Les Sports Awards reportés après le drame

Les Sports Awards reportés en raison de l'incendie à Crans-Montana Prévue dimanche, la cérémonie des Sports Awards est reportée par respect pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Les "Sports Awards 2025" n'auront pas lieu dimanche soir à Zurich, a annoncé SRF.

Par respect et solidarité après le tragique incendie de Crans-Montana, la traditionnelle soirée récompensant les meilleurs sportifs et sportives suisses de l'année est reportée à une date qui reste à déterminer.



Sixième succès d'affilée pour les Clippers Yanic Konan Niederhäuser (à gauche) et les Clippers ont battu Utah jeudi Image: KEYSTONE/AP/William Liang Les Clippers ont entamé 2026 comme ils avaient conclu 2025: sur une victoire. La franchise de Los Angeles a cueilli jeudi son sixième succès d'affilée en NBA en dominant Utah 118-101.

Auteur de 16 points mardi face à Sacramento, Yanic Konan Niederhäuser a également livré la marchandise en ce premier jour de l'An. Le pivot fribourgeois a eu droit à 27 minutes de jeu, soit 2 de plus que face aux Kings, cumulant 6 points et 10 rebonds. C'est la première fois que le "rookie" atteint les 10 rebonds en NBA.

Les Clippers, qui avaient inscrit les 16 premiers points du match, ont finalement dû patienter jusqu'au dernier quart pour faire la différence. Niederhäuser n'a pas quitté le parquet durant cet ultime quart, remporté 36-20 par des Clippers qui ont pu compter sur un excellent Kawhi Leonard (45 points, dont 20 au dernier quart).

Privé de Clint Capela, malade, Houston a pour sa part cueilli jeudi sa quatrième victoire de suite, la 21e de la saison en 31 matches disputés. Les Rockets se sont imposés 120-96 à Brooklyn, grâce notamment aux 22 points, 11 passes décisives et 5 rebonds de leur superstar Kevin Durant.



Une invitation pour Venus Williams à Melbourne Venus Williams va disputer le prochain Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa Venus Williams va devenir la joueuse la plus âgée à disputer l'Open d'Australie. L'Américaine de 45 ans a reçu vendredi une invitation pour la première levée du Grand Chelem de la saison.

La femme aux sept titres majeurs en simple figure dans le tableau principal à Melbourne pour la première fois depuis 2021. "Je suis ravie d'être de retour en Australie et j'ai hâte de disputer le tournoi pendant l'été australien", a déclaré Venus Williams, ex-no 1 mondial.

"J'ai tellement de souvenirs incroyables là-bas et je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de revenir dans un lieu qui a tant compté dans ma carrière", a poursuivi l'aînée des soeurs Williams, finaliste en simple à l'Open d'Australie en 2003 et 2017.

Venus Williams deviendra la femme la plus âgée à participer à l'Open d'Australie depuis la Japonaise Kimiko Date, qui avait 44 ans lors de sa dernière participation en 2015. Le tournoi débutera le 18 janvier et durera jusqu'au 1er février.

En guise de préparation, la quadruple championne de l'Open d'Australie en double va disputer le tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande, organisé du 5 au 11 janvier. Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet dernier au tournoi de Washington.



Une 6e victoire de suite pour le Lightning Janis Moser (à gauche) et Tampa Bay en sont à six succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/RYAN SUN Janis Moser et le Lightning tiennent la grande forme. Tampa Bay a cueilli jeudi son sixième succès d'affilée en NHL, en allant s'imposer 5-3 sur la glace des Los Angeles Kings de Kevin Fiala.

Mené 2-1 puis 3-2, après que Kevin Fiala avait inscrit son 14e but de la saison à la 42e minute en supériorité numérique, Tampa Bay a retourné la situation dans les dernières 3'19 du match. Goncalves a marqué le 4-3 à la 59e, 98 secondes après que Cirelli avait égalisé à 3-3. Kucherov a scellé le score dans un filet désert à la 60e.

