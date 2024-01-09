Les Lions fêtés à Dakar ++ Rast sur le podium

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone Ter Stegen quitte le Barça pour rejoindre Gérone Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a confirmé mardi que le gardien Marc-André ter Stegen allait rejoindre Gérone.

L'arrivée de Joan Garcia a poussé l'Allemand à s'en aller pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

"Ce matin (red: mardi), Marc nous a annoncé qu'il allait à Gérone. C'est un gardien fantastique, mais je pense que c'est la bonne décision pour le futur et pour le club. Je lui souhaite le meilleur", a déclaré Flick en conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions face au Slavia Prague.

"J'espère que nous pourrons le voir avec l'équipe nationale allemande à la Coupe du monde. Je croise les doigts pour lui, mais je pense qu'il a de bonnes chances d'y être!", a-t-il assuré au sujet du portier de 33 ans, qui n'a disputé que trois matches avec le Barça depuis 2024.

Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, Ter Stegen, dernier représentant de l'équipe championne d'Europe en 2015 sous les ordres de Luis Enrique, était considéré par Flick comme le troisième gardien de l'effectif, derrière Joan Garcia et le vétéran Wojciech Szczesny (35 ans).

Selon la presse catalane, l'habituel capitaine blaugrana va donc tenter de se relancer à Gérone (11e de Liga), où il doit être prêté jusqu'à la fin de la saison avec l'objectif de retrouver le rythme nécessaire en vue de la Coupe du monde 2026 cet été.

Barré depuis le début de sa carrière par l'immense Manuel Neuer, qui a pris sa retraite internationale après l'Euro 2024, ter Stegen a l'opportunité de disputer sa première grande compétition comme gardien titulaire de la Mannschaft, s'il est apte physiquement.



Les Lions fêtés lors d'une parade survoltée Dakar était en liesse pour accueillir la sélection sénégalaise sacrée championne d'Afrique dimanche Image: KEYSTONE/EPA/JEROME FAVRE Les joueurs de l'équipe sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont eu droit à une grande parade populaire pour fêter leur triomphe à travers la capitale Dakar mardi.

Des dizaines de milliers de supporters fous de joie les ont célébrés sur leur itinéraire.

Les Lions de la Teranga poursuivaient lentement dans l'après-midi leur parade en bus à travers des quartiers populaires de la capitale, dans un vacarme assourdissant de vuvuzelas, de klaxons et de chants festifs entonnés par des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup portaient des maillots du Sénégal, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La victoire des Lions de la Teranga (1-0 en prolongation) dimanche à Rabat face au Maroc, la deuxième de l'histoire du pays en Coupe d'Afrique des nations, suscite une joie et une fierté immenses à travers tout le pays.

Juchés sur un bus à impériale, les héros de Rabat brandissaient tour à tour la coupe, un drapeau aux couleurs du Sénégal, et pour certains tapaient dans leurs mains. Pour leurs fans, tous les moyens étaient bons pour espérer voir les Lions, même s'il fallait se percher sur le haut d'un panneau publicitaire ou sur le toit de voitures.

"Avec Sadio, tout est possible" "Les Lions ont rendu fier tout un peuple", a réagi auprès de l'AFP Hortense Kenny, âgée d'une trentaine d'années, accompagnée de son enfant de cinq ans et postée sur l'itinéraire du cortège au quartier de Patte d'Oie.

"Ce qui reste maintenant, c'est remporter la Coupe du monde. Avec Sadio Mané, tout est possible!", a-t-elle lancé, en référence à la superstar des Lions et à la prochaine échéance majeure que constitue le Mondial 2026 l'été prochain en Amérique du Nord - le Sénégal y affrontera notamment la France.

La grande parade et cette communion populaire, enfiévrée et parfois tapageuse doit traverser plusieurs quartiers, populaires et huppés, et passer par l'emblématique corniche de Dakar.

Brandissant haut les drapeaux du Sénégal, criant leur joie, des milliers de supporters et de jeunes se massaient également au centre-ville, près du palais présidentiel où les Lions ont été reçus officiellement par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye en fin d'après-midi.

