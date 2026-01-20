Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète

brouillard-1°
Biathlon: un incident improbable a ruiné la course de Sjökvist

Henning Sjökvist a connu une drôle de mésaventure à Ruhpolding.image: www.imago-images.de

Le biathlète suédois Henning Sjökvist a signé dimanche sa meilleure course en Coupe du monde, une performance qui aurait sans doute été encore plus remarquable sans un étrange incident survenu au tir.
20.01.2026, 16:5620.01.2026, 16:56
Jan Schultz / t-online
Un article de
t-online

Ce week-end, la Coupe du monde de biathlon faisait étape à Ruhpolding, en Allemagne. Côté suisse, le bilan s’est révélé mitigé: un seul top 10 dans les courses individuelles, signé par Amy Baserga, cinquième lors de la poursuite dominicale. De quoi susciter une certaine déception, même si celle-ci n’a sans doute pas égalé la colère ressentie par Henning Sjökvist.

Le Suédois a pris la 28e place de la poursuite masculine, soit le meilleur classement de sa carrière en Coupe du monde. Un résultat qui n’a toutefois pas apaisé sa frustration, provoquée par un sérieux incident au pas de tir. Lors du troisième passage, l’Italien Patrick Braunhofer, installé à ses côtés, s’est trompé de cibles et a tiré sur les siennes.

Révélation choc sur la mort du biathlète Sivert Bakken

«J’ai tiré un premier coup, puis j’ai vu qu’il tirait sur les cibles sur lesquelles je devais ensuite viser», a expliqué Sjökvist au journal Aftonbladet. Il a immédiatement signalé l’incident aux officiels afin qu’ils réinitialisent ses cibles.

Braunhofer pénalisé

«Cela m'a coûté beaucoup de temps et m'a tellement épuisé avant le quatrième tour. J'ai ensuite perdu le groupe auquel j'appartenais», a regretté le Suédois, contraint de laisser filer sur la piste les biathlètes qui l’accompagnaient. Encore très agacé, il a ajouté: «C’est tout simplement incroyable. C’est extrêmement frustrant de faire une si bonne course sans avoir la possibilité de la terminer correctement».

RUHPOLDING, GERMANY - JANUARY 17: Patrick Braunhofer of Italy competes in the Zeoring Men 10km Sprint during the IBU World Cup Biathlon Ruhpolding at the Chiemgau Arena on January 17, 2026 in Ruhpoldi ...
Patrick Braunhofer a fauté sur le pas de tir.image: Getty

Sjökvist a dû patienter 28 secondes sur le pas de tir. Un laps de temps qui lui a semblé «une éternité»: «On ne sait pas combien de temps s’écoule réellement, mais on a l’impression que ce sont des heures».

Au final, ces 28 secondes ont été retranchées de son temps final, tandis que Braunhofer s’est vu infliger une pénalité de deux minutes pour son erreur. Une compensation jugée bien maigre par Sjökvist, visiblement sorti de sa course après cet incident. Le Suédois estime avoir perdu «plus de temps que ce qui (lui) a été rendu» et n’a pas caché être «très en colère».

