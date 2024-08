1ère défaite du FC Sion ++ Ponti tire un bilan positif

Une première défaite pour le FC Sion Une soirée à oublier pour Théo Bouchlarhem et le FC Sion. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Sion n’a pas réussi la passe de trois. Après leurs succès contre les Young Boys et Lausanne, les Sédunois se sont inclinés 1-0 à Lucerne. Cette défaite est malheureuse. Même si son gardien Timothy Fayulu fut son meilleur homme, la formation de Didier Tholot peut nourrir bien des regrets. Le but des Lucernois est, en effet, dû une erreur de Gora Diouf, coupable d’un péché de gourmandise à la relance. Formé au... FC Sion, Nicky Beloko a su tirer les marrons du feu pour marquer à la 48e et pour offrir au FC Lucerne sa première victoire de la saison. Un brin timoré avant la pause, le FC Sion a pris alors l’initiative pour tenter de recoller au score. La meilleure chance fut pour Cristian Souza avec une reprise sur la transversale après un centre de Nias Hefti. Malgré les cinq changements opérés par Didier Tholot, on devait en rester là. Le néo-promu devra rebondir la semaine prochaine avec la venue du FC Winterthour à Tourbillon. Avec une victoire contre les Zurichois ce revers en Suisse centrale sera très vite oublié.

Un 9e or olympique pour Ledecky, sacrée sur 800 m Ledecky a décroché son 9e titre olympique samedi à Paris Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO Katie Ledecky a ajouté un 9e or olympique à son immense palmarès. La légende du demi-fond a remporté le 800 m libre des JO de Paris pour devenir la femme la plus couronnée de l'histoire des Jeux. L'Américaine de 27 ans, qui a d'ores et déjà donné rendez-vous aux JO 2028 de Los Angeles, rejoint dans les tablettes olympiques la gymnaste soviétique Larissa Latynina (9 médailles d'or entre 1956 et 1964). Déjà sacrée sur 1500 m dans La Défense Arena, elle a triomphé pour la quatrième fois d'affilée sur 800 m aux JO. Katie Ledecky s'est imposée en 8'11''04 samedi. Longtemps menacée par sa rivale Ariarne Titmus, plus à l'aise sur 200 et 400 m crawl, elle s'est finalement imposée avec 1''25 d'avance sur l'Australienne qui a signé un nouveau record d'Océanie. Une autre Américaine, Paige Madden, complète le podium.

Nouvelle grande performance de Kambundji, 6e du 100 m Mujinga Kambundji affichait un large sourire après sa 6e place sur 100 m Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Mujinga Kambundji a une nouvelle fois été au rendez-vous le jour J, en finale olympique du 100 m. Elle a pris la 6e place en 10''99, réalisant sa meilleure course depuis deux ans. Comme à Tokyo 2021 (6e déjà), Kambundji (32 ans) a répondu présent, montant en puissance au fil des jours et des tours. Elle n'avait signé que le 12e temps des séries et le 7e des demi-finales, et son début de saison ne fut pas flamboyant. Il a manqué 7 centièmes à la sportive suisse des années 2019 et 2022 pour accrocher le podium. Son départ fut extraordinaire. La Suissesse a même donné l'impression, après 50 m, de pouvoir accrocher une médaille. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup. Elle aura à nouveau l'occasion d'approcher du podium sur 200 m, sans parler du relais 4x100 m. Voilà dix ans que Mujinga Kambundji, ancienne championne du monde en salle du 60 m et médaillée de bronze aux Mondiaux 2019 sur 200 m, met le feu au sprint suisse, européen et, parfois, mondial. Elle dispute ses quatrièmes Jeux et a couru sa quatrième finale (deux fois sur 100 m, une fois sur 200 plus une fois en relais). Devant, Julien Alfred, de la Sainte-Lucie, a écrit l'histoire pour son pays en remportant un premier or olympique pour son pays (10''72). Les Américaines Sha'Carri Richardson (10''87) et Melissa Jefferson (10''92) repartent avec les places d'honneur.