Janis Moser a signé un assist dans cette partie pour son 14e point dans cet exercice 2025/26, terminant avec un bilan de +2. Kevin Fiala, qui a aussi délivré un assist jeudi pour porter son total de la saison à 27 points, a pour sa part rendu une fiche de -3 à l'issue de cette rencontre.

Roman Josi a également marqué en vain jeudi. Le capitaine de Nashville a signé sa 5e réussite de la saison, la troisième dans ses cinq dernières sorties, dans un match perdu 4-1 par les Predators à Seattle. Le défenseur bernois a trouvé la faille à la 38e, en "powerplay", pour le 3-1 de l'espoir.

A noter par ailleurs la huitième défaite consécutive subie par les Jets. Winnipeg, qui avait laissé Nino Niederreiter dans les tribunes jeudi, s'est incliné 6-5 à Toronto après avoir pourtant mené 4-1 à la 26e minute. L'ex-Lion de Zurich Auston Matthews a brillé dans le camp des Maple Leafs en réalisant un triplé.



Premier accroc de l'année pour Liverpool Ekitike et Liverpool doivent se contenter d'un point face à Leeds Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Liverpool a démarré l'année 2026 du mauvais pied jeudi à domicile contre Leeds (0-0).

Le champion d'Angleterre fut incapable de convertir sa timide mais constante domination en véritables offensives menaçantes.

Les Reds, quatrièmes avec 33 points, réduisent une toute petite partie de leur retard sur Aston Villa (3e avec 39 points), le dernier membre du podium qui a chuté lourdement 4-1 mardi sur la pelouse d'Arsenal (1er avec 45 points).

A Anfield, Liverpool a livré une prestation relativement insipide, sans étincelles si ce n'est sur le côté droit de l'attaque où Jeremie Frimpong était titulaire en l'absence de Mohamed Salah, parti à la Coupe d'Afrique des nations. Les meilleures occasions sont venues de Hugo Ekitiké (33e) et Virgil van Dijk (70e), mais leurs têtes ont manqué le cadre.

Si Leeds - où Noah Okafor est entré en jeu à la 70e - s'est essentiellement cantonné à défendre, les Whites ont failli réaliser un coup parfait avec l'entrant Dominic Calvert-Lewin, buteur mais en position de hors-jeu (81e).

Le 16e de Premier League a enchaîné jeudi un sixième match sans défaite en championnat, une série difficile à prédire au regard de l'adversité rencontrée (Liverpool deux fois, Chelsea, Brentford, Crystal Palace, Sunderland). Liverpool avait lui remporté ses trois derniers matches de Premier League. Ses prochains adversaires sont Fulham et Arsenal.



Domen Prevc remet ça à Garmisch, Deschwanden 10e Domen Prevc a également remporté le 2e concours de la Tournée des Quatre tremplins Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Déjà vainqueur à Oberstdorf, Domen Prevc a également remporté le deuxième concours de la Tournée des Quatre tremplins jeudi à Garmisch. Gregor Deschwanden a décroché un bon 10e rang.

En tête après la première manche avec "seulement" 3,2 points d'avance sur Jan Hörl, Domen Prevc a une nouvelle fois écrasé la concurrence en manche finale. Le Slovène s'est posé à 141 mètres, soit 9,5 mètres de mieux que l'Autrichien, 2e du classement final mais avec 15,4 points de retard.

Domen Prevc a ainsi pris une première option sur la victoire finale dans cette Tournée austro-allemande. Le leader de la Coupe du monde possède une marge de 35 points sur son premier poursuivant Jan Hörl après quatre des huit sauts et avant les concours d'Innsbruck (4 janvier) et de Bischofshofen (6 janvier).

