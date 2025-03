Gottéron fait le break ++ Andreeva gagne Indian Wells

Solide, Fribourg fait le break face à Berne Sandro Schmid a reçu une passe en or de Lucas Wallmark qu'il a transformé en but sur le 2-0. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Fribourg-Gottéron mène 2-0 en quart de finale des play-off de National League. Les Dragons ont maté un timide CP Berne dimanche à domicile lors de l'acte II (3-0). La première victoire fribourgeoise acquise à la 89e minute vendredi dans la capitale (4-3) a-t-elle donné un ascendant psychologique irréversible aux hommes de Lars Leuenberger? Au vu de la facilité avec laquelle ils ont dominé les Bernois lors de ce deuxième duel, on est en droit d'y penser. Pourtant, les Ours ont sorti crocs et griffes durant les cinq premières minutes de ce sixième derby des Zähringen de la saison, multipliant les mises en échec pour marquer leur territoire. Avant de s'éteindre complètement et de laisser place à la furia fribourgeoise. Le vétéran américain de Gottéron Ryan Gunderson a allumé la mèche avec un lancer flottant, dévié successivement par son coéquipier suédois Jakob Lilja et le défenseur tchèque du CP Berne Lukas Klok (7e). Ce dernier a malencontreusement lobé son gardien Adam Reideborn, aligné à la place de Philip Wüthrich devant le but. L'offrande de Wallmark Le cerbère suédois s'est bien repris, détournant du patin un essai de Linden Vey au terme d'un joli solo du Canadien (10e). Mais il a cédé une deuxième fois après une passe géniale de Lucas Wallmark. Le maître à jouer de Fribourg a attiré trois adversaires avant de délivrer un caviar absolu à Sandro Schmid, qui n'a eu qu'à pousser le puck au fond des filets (13e). Les Fribourgeois ont dû toutefois patienter avant de se mettre définitivement à l'abri, la faute à deux face-à-face remportés par Reideborn devant Julien Sprunger (14e) et Wallmark (34e). Le 3-0 est tombé en entame de troisième période, sur un penalty obtenu et transformé par Marcus Sörensen (43e). Cerise sur le gâteau, Reto Berra, déjà décisif lors de l'acte I, s'est offert un premier blanchissage dans cette série malgré la pression adverse en fin de match. De quoi faire douter un peu plus les artificiers du CP Berne, qui pourraient se retrouver dos au mur dès mardi. Davos domine Zoug Davos a aussi confirmé avec la manière sa victoire obtenue à l'extérieur lors de l'acte I. Les Grisons ont battu Zoug 5-1 grâce à un triplé de son top-scorer canadien Adam Tambellini et des buts de Matej Stransky et Chris Egli. La donne se complique donc pour les coéquipiers de Leonardo Genoni, chassé de son but à la 47e après avoir concédé deux buts en l'espace de 16 secondes.

Mirra Andreeva bat la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en finale Mirra Andreeva a passé un cap cette saison. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill La Russe Mirra Andreeva a battu en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka 2-6 6-4 6-3 dimanche, pour remporter le tournoi d'Indian Wells. A 17 ans, elle décroche son deuxième titre en WTA 1000. Andreeva (WTA 11), qui est devenue le mois dernier la plus jeune joueuse à remporter un tournoi de cette catégorie après son triomphe à Dubaï, est assurée de revenir dans le top 10 mondial lundi grâce à ce troisième titre dans sa jeune carrière. Après avoir déjà éliminé en demi-finale Iga Swiatek (WTA 2), ancienne numéro 1 mondiale et déjà deux fois titrée à Indian Wells, Andreeva, qui fêtera ses 18 ans le 29 avril, confirme une fois de plus son nouveau statut de cador du tennis mondial. Sabalenka, qui n'avait encore perdu aucun set sur ses cinq premiers matches à Indian Wells, tournoi qu'elle n'a jamais remporté, est à nouveau déçue en finale après sa défaite à l'Open d'Australie face à Madison Keys en janvier dernier.