Ponti tire un bilan positif, malgré sa 4e place sur 100 pap' Noè Ponti refuse de parler d'échec après sa 4e place Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Noè Ponti saura se contenter de sa 4e place sur 100 m papillon aux JO de Paris. "On ne peut pas parler d'échec", a lâché au micro de la RSI le Tessinois de 23 ans, qui a pourtant manqué le podium pour 0''10 seulement. "Quatrième, ce n'est jamais une belle place. J'ai cependant tout donné, j'ai progressé à chaque course. Je visais une médaille, et je termine chocolat. Mais je suis le 4e mondial", a positivé le médaillé de bronze de Tokyo 2021. "Ca ne peut pas être une déception", a-t-il répété en zone mixte. "Je suis 4e aux JO, peu de gens ont réalisé une telle performance. Avec ma 5e place sur 200 m papillon, c'est un beau bilan. Malheureusement il manque une médaille, mais je ne suis pas déçu même si ce n'est jamais agréable d'être 4e", a-t-il glissé. Touche pas optimale "J'ai tout donné, j'ai réussi une bonne course en étant plus rapide qu'en demi-finale (50''60). Ma touche n'a il est vrai une nouvelle fois pas été optimale, même si c'était déjà mieux qu'en demi-finale, et c'est là que je laisse filer la médaille", a-t-il analysé. "Mais je peux être satisfait. Ma famille l'est également", a-t-il poursuivi. "C'était une course serrée, comme je l'avais dit nous étions 5-6 candidats au podium. Mais j'ai bien nagé. D'autres ont vraiment manqué leur course à l'image de Maxime Grousset", 5e de cette finale en 50''75. "Lui peut être déçu." Zen comme il l'est depuis de nombreux mois, Noè Ponti a souligné que "les médaillés ont été meilleurs que moi. Il faut l'accepter. Mais je saurai apprendre de cette course afin de devenir plus fort", a assuré le vice-champion d'Europe 2022 du 100 pap'. Besoin de vacances S'est-il senti sous pression ? "Non. J'étais détendu depuis ma qualification pour cette finale. C'est normal d'avoir une certaine tension pour une finale olympique. Je savais que je pouvais réussir quelque chose de grand. Mais je suis heureux de m'être retrouvé en finale et d'avoir su savourer ce moment", a-t-il expliqué. Noè Ponti se réjouit d'ores et déjà de repartir au travail à Tenero sous la houlette de son coach Massimo Meloni. "Mais d'abord j'ai besoin de vacances", s'est-il amusé, avant de se projeter vers les JO de Los Angeles 2028. "Il y aura peut-être le 50 m papillon au programme, ce qui me ferait une chance de plus", a-t-il conclu.

Crouser assomme ses rivaux au poids pour un triplé inédit Ryan Crouser a réalisé un triplé olympique inédit. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Ryan Crouser est entré dans l'histoire en devenant le premier lanceur de poids de l'histoire à gagner trois titres olympiques consécutifs. Le colosse américain a dominé ses rivaux d'entrée de jeu. Le lanceur de l'Oregon (2m01, 145 kg) a d'emblée pris les commandes avec un jet à 22m64, porté ensuite à 22m90 à son 4e essai, juste avant la pluie. Moins loin qu'à Tokyo en 2021 (23m30), mais bien suffisant pour devancer Crouser, qui a modifié sa technique l'an dernier, a retrouvé sa maîtrise au bon moment, après avoir été blessé (coude, muscles pectoraux) en début de saison. ̈ Le no 1 2024, son compatriote Joe Kovacs, a arraché la médaille d'argent - comme en 2016 et 2021 - au 6e essai avec 22m15. Avec la même distance mais battu au meilleur deuxième meilleur jet, Rajindra Campbell a apporté à la Jamaïque sa première médaille olympique dans la discipline.