Ce moment d'immense joie est l'un des rares qu'ait connu ces dernières années le Sénégal, qui a vécu entre 2021 et 2024 de graves troubles politiques ayant fait des dizaines de morts. Le pays est aussi confronté à une situation économique et sociale délicate.

Les héros sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi en provenance du Maroc par un vol privé. Des dizaines de milliers de personnes étaient attendues pour accompagner le cortège, alors que le président Faye a qualifié les joueurs de "patriotes" et ce sacre de "victoire pour tout le peuple".

"Héroïques" A Patte d'Oie, des supporters étaient juchés sur des immeubles et sur un pont du voisinage pour contempler le spectacle, dans une clameur assourdissante. Des forces de sécurité étaient également présentes en nombre.

"Héroïques!", avait titré lundi le quotidien Le Soleil. "De l'enfer au paradis, les Lions sont passés par toutes les émotions" au terme d'un "scénario fou" lors de la finale, avait souligné le journal.

Ce titre vient récompenser la deuxième nation africaine au classement FIFA derrière le Maroc, et l'équipe la plus régulière du continent avec trois finales (pour deux titres en 2021 et 2025) de Coupe d'Afrique lors des quatre dernières éditions.



Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib Camille Rast a décroché son 7e podium de la saison dans les Dolomites. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Camille Rast est montée sur le podium lors du géant de Plan de Corones mardi. Dans les Dolomites, elle a pris la 2e place derrière l'Autrichienne Julia Scheib, qui domine la discipline cette saison.

Déjà 2e à l'issue du premier tracé derrière la Suédoise Sara Hector, la Valaisanne de 26 ans n'a pas pu rivaliser avec la deuxième manche de feu réussie par Julia Scheib. Elle a terminé avec 0''37 de retard sur l'Autrichienne, Hector se classant 3e à 0''46.

Julia Scheib a ainsi signé son quatrième succès de l'hiver en géant après ceux obtenus à Sölden, Mont-Tremblant et Semmering. Elle compte désormais 139 points d'avance sur Camille Rast, alors qu'il reste trois courses à disputer (Spindleruv, Are et Lillehammer).

Victorieuse du précédent géant à Kranjska Gora, la skieuse de Vétroz saura sans doute se satisfaire de son 7e podium de l'exercice. Mais avec Julia Scheib en géant et Mikaela Shiffrin en slalom, elle sait qu'elle aura face à elle deux grandes adversaires lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Privée de podium en géant depuis exactement deux ans, l'Américaine doit une nouvelle fois patienter, elle qui a terminé au pied de la boîte, à 0''86 de Scheib.

La course a aussi été marquée par le retour à la compétition de Federica Brignone, moins de dix mois après sa grave blessure à la jambe gauche. L'Italienne, détentrice du gros globe de cristal, a été impressionnante et s'est classée au 6e rang, à 1''23 de la vainqueure du jour.

Parmi les autres Suissesses présentes en deuxième manche, la Grisonne Vanessa Kasper a réalisé la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde avec une 14e place. Les jeunes Dania Allenbach (18 ans, 22e) et Sue Piller (20 ans, 27e), ont terminé plus loin.



Camille Rast dans le coup pour la gagne à Plan de Corones Camille Rast a livré une excellente première manche sur la neige des Dolomites. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast est dans le coup pour remporter le géant de Plan de Corones. Elle a pris la 2e place de la première manche mardi matin derrière la Suédoise Sara Hector.

Victorieuse du dernier géant de Coupe du monde disputé à Kranjska Gora, la Valaisanne a été excellente sur le parcours piqueté par son entraîneur. Elle a terminé avec 0''15 de retard sur Hector et compte 0''24 d'avance sur sa première poursuivante, l'Autrichienne Julia Scheib.

Si elle skie aussi bien en début d'après-midi dans les Dolomites, la championne du monde de slalom n'aura aucune peine à se hisser sur le podium pour la 7e fois de l'hiver. La deuxième manche est prévue à 13h30.

La course a aussi été marquée par le retour à la compétition de Federica Brignone, moins de dix mois après sa grave blessure à la jambe gauche. L'Italienne, détentrice du gros globe de cristal, a été impressionnante et s'est classée au 7e rang provisoire, à 1''18 de Hector.