L'épéiste Ian Hauri brille à Budapest Ian Haur a réussi une grande performance à Budapest (archives). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'épéiste suisse Ian Hauri a réussi un exploit au Grand Prix de Budapest dimanche. Le Genevois de 22 ans a atteint la finale avant de s'incliner face au Japonais Masaru Yamada. Hauri a notamment écarté le numéro 2 mondial, le Hongrois Gergely Siklosi, en quart de finale (15-10) et le numéro 3 mondial, l'Egyptien Mohamed Elsayed, en demi-finale (15-11). En finale, il a mené 7-5 avant de voir le champion olympique par équipes de 2021 s'imposer 15-10. Avant cette deuxième place en Hongrie, le meilleur résultat de Ian Hauri en Coupe du monde était une 15e place. Il avait toutefois déjà fait parler de lui l'année dernière en décrochant une médaille de bronze aux championnats d'Europe de Bâle.

GP d'Argentine: Marc Marquez s'impose en MotoGP devant son frère Marc Marquez devant son frère Alex Marquez: l'image du début de saison en MotoGP Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello Marc Marquez (Ducati) reste invaincu cette saison en MotoGP. L'Espagnol a remporté le Grand Prix d'Argentine devant son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), confirmant sa domination insolente. Le début du championnat se déroule vraiment sous le signe des frères espagnols. Les deux sprints et les deux courses disputées en 2025 se sont conclus sur un succès de Marc devant Alex. Dimanche à Termas de Rio Hondo, tous deux ont fait la course devant. Marc a pris la tête, Alex l'a relayé au 4e tour et Marc a repris son bien à 5 boucles de l'arrivée pour aller décrocher une 90e victoire en championnat du monde, toutes catégories confondues. La grande forme Octuple champion du monde, dont six fois dans la catégorie reine, Marc Marquez (32 ans) a retrouvé la grande forme depuis son arrivée dans l'équipe d'usine Ducati. Il fait déjà figure de grand favori pour le titre, même si la saison est encore longue. Derrière les Marquez, la troisième marche du podium a été occupée par l'Italien Franco Morbidelli (Ducati-VR 46), lequel a devancé son compatriote Francesco Bagnaia, éclipsé chez Ducati officiel par son nouveau coéquipier. Au championnat, Marc Marquez compte le maximum de 74 points. Il précède de 16 longueurs son frère Alex.

Un premier trophée pour Fabian Schär en Angleterre Le 1-0 signé par Dan Burn Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Fabian Schär a remporté un premier trophée en Angleterre avec Newcastle. Les Magpies du défenseur suisse ont battu Liverpool 2-1 à Wembley en finale de la Coupe de la Ligue. Newcastle, avec un Schär impeccable en charnière centrale, a dominé cette finale face à des Reds inoffensifs, qui ont semblé fatigués, tant physiquement que mentalement, après leur élimination en Ligue des champions mardi soir par le PSG. Les hommes d'Eddie Howe ont marqué par Burn (45e) et l'inévitable Isak (52e), l'attaquant suédois qui réussit une saison de feu. Chiesa a réduit l'écart à la 94e, trop tard pour remettre en question l'issue du match. Ce trophée était attendu depuis une éternité par les fans des Magpies. Ils n'avaient plus rien gagné depuis la Coupe des villes de foires (ancêtre de la Coupe UEFA) en 1969 et la Coupe d'Angleterre 1955! Liverpool devra pour sa part utiliser la pause internationale pour se ressourcer avant le sprint final en Premier League. Arne Slot et son équipe possèdent 12 points d'avance sur Arsenal à 9 matches de la fin, mais ils devront évoluer à un autre niveau que celui montré à Wembley s'ils entendent décrocher le titre.

Super League: les Young Boys gagnent le choc à Bâle Fassnacht jaillit pour donner la victoire à YB Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les Young Boys peuvent à nouveau croire au titre. Leur victoire dans le choc de la 28e journée 2-1 à Bâle les replace dans la course, à cinq points seulement de la tête. Cet affrontement au Parc Saint-Jacques a tenu ses promesses, le match étant spectaculaire et truffé d'occasions, ce qui a permis aux deux gardiens de s'illustrer. Les Bernois l'ont emporté grâce à un doublé de Fassnacht (1re/78e), dont le retour de Norwich a fait beaucoup de bien. Les Rhénans avaient égalisé par Otele (67e), mais un peu contre le cours du jeu. YB a en effet raté de nombreuses chances de plier le match plus vite, notamment par Monteiro juste avant le 1-1. Ce manque de réalisme n'a, au final, pas porté à conséquence. Après trois défaites consécutives en championnat, Lugano a retrouvé les joies de la victoire. Au Cornaredo, les Tessinois ont battu la lanterne rouge Winterthour 2-1 grâce à un doublé de Koutsias (50e/56e). Les visiteurs ont marqué trop tard, par Lüthi (85e), et restent à sept points de l'avant-dernier, Grasshopper. Eviter la culbute en Challenge League sera ardu pour les banlieusards zurichois.