Côté suisse, Gregor Deschwanden a parfaitement réagi après sa décevante 22e place d'Oberstdorf. Le Lucernois a réussi des sauts mesurés à 132 et 134 mètres pour obtenir son troisième top 10 de la saison en Coupe du monde, le premier depuis la fin novembre. Il avait terminé 2e lors de ce saut du Nouvel An en 2025.

Deuxième Helvète présent en manche finale en Bavière, Sandro Hauswirth (127,5 et 132 mètres) a pour sa part pris la 18e place. Le Bernois décroche ainsi à 25 ans son meilleur résultat à ce niveau. Simon Ammann (34e) et Juri Kesseli (45e) se sont en revanche contentés d'un saut jeudi après-midi.



Gabon: équipe suspendue et mise à l'écart d'Aubameyang L'élimination du Gabon au 1er tour de la CAN passe mal au pays Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Equipe suspendue, encadrement démis et mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga: l'élimination au premier tour de la CAN passe mal au Gabon.

Le ministre des Sports a annoncé une série de sanctions.

Face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, la sélection gabonaise s'est inclinée (3-2) mercredi, pour sa troisième défaite en autant de matches de poule.

"Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, et de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang", a déclaré le ministre des Sports Simplice-Désiré Mamboula, dans un message diffusé à la télévision gabonaise.

Quelques heures après sa diffusion, la vidéo de cette annonce a été retirée des plateformes officielles du ministère et des canaux numériques de la chaîne, avant d'être republiée jeudi matin.

Le parcours à la CAN de l'équipe nationale avait été examiné en Conseil des ministres mercredi soir. "C'est une part de l'identité nationale qui s'en trouve fragilisée", avait déclaré lundi Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, des propos relayés dans un communiqué officiel paru mercredi soir.

"L'équipe nationale met en évidence deux problématiques majeures: l'absence de méthode et la dispersion des ressources, a-t-il précisé. Le président a promis "des décisions fortes et structurantes" pour "rétablir la rigueur, la responsabilité et l'ambition dans la gouvernance du sport national".

Sur X, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu aux critiques dans un tweet. "Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis", a-t-il écrit, en réponse à quelqu'un qui lui demandait si c'était lui le problème.

L'attaquant, victime d'une gêne à la cuisse gauche, avait été remis à disposition de son club l'Olympique de Marseille avant même la dernière rencontre de la CAN contre la Côte d'Ivoire.



L'entraîneur Enzo Maresca quitte Chelsea au jour de l'An Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur de Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Chelsea, actuel cinquième de Premier League, a annoncé jeudi se séparer de l'entraîneur Enzo Maresca.

Celui-ci était en froid avec les dirigeants depuis plusieurs semaines, et affaibli par des résultats sportifs déclinants.

L'Italien de 45 ans, successeur de Mauricio Pochettino à l'été 2024, a ramené le club de Londres en Ligue des champions à l'issue de sa première saison, couronnée de succès avec des titres en Conference League puis à la Coupe du monde des clubs.

Les Blues ont bien commencé l'actuelle saison mais ont perdu de l'élan depuis plusieurs semaines avec une seule victoire dans les sept derniers matches de championnat. Après celle-ci, mi-décembre contre Everton, Maresca s'était plaint d'avoir vécu ses "pires 48 heures" au club en raison d'un "manque de soutien envers (lui) et l'équipe", une pique visiblement adressée à la direction.

Maresca était sous contrat jusqu'en 2029, avec une année supplémentaire en option. La presse britannique place Liam Rosenior parmi les favoris pour lui succéder. L'Anglais de 41 ans est actuellement en poste à Strasbourg, dont le propriétaire (le consortium américain BlueCo) est le même que Chelsea.

Les Blues sont cinquièmes en championnat, encore engagés dans les deux Coupes nationales et toujours en lice pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale en Ligue des champions. Ils s'apprêtent à disputer neuf matches durant le mois de janvier.



Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026 Neymar a prolongé jusqu'à fin 2026 avec le Santos Image: KEYSTONE/EPA EFE La star brésilienne Neymar est parvenue à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat avec le Santos FC, son club formateur. Une source proche des négociations l'a confirmé à l'AFP.

L'attaquant de 33 ans a vécu une saison difficile avec le Santos, qu'il a rejoint en début d'année, en raison de blessures à répétition. Mais il a joué un rôle-clé dans son maintien en première division.

Mercredi, l'ancien club de Pelé a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo énigmatique montrant une vue aérienne du stade Vila Belmiro avec la date du 31 décembre 2026, accompagnée du texte: "L'heure approche", mais sans mentionner Neymar dont le contrat initial expire le 31 décembre à minuit.

Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, 2 de plus que Pelé), Neymar n'a pas joué en équipe nationale depuis plus de deux ans. Sa dernière rencontre sous le maillot du Brésil remonte au 17 octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou contre l'Uruguay.

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n'a pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, qui a pris en juin les rênes de l'équipe cinq fois championne du monde. "Puisque nous parlons de Neymar, nous devons parler d'autres footballeurs. Nous devons penser au Brésil, qui peut être avec ou sans Neymar", a déclaré Ancelotti lors de sa dernière conférence de presse, début décembre, après le tirage au sort du Mondial 2026.



Les Devils renouent avec la victoire Nico Hischier (à droite) et les Devils ont renoué avec la victoire mercredi Image: KEYSTONE/AP/Paul Vernon Les Devils ont conclu 2025 en renouant avec la victoire mercredi en NHL.

New Jersey, qui restait sur trois défaites consécutives, est allé s'imposer 3-2 sur la glace des Columbus Blue Jackets grâce notamment à 3 points de son trio suisse.

Cette rencontre avait pourtant bien mal commencé pour les Devils: battus 4-0 la veille à Toronto, ils se sont retrouvés menés 2-0 après 33'41. Mais ils ont renversé la vapeur dans le troisième tiers en marquant trois buts en 1'56 de jeu, dont le 11e de la saison de leur capitaine Nico Hischier.

Le centre valaisan a inscrit le 2-1 après 42'49 en redirigeant un tir de Luke Hughes pour mettre fin à une disette personnelle de 13 matches sans but marqué. Ses compatriotes Jonas Siegenthaler et Timo Meier ont quant à eux été crédités d'un assist sur le 2-2 signé Arseny Gritsyuk 55 secondes plus tard. C'est le défenseur Luke Hughes qui a marqué le 3-2 après 44'45.

Janis Moser s'est lui aussi illustré mercredi soir. Le défenseur seelandais de Tampa Bay a inscrit son 4e but de la saison dans un match gagné 4-3 après prolongation par le Lightning sur la glace des Ducks d'Anaheim. Il a ouvert la marque d'un tir précis après 13'30, Tampa Bay forçant finalement la décision après 2'47 en "overtime" sur une réussite de Darren Raddysh.



La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F Guessand (à droite) et la Côte d'Ivoire ont arraché la 1re place de leur groupe mercredi à la CAN Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe La Côte d'Ivoire a conquis de haute lutte la 1re place du groupe F dans la CAN 2025 au Maroc.

Les Eléphants ont renversé le Gabon 3-2 mercredi pour devancer le Cameroun à la faveur d'un plus grand nombre de buts marqués.

La soirée avait pourtant mal commencé pour les Ivoiriens, qui se sont retrouvés menés 2-0 à la 21e minute. Ils ont réduit l'écart avant la mi-temps, forçant la décision dans les dix dernières minutes de jeu sur des réussites d'Evann Guessand (84e) et de Bazoumana Touré (91e).

La Côte d'Ivoire en découdra donc avec le Burkina Faso, 2e de la poule E, en 8e de finale. Le Cameroun, qui a pour sa part battu le Mozambique 2-1 mercredi, devra pour sa part se frotter à l'Afrique du Sud au stade des 8es de finale. Qualifié parmi les meilleurs 3es, le Mozambique défiera le Nigéria.



