé face au coup droit du Norvégien. Sans forcer outre mesure son talent, le compagnon d'entraînement de Rafael Nadal a cueilli le quatrième titre de sa carrière, son deuxième en l'espace d'une semaine puisqu'il s'était imposé à Bastad dimanche dernier. Il vise désormais un improbable tripé dès ce mercredi à Kitzbühel où il est classé tête de série no 1. A défaut d'offrir un véritable suspense, cette finale a proposé des points magnifiques en raison de l'opposition de style. Hugo Simon s'est efforcé de varier au maximum son jeu pour troubler la sérénité d'un Casper Ruud qui s'affirme à 22 ans comme l'un des joueurs les plus redoutables du Circuit sur terre battue. Formé désormais à la dure école de la Rafael Nadal Academy, il peut nourrir les plus grandes ambitions. Son coup droit, qui peut être léthal à tout moment, est devenueune arme contre laquelle il devient de plus en plus dur de trouver la parade. Malgré l'élimination des cinq joueurs suisses en lice au premier tour, cette édition 2021 du Swiss Open fut très belle. Le public est venu en nombre dans l'Oberland pour admirer la puissance de Casper Ruud mais aussi le tennis presque "vintage" de Hugo Gaston qui avait fait le désespoir de Stan Wawrinka l'an dernier à Roland-Garros. Le jeu proposé par le Français est un véritable délice pour les spectateurs.

Mateo Sanz Lanz magnifiquement bien parti Image: KEYSTONE/EPA EFE Une très bonne surprise côté suisse se dessine après les premières régates olympiques de planche à voile. Mateo Sanz Lanz a pris la tête de la compétition, après trois des 13 régates. La suite de la compétition aura lieu dès lundi. L'homme de Formentera, une île des Baléares, a très largement dominé deux des trois régates de dimanche. Malgré un fléchissement lors de la troisième, le binational helvético-espagnol fait nettement la course en tête. Mateo Sanz Lanz connaît bien le site d'Enoshima, théâtre de ces joutes olympiques, puisqu'il y avait remporté la médaille d'argent aux Mondiaux 2017, le meilleur résultat de sa carrière à ce jour. Perfection "Une journée de rêve pour moi", s'est exclamé Mateo Sanz Lanz (27 ans), qui n'a pas pris ombrage de sa 9e place lors de la troisième régate où il a pu relâcher la pression puisque la moins bonne des trois manches ne compte pas (résultat biffé). Sanz Lanz abordera donc la suite de l'épreuve avec le meilleur total (2 points), contre cinq à son premier poursuivant. Par vent léger, il a fait valoir dimanche sa pointe de vitesse en profitant au mieux des conditions. Il a gagné la deuxième régate avec plus d'une minute et demie d'avance, après avoir déjà surclassé ses rivaux dans la première. Laser Radial: Maud Jayet 13e En Laser Radial, Maud Jayet (25 ans) n'a pas tout à fait réussi ses débuts olympiques. "J'étais un peu nerveuse et j'ai pris trop de risques", déclarait la Vaudoise de la Société nautique de Genève, 22e de la première régate. Les conditions de vent lui ont mieux convenu dans la deuxième régate, bouclée à la 7e place. Elle pointe au 13e rang provisoire après deux des 11 régates. L'arrivée d'un typhon pourrait menacer les épreuves de voile dès mardi. Mais la situation s'annonce maîtrisable pour lundi, jour des régates 4-6 en planche à voile.

Fabienne Kocher échoue au 5e rang chez les moins de 52 kg Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fabienne Kocher a échoué au pied du podium olympique à Tokyo chez les moins de 52 kg. La Zurichoise de 28 ans s'est inclinée sur ippon devant la Britannique Chelsie Giles dans l'un des deux combats pour le bronze. La déception est forcément immense pour Fabienne Kocher, qui avait obtenu son ticket pour ces Jeux grâce à sa médaille de bronze conquise en juin lors des championnats du monde de Budapest. Battue après 16'' de combat par Amandine Buchard en demi-finale, elle n'a pas trouvé la solution pour son ultime combat. Fabienne Kocher, qui avait pris le meilleur sur Chelsie Giles dans le cadre des derniers Mondiaux, a dû s'incliner sur deux contre-attaques réussies par la Britannique après 1'50'' et 3'00'' de combat. Le deuxième waza-ari concédé était synonyme d'ippon et donc de défaite pour elle. Une entame pourtant idéale La Zurichoise a signé la meilleure performance du judo féminin helvétique dans des Jeux, où la discipline figure au programme olympique depuis 1992 chez les dames. Mais elle espérait évidemment mieux, elle qui avait été préférée à Evelyne Tschopp par la commission de sélection de Swiss Olympic. Fabienne Kocher, qui a dû emprunter un judogi pour cette journée, avait pourtant entamé ses JO de manière idéale. Elle avait battu d'entrée Ana Perez Box, qui l'avait dominée lors des récents Mondiaux, et avait sorti en quart de finale Reka Pupp, tombeuse au 1er tour de la championne olympique en titre Majlinda Kelmendi. Mais elle devra se contenter d'une 5e place.

Heidrich/Gerson battus pour leur entrée en lice Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Adrian Heidrich et Mirco Gerson ont logiquement connu la défaite pour leur entrée en lice dans le tournoi olympique de Tokyo. Le Zurichois et le Bernois se sont inclinés 21-17 21-16 face aux Qatariens Cherif Younousse/Ahmed Tijan, vainqueurs à deux reprises sur le World Tour cette année, dans le cadre du groupe C. Heidrich/Gerson disputeront leur deuxième match mercredi face à la paire américaine composée de Jacob Gibb et de Tri Bourne, lequel a remplacé au dernier moment Taylor Crabb (testé positif au Covid-19). Le duo helvétique se mesurera ensuite aux Italiens Adrian Ignacio Carambula/Enrico Rossi vendredi. Il vise au moins une place en barrage d'accession aux 8es de finale.