Matteo Jorgenson remporte son deuxième Paris-Nice Comme en 2024, Matteo Jorgenson a remporté le maillot jaune de Paris-Nice. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'Américain Matteo Jorgenson a gagné Paris-Nice dimanche à l'issue de la 8e et dernière étape remportée en solitaire par Magnus Sheffield. Il s'impose pour la deuxième année consécutive. Le coureur de Visma-Lease a bike, deuxième de l'étape après être parti seul à la poursuite de Sheffield, s'impose au classement général avec 1'15 d'avance sur l'Allemand Florian Lipowitz et 1'58 sur le Néerlandais Thymen Arensman. Le Californien de 25 ans, qui habite à Nice, a fait preuve d'une maîtrise absolue pendant toute la semaine sur une course pourtant particulièrement éprouvante vu les conditions météo atroces qui ont envoyé plusieurs coureurs à l'hôpital, dont son co-leader Jonas Vinegaard (blessé à la main gauche). Esseulé et attaqué Même rapidement esseulé et privé de coéquipiers dimanche dans les pentes de l'arrière-pays niçois, il ne s'est jamais affolé, notamment lorsque Lipowitz a tenté d'attaquer dans la côte de Peille. Il est ensuite passé à l'attaque dans le col d'Eze mais sans réussir à rattraper Sheffield dont la victoire d'étape récompense le beau tempérament offensif de l'équipe Ineos pendant toute la semaine. Mads Pedersen, encore à l'avant dimanche, a lui affiché une forme exceptionnelle en vue des classiques à venir à commencer par Milan-Sanremo samedi prochain.

Super League: Grasshopper et Sion dos à dos Kololli félicité après son but Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Grasshopper et Sion se sont quittés sur un nul 1-1 lors de la 28e journée de Super League. Les Valaisans ont été rejoints dans les arrêts de jeu, mais GC n'a rien volé. Kololli, le meilleur élément des visiteurs, a ouvert le score sur coup franc dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Sion n'a pas été malheureux durant cette partie, GC touchant les montants de Fayulu à trois reprises et ratant aussi plusieurs occasions nettes. Mais le remplaçant Muci a arraché une égalisation méritée à la 94e sur une passe en retrait de Schmitz. L'équipe de Didier Tholot a en outre été réduite à dix dès la 71e et l'expulsion de Lavanchy, pour une main à l'orée de sa surface qui n'a pas semblé évidente. Ce point est le premier pris cette année en déplacement par les Valaisans. Sion (9e) conserve sept points de réserve sur Grasshopper (11e), qui occupe la place de barragiste. Mais les Sédunois vont regretter d'avoir concédé cette tardive égalisation.

Victoire finale d'Ayuso, la dernière étape pour Milan Juan Ayuso a fait forte impression à un mois et demi du Giro. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone L'Espagnol Juan Ayuso a remporté la 60e édition de Tirreno-Adriatico dimanche. La septième et dernière étape a été enlevée au sprint par l'Italien Jonathan Milan à San Benedetto del Tronto. Ayuso (UAE), leader du classement général depuis sa victoire la veille dans l'étape-reine, a signé à 22 ans sa troisième victoire de l'année, la cinquième de sa carrière. L'an passé, le grand espoir du cyclisme espagnol avait terminé deuxième derrière le Danois Jonas Vingegaard. L'épreuve italienne lui avait servi de préparation au Tour d'Italie, son grand objectif cette année (9 mai-1er juin). Comme attendu, après une semaine éprouvante avec une météo défavorable, il a fallu attendre, malgré une attaque de Mathieu van der Poel, la dernière heure de course et l'arrivée sur les bords de la mer Adriatique pour que l'étape, longue de 147 km, s'anime. Dans un final très nerveux, marqué par plusieurs chutes, Milan (Lidl-Trek) a fait parler sa puissance pour signer sa deuxième victoire de la semaine, devant l'Irlandais Sam Bennett et le Néerlandais Olav Kooij.