Mujinga Kambundji en finale du 100 m Mujinga Kambundji une nouvelle fois au top aux JO. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Mujinga Kambundji est en finale du 100 m aux JO de Paris. La Bernoise s'est qualifiée en prenant la 3e place de sa demi-finale et en obtenant le 7e temps des trois demies (11''05). La finale a lieu ce samedi à 21h20. Kambundji, à 32 ans, disputera sa 4e finale olympique, la 3e en individuel. A Tokyo-21, elle était arrivée 6e sur la ligne droite, 7e du 200 m et 4e avec le relais 4x100 m. Ce nouveau tour de force a une saveur particulière. La Bernoise n'avait réalisé que le 12e chrono des séries et avait connu un début de saison assez laborieux. Une nouvelle fois, elle a su se sublimer quand il le fallait. Elle sera une des deux Européennes en finale ce samedi soir, avec Darryll Neita (GBR). Les demi-finales ont été marquées par un coup de théâtre, avec le forfait de la double championne olympique de la distance (2008 et 2012), Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui s'est retirée au dernier moment. Le meilleur chrono des trois courses a été réussi par la sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred (10''84). La championne du monde Sha-Carri Richardson (USA) s'annonce comme sa principale rivale. Kambundji, avec son 7e temps des demies, sera outsider.

L'incroyable bourde de Joël Mall Joël Mall: un moment d'égarement qui a coûté très cher... Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Une bourde incroyable de Joël Mall a plongé le Servette FC dans les enfers à Lugano. Les Grenat se sont inclinés 3-1 après avoir pourtant ouvert le score à la 61e minute par Dereck Kutesa. Après l’égalisation de la tête de Mohamed Mahmoud sur un corner de Renato Steffen, deux hommes sortis du banc, le héros de la finale de la Coupe de Suisse a commis l’irréparable à la 78e en laissant filer une passe en retrait de Bradley Mazikou dans ses propres filets. On savait que le jeu au pied n’était pas la qualité première de Joël Mall. Mais commettre une telle erreur à cet instant de la rencontre est presque impardonnable. Le portier ne porte toutefois pas seul la responsabilité de cette première défaite de la saison. Son entraîneur Thomas Häberli a également été très mal inspiré avec sa décision surprenante de remplacer à la 67e déjà son meilleur homme Dereck Kutesa. Comme si le Servette FC s’était tiré une première balle dans le pied... Avec ce succès qui lui offre une belle revanche sur les Grenat deux mois après l’incroyable défaite en finale de la Coupe de Suisse, Lugano présente un bilan parfait en championnat avec neuf points cueillis en trois rencontres. Si Renato Steffen, auteur du 3-1, se montre toujours aussi décisif et inspiré, les Tessinois vont très vite s’avancer comme les favoris no 1 dans la course au titre. Au Letzigrund, le FC Bâle s’est donné de l’air. Après deux défaites initiales, la formation de Fabio Celestini s’est imposée 3-0 devant les Grasshoppers. Auteur d’un doublé, Thierno Barry a signé un retour gagnant pour le plus grand soulagement de son entraîneur. L?attaquant français avait été frappé la semaine dernière d’une suspension interne pour une sortie nocturne et une arrivée tardive à l’entraînement.

Les Etats-Unis toujours invaincus Anthony Edwards meilleur marqueur contre Porte Rico avec 26 points Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les Etats-Unis poursuivent leur parcours immaculé aux JO de Paris. Les Américains ont dominé Porto Rico 104-83 à Lille pour une troisième victoire de rang. La sélection de Steve Kerr a laissé les Portoricains prendre les devants 29-25 lors du premier quart, puis les Etats-Unis ont sonné la révolte en remportant la deuxième période 39-16. Ils ont fait le trou en enlevant le troisième quart 23-14 avant de laisser leurs adversaires gagner la dernière manche pour l'honneur 24-17. L'homme du match côté américain s'appelle Anthony Edwards. L'arrière des Timberwolves a inscrit 26 points avec un 11/15 au shoot en un peu plus de 17 minutes. Steve Kerr a bien balancé les temps de jeu puisque Jayson Tatum et Joel Embiid ont été les plus utilisés avec 22'44. Les Américains attendent leur adversaire pour les quarts de finale. Il s'agira de l'un des deux meilleurs troisièmes de groupe. Il faut encore attendre le dernier match du soir entre le Soudan du Sud et la Serbie. Les Serbes ont un peu de marge avec leur point-average de +15 contre -6 aux Africains. Pour l'heure les qualifiées sont le Brésil et la Grèce.