Sinner vainqueur sur abandon au 1er tour de l'Open d'Australie Jannik Sinner (à droite) a profité de l'abandon du Français Hugo Gaston (à gauche). Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Jannik Sinner a bénéficié mardi de l'abandon d'Hugo Gaston au bout de deux sets pour se qualifier pour le 2e tour de l'Open d'Australie. Le no 2 mondial est double tenant du titre à Melbourne.

L'Italien de 24 ans menait 6-2 6-1 quand le Français (ATP 93) a jeté l'éponge. Tombé au sol durant le premier set après avoir retourné une amortie de Sinner, Gaston a fait appel à un soigneur à la fin du premier set, qui lui a donné un comprimé sans que la nature précise de sa blessure soit claire dans l'immédiat.

Le prochain adversaire de Sinner sera le Croate Dino Prizmic (ATP 127) ou l'Australien James Duckworth (ATP 88).

Pour son premier match officiel de la saison, le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem a mis un peu de temps à se régler, devant notamment sauver trois balles de break dès le premier jeu.

Mais une fois qu'il a réussi à prendre le service de Gaston dans le sixième jeu, particulièrement accroché, Sinner a déroulé, s'adjugeant les sept jeux suivants. Quelques instants après avoir arraché son seul jeu d'une deuxième manche à sens unique, le Français a signifié à son adversaire qu'il renonçait, après un peu plus d'une heure de match.

Invaincu depuis son abandon début octobre au troisième tour du Masters 1000 de Shanghaï, le no 2 mondial a aligné mardi une seizième victoire d'affilée et rejoint au deuxième tour de l'Open d'Australie Carlos Alcaraz (ATP 1), Alexander Zverev (ATP 3) et Novak Djokovic (ATP 4).



Belinda Bencic qualifiée pour le 2e tour à l'Open d'Australie Belinda Bencic a livré un match sérieux pour son entrée en lice à Melbourne. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Belinda Bencic a passé le cap du premier tour de l'Open d'Australie mardi à Melbourne. La Saint-Galloise, dixième mondiale, a battu la Britannique Katie Boulter (WTA 113) en deux sets, 6-0 7-5.

La championne olympique de 2021 à Tokyo a livré un bon match pour rallier le 2e tour du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, où elle affrontera l'Australienne Daria Kasatkina (WTA 43) ou la Tchèque Nikola Bartunkova (WTA 126). Elle s'est imposée en 1h28' de jeu sur la Margaret Court Arena.

Après une première manche à sens unique, Bencic a tout de même dû s'employer pour éviter de disputer un troisième set. Alors qu'elle menait 4-3 sur son service, elle a vu la Britannique, encouragée par son compagnon australien Alex de Minaur, revenir à 5-5.

Mais la Saint-Galloise a serré sa garde avant de profiter d'un jeu de service manqué de Boulter pour reprendre les devants. Elle a finalement conclu sur sa deuxième balle de match.

Belinda Bencic poursuit donc sur la lancée de l'United Cup, où elle a remporté cinq simples de suite dont certaines victoires de prestige face à Jasmine Paolini (WTA 3), Elise Mertens (WTA 6) et Iga Swiatek (WTA 2). L'excellence de sa forme fait de la Suissesse l'une des principales outsiders à la victoire finale à Melbourne.



Les Devils s'imposent en prolongation à Calgary Hischier et les Devils ont battu Calgary lundi Image: KEYSTONE/AP/Larry MacDougal Battus 4-1 à domicile par Carolina samedi, les Devils ont renoué avec la victoire lundi en NHL.

New Jersey est allé s'imposer 2-1 après prolongation sur la glace de Calgary pour décrocher un troisième succès dans ses quatre dernières sorties.

Un seul membre de la "colonie" suisse des Devils s'est illustré sur le plan offensif lundi. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a été crédité d'un assist - son 6e de la saison - sur l'ouverture du score signée Dawson Mercer après 7'51.

Nico Hischier et Timo Meier sont en revanche restés "muets" dans le camp des Devils, qui ont dominé les débats mais se sont heurtés à un excellent Devin Cooley (29 arrêts devant le filet de Calgary). New Jersey a finalement forcé la décision après 1'18 de jeu en prolongation sur une réussite de son défenseur Simon Nemec.



Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi des Clippers lundi Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Le match entre les Clippers et les Wizards n'a pas donné lieu à un "derby" suisse lundi en NBA.

Yanic Konan Niederhäuser n'a pas été aligné par la franchise de Los Angeles, qui a battu les Wizards de Kyshawn George 110-106 pour cueillir un sixième succès d'affilée.

Auteur de 18 points, 6 rebonds et 6 assists dans cette partie, Kyshawn George aurait pu permettre à son équipe de renouer avec la victoire après six défaites consécutives. Mais l'ailier valaisan a manqué cruellement d'adresse dans le "money time".

L'international canadien a ainsi raté les trois tirs qu'il a tentés au cours des 94 dernières secondes de jeu. Le premier alors que son équipe était menée 104-103, et les deux autres à respectivement 31''9 et 9''4 du "buzzer" alors que le score était de 108-106.

C'est James Harden qui a scellé l'issue de cette rencontre disputée à Washington en marquant ses deux lancers-francs à 3''5 de la fin. La star des Clippers fut l'homme du match avec ses 36 points (avec un 18/20 au lancer-franc), 9 passes décisives et 7 rebonds.

Si les Wizards (10 victoires-32 défaites) restent "scotchés" à l'avant-dernière place de la Conférence Est, les Clippers (19-23) sont désormais du bon côté de la barre à l'Ouest. L.A. a remporté 13 de ses 15 derniers matches pour pointer au 10e rang de sa Conférence, une place synonyme de barrages (play-in).



Golubic battue au 1er tour à Melbourne Viktorija Golubic s'est inclinée d'entrée à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Viktorija Golubic (WTA 83) s'est inclinée dès le 1er tour de l'Open d'Australie mardi. La Zurichoise de 33 ans a été battue 6-1 2-6 6-1 par la Française Varvara Gracheva (WTA 77).

La vice-championne olympique 2021 de double - au côté de Belinda Bencic - a payé une nouvelle fois cher son manque d'efficacité au service. Elle a concédé le break à quatre reprises dans la dernière manche sur les quatre jeux qu'elle a négociés sur son engagement...

Son bilan dans cette tournée australienne est famélique. Viktorija Golubic, qui avait été battue au 1er tour des qualifications dans le WTA 250 de Hobart dix jours plus tôt, quittera le continent australien avec deux défaites en deux matches.

La Zurichoise n'est il est vrai guère à l'aise "Down Under". Elle n'a ainsi gagné que deux matches au total à l'Open d'Australie, l'an dernier pour atteindre le 3e tour. Ses huit autres participations au premier Majeur de la saison se sont conclues sur des défaites au 1er tour.



Géant de Plan de Corones: Rast pour confirmer Le géant de Plan de Corones sera marqué par le retour à la compétition de Federica Brignone. Mais l'Italienne ne devrait pas lutter pour la victoire, contrairement à Camille Rast.

Victorieuse pour la première fois dans la discipline le 3 janvier à Kranjska Gora, Camille Rast sera une nouvelle fois l'une des femmes à battre mardi. La Valaisanne, qui avait enchaîné en Slovénie en triomphant également en slalom le lendemain, aborde ce géant de Plan de Corones en pleine confiance.

La championne du monde 2025 de slalom a qui plus est eu le temps de se refaire une santé après sa dernière sortie dans le slalom nocturne de Flachau le 13 janvier, où elle avait été boutée hors du Top 3 (4e, à 0''02 de la "boîte") pour la première fois après cinq podiums consécutifs. Malade, elle n'était pas au sommet de sa forme en Autriche.

Camille Rast a déjà brillé à Plan de Corones, où elle s'était révélée en 2017 en terminant 9e pour son cinquième départ en Coupe du monde. Une nouvelle performance de choix pourrait lui permettre de se rapprocher de Julia Scheib au classement de la discipline, dont elle occupe la 2e place à 119 points de l'Autrichienne.

Les projecteurs seront toutefois braqués sur Federica Brignone mardi. L'Italienne de 35 ans sera bien présente au départ de ce géant (1re manche à 10h30, 2e manche à 13h30), neuf mois après sa terrible blessure à la jambe gauche. Mais il s'agit avant tout d'un test pour elle.



Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h La Ligue des champions reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées à la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue.

Seul leader avec ses six succès en six matches, Arsenal sera en danger dès 21h. Le club londonien se déplace à Milan pour y défier l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji, 6e du classement mais qui reste sur deux défaites dans la compétition après avoir remporté ses quatre premiers matches.

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel jouera aussi à Londres, face à Tottenham. Ce duel pourrait être décisif dans la lutte pour une place dans le Top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale: les deux équipes pointent respectivement aux 10e (BVB) et 11e (Tottenham) rangs, avec 11 unités au compteur.

En difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid se doit pour sa part de réagir sur la scène continentale avec son nouveau coach Alvaro Arbelo. Kylian Mbappé et Cie, 7es de cette phase de ligue avec 12 points, s'assureront une place dans la phase à élimination en cas de victoire face à l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria.



Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne Outsider du tableau féminin, Belinda Bencic entame l'Open d'Australie 2026 mardi.

La St-Galloise affrontera Katie Boulter, 113e joueuse mondiale, dès 9h heure suisse dans le premier match programmé en session de nuit sur la Margaret Court Arena.

Belinda Bencic a remporté ses deux premiers duels livrés face à la Britannique, le plus récent remontant toutefois au mois de septembre 2022. Tous les voyants sont au vert pour la championne olympique de Tokyo 2021, qui a gagné ses cinq matches de simple dans la récente United Cup dont elle a été désignée "MVP".

Katie Boulter n'affiche en revanche pas la grande forme. La fiancée du no 6 mondial, l'Australien Alex De Minaur, reste ainsi sur une défaite face à la 182e joueuse mondiale Elizabeth Mandlik dans l'exhibition de Kooyong la semaine dernière.



Aurélie Csillag signe à Liverpool Aurélie Csillag va découvrir le football anglais et le club mythique de Liverpool. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Aurélie Csillag est désormais une joueuse de Liverpool. Le club anglais a annoncé lundi l'arrivée de l'attaquante internationale suisse, qui évoluait jusqu'à présent à Fribourg, en Allemagne.

La Zurichoise, qui fêtera ses 23 ans le 24 janvier, a signé un contrat portant jusqu'en 2029 avec les Reds. Elle rejoint Iman Beney (Manchester City), Luana Bühler (Tottenham), Noelle Maritz (Aston Villa), Livia Peng (Chelsea), Seraina Piubel et Leila Wandeler (West Ham), au sein de la prestigieuse Super League anglaise.

Formée à Grasshopper, Aurélie Csillag a joué trois ans au FC Bâle avant de rejoindre le SC Fribourg l'été dernier. En six mois, elle a marqué quatre buts en 14 matches avec le club de la Forêt-Noire.



Le HC Bienne licencie son entraîneur Martin Filander Martin Filander a été remercié 18 mois après son arrivée à Bienne. Image: KEYSTONE/JONAS SCHECK Martin Filander n'est plus l'entraîneur du HC Bienne. Le club seelandais a annoncé lundi son licenciement avec effet immédiat.

Le technicien suédois n'aura donc pas survécu à la lourde défaite 6-1 subie sur la glace de Fribourg-Gottéron samedi. Le bilan comptable depuis le début de l'année 2026 était correct avec quatre victoires pour trois défaites, mais Bienne est toujours 11e et loin d'être assuré de disputer les play-off ni même le play-in.

"Au cours des dernières semaines, malgré certains développements sportifs, l'évolution globale de l'équipe n'a pas répondu aux attentes", justifie le conseil d'administration du club de National League dans un communiqué. "Au-delà des résultats obtenus, le visage montré par l'équipe n'a pas toujours été à la hauteur des attentes légitimes du HC Bienne et de ses supportrices et supporters."

Martin Filander avait pris ses fonctions à l'été 2024, succédant au Finlandais Petri Matikainen. Il avait déjà échoué à qualifier le HCB pour les play-off lors de sa première saison (11e). Ses deux assistants, Mathias Tjärnqvist et Beat Forster, qui prennent les commandes à titre intérimaire, auront la lourde tâche d'y parvenir.