Aita Gasparin et Niklas Hartweg s'imposent en relais mixte Niklas Hartweg a remport Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Aita Gasparin et Niklas Hartweg font franchir une nouvelle étape au biathlon helvétique. Ils sont devenus les premiers Suisses à remporter une épreuve de relais mixte en Coupe du monde à Pokljuka. C'est une discipline qui plaît à Hartweg. Il la disputait avec Amy Baserga et les deux athlètes avaient décroché les deux précédents podiums dans cette discipline. Il y a deux ans, ils avaient pris la 3e place à Pokljuka et la 2e à Nove Mesto en Tchéquie. La victoire suisse a pris forme à mi-parcours. Après un premier passage en leader, Hartweg a passé le relais à sa collègue Aita Gasparin qui a bien résisté avant d'envoyer Hartweg avec un confortable matelas sur le tronçon final. Le skieur de Suisse centrale a certes dû piocher deux fois en position debout, mais il n'a pas été inquiété, surtout que ses concurrents directs n'ont pas été impeccables au tir. Hartweg a franchi la ligne d'arrivée avec 9''4 d'avance sur la paire suédoise de Johanna Skottheim/Jesper Nelin et 12''1 sur les Finlandais Suvi Minkkinen et Tero Seppälä. Aita Gasparin et Hartweg offrent à la Suisse une cinquième victoire en Coupe du monde. Il y a un peu plus de onze ans, la sœur aînée d'Aita, Selina, avait remporté en l'espace d'une semaine les sprints du Grand-Bornand et d'Hochfilzen. L'année dernière, Lena Häcki-Gross s'était imposée à Anterselva et à Oslo.

Week-end norvégien parfait pour Loïc Meillard Loïc Meillard n'en finit pas de lever les bras à Hafjell Image: KEYSTONE/EPA/Stian Lysberg Solum Victorieux du géant samedi, Loïc Meillard a enlevé le slalom de Coupe du monde à Hafjell. Le champion du monde a devancé Atle Lie McGrath et Lucas Pinheiro Braathen. Quel week-end pour Loïc Meillard! Deux courses et deux succès pour le skieur d'Hérémence qui est parvenu à faire la nique aux Norvégiens sur leurs terres. Mais le Valaisan aux origines neuchâteloises a eu très chaud. Leader après la première manche, Meillard n'a pas réalisé un deuxième effort exempt de tout reproche. Mais avec la confiance qui l'habite actuellement, le champion du monde de la spécialité peut se permettre quelques accrocs. De manière assez surprenante, il ne s'agit que de sa deuxième victoire dans la discipline après son succès à Aspen l'année passée, sa 6e en Coupe du monde. Mais grâce à cette victoire et à la 5e place de Henrik Kristoffersen, le champion du monde revient à 47 longueurs du Norvégien à une course de la fin. Autant dire que la lutte pour le globe de la discipline sera haletante dans l'Idaho. Seulement 7e, Clément Noël va lui très certainement devoir faire une croix sur le globe, même s'il ne possède "que" 86 points de retard sur Kristoffersen. Zenhäusern enfin lui-même Les autres représentants de Swiss-Ski ont livré des performances inégales. Tanguy Nef a été constant pour terminer au 8e rang. Ramon Zenhäusern a lui attendu l'avant-dernière course de la saison pour offrir la meilleure version de lui-même. Meilleur chrono sur le deuxième tracé, le Haut-Valaisan, 26e de la première manche, a effectué une magnifique remontée. 10e, il est parvenu à intégrer le top 10 pour la première fois depuis les finales de Soldeu en 2023 lorsqu'il s'était imposé avec autorité. Parti le premier sur le second tracé, Luca Aerni a profité d'une piste propre pour grappiller plusieurs rangs (21e). De quoi l'encourager en vue de la saison prochaine. Plutôt correct lors de son premier passage (10e), Daniel Yule n'a lui jamais trouvé les clefs sur la deuxième manche. Le skieur de La Fouly a dégringolé au classement pour échouer au 23e rang. A la bagarre pour intégrer le top 25 et ainsi participer aux finales de la Coupe du monde à Sun Valley, Marc Rochat avait réalisé une bonne première manche (16e) et semblait bien parti pour obtenir un résultat suffisant pour valider son ticket. Mais le Vaudois a commis une immense erreur qui l'a repoussé au 28e rang final. Il n'y aura donc que Meillard, Nef et Yule à Sun Valley.