Qinwen Zheng se pare d'or Qinwen Zheng succède à Belinda Bencic au palmarès des Jeux. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG La nouvelle Championne olympique est chinoise. Trois ans après Belinda Bencic à Tokyo, Qinwen Zheng a cueilli l’or à Roland-Garros. Victorieuse de la no 1 mondiale Iga Swiatek en demi-finale, la Chinoise n’a pas craqué. La no 7 mondiale s’est logiquement imposée 6-2 6-3 devant Donna Vekic (WTA 21) pour offrir à son pays un premier titre individuel aux Jeux. Finaliste en début d’année à Melbourne face à Aryana Sabalenka, Qinwen Zheng avait le plein de confiance à Palerme avant de disputer ce tournoi olympique. Titrée pour la deuxième année consécutive en Sicile, elle pouvait vraiment nourrir de grandes ambitions pour ces Jeux. Mais son sacre tient presque du miracle avec une balle de match sauvée en huitième de finale contre l’Américaine Emma Navarro et une victoire sur le fil au jeu décisif du troisième set en quart de finale contre Angelique Kerber. Donna Vekic avait également été à un point de la défaite avant cette finale, mercredi soir contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk. En finale, la Croate est apparue trop entamée sur le plan physique pour offrir la réplique espérée.

Schmitz obtient sa chance, à la place de Schwizer Edouard Schmitz et Gamin van't Naastveldhof concourront en individuel lundi. Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Edouard Schmitz remplacera Pius Schwizer dans l'épreuve individuelle de saut d'obstacles des JO de Paris, dès lundi. Le Genevois défendra les couleurs suisses avec Martin Fuchs et Steve Guerdat. "Après le résultat décevant dans l'épreuve par équipes (élimination d'entrée et 12e place, ndlr), nous souhaitons maintenant donner une chance à Edouard Schmitz et Gamin van 't Naastveldhof en nous tournant vers l'avenir. Ils ont montré qu'ils étaient un couple expérimenté et performant. Ils peuvent faire leurs preuves aux Jeux olympiques", commente samedi le chef d'équipe Peter van der Waaij. Par équipes jeudi, la Suisse avait causé une très grande déception. Pius Schwizer et Vancouver notamment avaient fait tomber trois barres. L'épreuve de qualification individuelle aura lieu lundi et se déroulera selon le barème A sans barrage. Il y aura 75 couples cheval-cavalier (trois au maximum par nation) au départ. Les 30 meilleurs de cette épreuve de qualification pourront participer à la finale, le lendemain.