La Suisse bat la Slovaquie au Mondial M20 L'équipe de Suisse M20 de Jan Cadieux a battu la Slovaquie mercredi Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'équipe de Suisse a conclu la phase préliminaire du championnat du monde M20 sur un deuxième succès en quatre matches.

Vainqueurs 3-2 de la Slovaquie mercredi à St. Paul, les joueurs du coach Jan Cadieux terminent au 3e rang du groupe A.

Assurée de se qualifier pour les quarts de finale depuis mardi et sa victoire face à l'Allemagne, la sélection helvétique devrait donc éviter de se frotter aux favoris canadiens vendredi en quarts. Elle affrontera le 2e de la poule B, une place qui devrait revenir à la Tchéquie ou à la Finlande.

Mercredi, les espoirs suisses ont maîtrisé leur sujet face à la Slovaquie, qui devrait pour sa part défier le Canada en quart. Ils ont parfaitement exploité les quatre minutes de supériorité numérique dont ils ont bénéficié en marquant deux fois en 22 secondes à la 19e minute, inscrivant le 3-0 à la 37e. La Slovaquie a réagi trop tard, le 3-2 tombant à 10'' de la fin.



Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie Les Algériens ont fêté un 3e succès dans la phase de groupe Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et avec une équipe remaniée, l'Algérie a poursuivi son sans-faute plein de promesses pour la suite dans la CAN 2025.

La sélection de Vladimir Petkovic a dominé la Guinée équatoriale 3-1, mercredi à Rabat.

Avec ce troisième succès en trois matches dans le groupe E de cette Coupe d'Afrique des nations, les Algériens consolident leur 1re place, devant le Burkina Faso et le Soudan également qualifiés. Ils joueront en 8e de finale contre la RD Congo.

Mercredi, le sélectionneur suisse des Fennecs Vladimir Petkovic avait laissé au repos neuf titulaires dont le capitaine Riyad Mahrez, co-meilleur buteur de cette CAN avec trois buts, ou le gardien Luca Zidane, suppléé par le Caennais Anthony Mandrea.

Les remplaçants ont eu à coeur de se montrer dans un match qui ne manquait d'enjeu, les Algériens voulant effacer le traumatisme de leur défaite face au même adversaire (1-0) lors de la précédente CAN, qu'ils avaient quittée dès la phase de groupe.

Cette fois, l'affaire a été pliée en moins d'un quart d'heure grâce à Zineddine Belaid de la tête sur corner (19e), Farès Chaïbi d'un coup de canon sous la barre (25e) et Ibrahim Maza encore de la tête pour son deuxième but dans cette édition (32e).

C'est la troisième fois que les Fennecs bouclent la phase de groupe d'une Coupe d'Afrique des Nations sur un sans-faute, après 1990 et 2019. Les deux seules éditions où les Algériens ont soulevé le trophée à la fin.



Celebrini avec le Canada aux JO 2026 Macklin Celebrini fait partie de la sélection olympique canadienne Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Révélation de la saison en NHL, Macklin Celebrini fait partie des 25 joueurs retenus par Hockey Canada en vue des JO de Milan-Cortina 2026.

L'attaquant de 19 ans a réussi 60 points en 39 matches sous le maillot des Sharks.

Celebrini est le troisième meilleur compteur de la ligue derrière Connor McDavid et Nathan MacKinnon, lesquels font évidemment partie de la sélection canadienne dévoilée mercredi. Le no 1 de la draft 2024 est l'un des six joueurs retenus qui ne faisaient pas partie de l'équipe alignée en février dernier dans le Tournoi des 4 Nations.

Le Canada figure dans le groupe A du tour préliminaire des Jeux en compagnie notamment de la Suisse, que les Canadiens affronteront le 13 février. La formation à la feuille d'érable entamera son tournoi olympique le 12 février face à la Tchéquie.