Slalom de Hafjell: Meillard domine Lo Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Loïc Meillard est en tête du slalom de Coupe du monde à Hafjell après la première manche. Le champion du monde mène devant Lucas Pinheiro Braathen et Fabio Gstrein. Loïc Meillard va-t-il clore son week-end norvégien comme il l'a commencé? Le vainqueur du géant samedi est bien parti pour décrocher son deuxième succès dans la discipline. Le Valaisan aux origines neuchâteloises compte 0''34 d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen et 0''44 sur Fabio Gstrein à mi-parcours au terme d'un premier effort très long avec une manche de plus d'une minute. Le skieur d'Hérémence, toujours à la lutte pour le dossard rouge de la spécialité, met la pression sur Henrik Kristoffersen, 6e à 0''84, et sur Clément Noël, 4e à 0''52. Tanguy Nef pointe lui au 8e rang à 1''10, alors que Daniel Yule occupe la 10e place à 1''42. La lutte pour le top 25 et une participation aux finales de la Coupe du monde à Sun Valley bat son plein. Marc Rochat a réussi une bonne manche pour se placer au 15e rang à 1''87. Ramon Zenhäusern est pour l'heure 21e, alors que Luca Aerni s'est raté avec le 24e rang provisoire.

Lando Norris remporte en Australie le premier GP de la saison Lando Norris célèbre sa victoire Image: KEYSTONE/EPA/Joel Carrett Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le GP d'Australie, première manche de la saison perturbée par la pluie. Il a devancé Max Verstappen (Red Bull) et George Russell (Mercedes). "C'était incroyable, une course de haut niveau, surtout avec Max derrière moi", a savouré le vainqueur du jour qui a vu Verstappen revenir dans ses roues en toute fin de course. "J'ai poussé, surtout dans les deux derniers tours - c'était un peu stressant, je ne vais pas mentir", a-t-il aussi reconnu. Le Thaïlandais Alexander Albon termine au pied du podium, confirmant la bonne forme de Williams aperçue lors des essais de pré-saison. Pour son premier GP avec Ferrari, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton termine 10e, son coéquipier monégasque Charles Leclerc 8e. Si la majorité de la course s'est disputée sur une piste séchante après les averses tombées plus tôt dans la journée, la pluie s'est de nouveau invitée à la fête à moins de 15 tours de la fin, anéantissant les espoirs de podium du héros local Oscar Piastri (McLaren). L'Australien, longtemps 2e, est parti à la faute sur une piste redevenue glissante. Resté bloqué dans l'herbe, il a pu repartir pour terminer 9e. A noter en revanche l'excellente 7e place de Nico Hülkenberg sur sa Sauber. Cette saison, la F1 hérite d'une grille largement remaniée, marquée par l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari mais aussi les débuts de plusieurs pilotes dans l'élite, à l'instar d'Isack Hadjar chez Racing Bulls. Au défi d'une piste encore mouillée pour sa première course de F1, le Français de 20 ans, 11e sur la grille, a dû abandonner avant même le départ, la faute à une sortie de piste lors du tour de formation. Autres abandons prématurés, ceux de l'Australien Jack Doohan (Alpine) et de l'Espagnol Carlos Sainz (Williams), tous les deux victimes d'une sortie de piste lors du premier tour de course. Au championnat, avec sa victoire, Norris prend logiquement la tête devant Verstappen. La prochaine manche est prévue dès le week-end prochain, en Chine.

Un George solide aide les Wizards à battre Denver Kyshawn George excellent contre Denver Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Kyshawn George poursuit son excellent mois de mars. Le Chablaisien a inscrit 19 points pour aider les Wizards à dominer les Denver Nuggets de Nikola Jokic 126-123. La saison de Washington est clairement ratée, mais cette victoire face à l'une des meilleures équipes de la NBA pourrait en appeler d'autres. Ce 15e succès de la saison permet au club de la capitale de ne plus être la pire équipe de la ligue, même si Utah compte le même nombre de victoires. Longtemps menés, les Wizards ont refait surface pour s'imposer grâce à Jordan Poole en toute fin de match. Les 40 points de Jokic n'auront donc pas été suffisants. Kyshawn George a noirci la feuille de stats. En plus de ses 19 pts, le Valaisan a ajouté 7 rebonds, 5 assists, 3 interceptions et 1 contre. Le tout en 40 minutes, soit son plus haut temps de jeu depuis qu'il est en NBA. A noter aussi le gros match d'Alex Sarr, coéquipier de George et drafté en 2e position par Washington. Le Français a réussi 34 pts.