Claessens: "J'espère que ça aidera à promouvoir le BMX" Zoé Claessens fêtée comme il se doit samedi à la Maison suisse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Médaillée de bronze de l'épreuve olympique de BMX Racing vendredi soir, Zoé Claessens commence à réaliser la portée de cet exploit. "En passant la ligne, je me suis simplement dit que j'étais troisième", a-t-elle raconté samedi à la Maison Suisse. "Je n'ai pas tout de suite compris que cette 3e place était synonyme de médaille olympique", a-t-elle poursuivi. "Quand je passe la ligne d'arrivée, je pense automatiquement à ma performance, aux petites erreurs que j'ai faites, afin de poursuivre ma progression", a-t-elle souligné. "Mais je commence à réaliser maintenant. J'ai donné beaucoup d'interviews, et ensuite il y a eu cette cérémonie incroyable à la Maison suisse. C'était très émotionnel", a glissé la Vaudoise de 23 ans, première médaillée olympique suisse de l'histoire du BMX Racing. "Beaucoup de choses se sont passées depuis la course. La remise des médailles après la course était déjà un moment incroyable. J'ai ensuite pu fêter avec ma famille, mes amis, mon équipe", a raconté la triple championne d'Europe et double médaillée d'argent aux Mondiaux. "J'espère que ça aidera à promouvoir le BMX en Suisse. C'était un moment spécial", a-t-elle encore expliqué. "C'était aussi génial pour moi de voir tous ces gens qui ont suivi le BMX quand je suis arrivée à la Maison suisse. Ca m'a beaucoup émue, comme cela m'a émue de voir mes amis et ma famille dans le public." Zoé Claessens n'avait pourtant pas abordé la finale en confiance. "Ma demi-finale n'était pas super. J'aurais aimé gagner une manche. Je me suis juste dit que je devais tout donner en finale. Mon coach m'a conseillé de prendre l'extérieur, j'ai pris un bon départ et ai réussi à me faufiler", a-t-elle raconté. Profiter du moment présent "C'est incroyable de finir avec une médaille", a encore lâché la Vaudoise, qui souligne avoir été "motivée par le bruit et l'ambiance" qui régnait à St-Quentin-en-Yvelines. "J'y suis allée plein gaz", a-t-elle encore expliqué, "sans arrière-pensée", avait-elle d'ailleurs déclaré vendredi soir. Zoé Claessens n'a jusqu'ici revu qu'une seule fois cette finale. "Si je regarde trop souvent une course, j'analyse mes erreurs. Là, je veux juste profiter du moment présent. Une médaille olympique, ça n'arrive pas tous les jours", a-t-elle conclu, soulignant qu'elle avait réservé une place spéciale dans sa chambre pour cette médaille.

Simone Biles pour la 3e fois en or dans ces JO Simone Biles toujours plus près des étoiles Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Simone Biles continue de briller aux JO de Paris. La superstar s'est offert samedi une troisième médaille d'or au saut en devançant la Brésilienne Rebeca Andrade et l'Américaine Jade Carey. Il y avait assez peu de suspense dans ce concours du saut, tant la marge de Simone Biles est immense par rapport à ses adversaires. La Texanne a réalisé son double salto arrière carpé, une figure qui porte son nom, le Biles II, pour donner le ton et montrer à la concurrence que l'or lui était réservé. Ce saut, au coefficient de difficulté de 6.400, lui a permis de récolter 15.700 points. Elle a ensuite sorti un saut à 14.900 pour une note moyenne de 15.300. Championne olympique en titre, Andrade a terminé avec 14.966. Après le concours général par équipe et en individuel, Biles a obtenu sa troisième médaille d'or à Paris. Il s'agit de son 7e titre olympique et de sa 10e médaille aux JO. Elle aura encore l'occasion de compléter sa collection lundi avec le concours individuel à la poutre et surtout au sol, là où elle est aussi injouable qu'au saut.

Le doublé totalement fou de Remco Evenepoel Remco Evenepoel invincible Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Remco Evenepoel a réussi un exploit majeur. Champion olympique du contre-la-montre samedi dernier, le Belge s'est offert le titre de la course en ligne samedi à Paris. Dans les rues de Paris, Evenepoel s'est ajouté aux plus célèbres monuments du monde. Le Belge de 24 ans a réussi une performance ahurissante, notamment dans les rues de Montmartre. Troisième du dernier Tour de France, doré samedi dernier, champion du monde en ligne en 2022, champion du monde du contre-la-montre, Remco Evenepoel ajoute une nouvelle ligne à un palmarès XXL. Le seul qui a pu repousser quelques instants le sacre du Belge fut le Français Valentin Madouas, mais à 15 kilomètres du but le Tricolore n'a pas pu suivre le rythme du meilleur rouleur du monde. On imagine que seul Tadej Pogacar aurait pu disputer la victoire au coureur de Soudal QuickStep. Le Belge s'est fait une belle frayeur à moins de 4 kilomètres de l'arrivée lorsqu'il a crevé. Mais comme son avance était substantielle, il n'a eu aucun problème à assurer sa médaille d'or. Les Français ont complété le podium grâce à Madouas et Christophe Laporte qui a réglé le sprint d'un groupe dans lequel figurait Stefan Küng. Le Thurgovien a longtemps fait partie d'un groupe de poursuivants qui se battait pour l'argent puis le bronze. Il a finalement pris la 7e place.