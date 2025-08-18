Lobalu forfait pour Athletissima ++ Schurter sélectionné

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima Coup d'arr黎 pour Dominic Lobalu Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dominic Lobalu est forfait cette semaine pour Athletissima (5000 m) et les championnats de Suisse (1500 m). Il souffre d'une blessure musculaire, a indiqué son management.

Lors d'un entraînement samedi à Saint-Gall, Lobalu a ressenti une douleur dans une cuisse. Une IRM a confirmé dimanche qu'il s'agissait d'une blessure musculaire, qui sera traitée ces prochains jours. L'objectif de Lobalu, champion d'Europe du 10'000 m, est d'être remis pour le Weltklasse de Zurich le 27 août et ensuite pour les Mondiaux de Tokyo à mi-septembre.



Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux à Crans-Montana (archives). Image: KEYSTONE/Maxime Schmid Swiss Cycling a annoncé lundi sa sélection pour les championnats du monde de VTT en Valais (30 août - 14 septembre). Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux avant de prendre sa retraite.

La fin de carrière du champion olympique en 2016 à Rio, qui courra encore une dernière fois devant son public lors de l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide le 21 septembre, intervient alors qu'un changement de génération est en cours.

En Coupe du monde masculine, le meilleur vététiste helvétique se nomme actuellement Fabio Püntener. L'Uranais de 25 ans est monté à deux reprises sur le podium cette saison. Chez les femmes, la Zurichoise Nicole Koller n'a jamais quitté le top 10 et pointe à la 2e place du classement général, deux rangs devant la Nidwaldienne Alessandra Keller.

Au total, la Suisse sera représentée par 47 coureuses et 72 coureurs dans sept disciplines différentes - cross-country, e-mountain bike, descente, enduro, e-enduro, marathon et pump track - qui se tiendront sur sept sites différents en Valais.



Kishane Thompson déclare forfait pour Athletissima Le vice-champion olympique du 100 mètres Kishane Thompson ne sera finalement pas présent à Lausanne mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/Boglarka Bodnar Les spectateurs d'Athletissima n'auront pas droit à un duel Kishane Thompson - Noah Lyles sur 100 m mercredi à Lausanne. Touché au tibia, le sprinteur jamaïcain a déclaré forfait.

"Kishane Thompson ne courra pas le 100 m", ont écrit les organisateurs dans un communiqué lundi. A moins d'un mois des Mondiaux, le sprinteur jamaïcain "souffre d'une gêne au tibia depuis le week-end dernier en Silésie" (Pologne).

Samedi à Chorzow, Kishane Thompson, meilleur performeur mondial de la saison et favori pour décrocher le titre mondial à Tokyo en septembre, a décroché une victoire importante en remportant en 9''87 le 100 mètres devant son rival américain Noah Lyles (9''90). Il s'agissait de la première confrontation entre les deux hommes depuis les Jeux olympiques de Paris, où Thompson avait été privé de l'or olympique par Lyles pour cinq millièmes de seconde.

Après leurs retrouvailles polonaises samedi, les deux sprinteurs devaient de nouveau courir l'un contre l'autre à la Pontaise et leur ultime duel à moins d'un mois des championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre) constituait l'attraction du meeting de Ligue de diamant.

Les organisateurs ont également précisé que Thompson ne participera pas non plus à la Weltklasse de Zurich fin août.



Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade Antoine Semenyo a été victime d'injures racistes lors du match d'ouverture de Premier League vendredi. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le supporter ayant proféré des insultes racistes envers le joueur ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo, vendredi à Liverpool, a été interdit de stade au Royaume-Uni, a annoncé la police lundi.

Cet habitant de Liverpool âgé de 47 ans a été expulsé du stade d'Anfield après l'interruption du match, puis arrêté samedi.

La police anglaise l'a libéré en lui interdisant "d'assister à tout match de football réglementé au Royaume-Uni". Il n'a pas non plus le droit d'approcher un stade de football "à moins d'un mile" (1,6 km), a-t-il été précisé dans un communiqué.

L'enquête "est toujours en cours et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le club", a ajouté la police locale.

Le match entre Liverpool et Bournemouth (4-2) a été interrompu à la 29e minute après qu'Antoine Semenyo a fait part à l'arbitre d'insultes racistes venant des tribunes.

L'ailier ghanéen, auteur de deux buts durant le match, a déclaré samedi que cet incident allait le marquer "pour toujours". "Pas à cause des paroles d'une personne mais parce que toute la famille du football s'est réunie" pour le soutenir, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.



Milan continue sa route en Coupe Rafael Leao a inscrit le 1-0 pour Milan Image: KEYSTONE/AP/Spada Ardon Jashari a réussi ses débuts en match officiel avec l'AC Milan. Les Lombards se sont imposés 2-0 à domicile contre Bari au premier tour de la Coupe d'Italie.

Le milieu de terrain de 23 ans est entré en jeu à la 65e alors que la cause était entendue face au club de Serie B. Zachary Athekame, deuxième nouvelle recrue helvétique de Milan cet été, est resté sur le banc pendant tout le match. Noah Okafor est lui entré en jeu à la 81e.

Michel Aebischer a dû trembler un peu plus lors de son premier match officiel avec Pise. Le club promu en Serie A ne s'est imposé face à Cesena, club de division inférieure, qu'aux tirs au but, après un match qui s'était terminé sur un score nul et vierge après 90 minutes. Aebischer, prêté un an par Bologne, a été remplacé en fin de match.



Le PSG réussit ses débuts, sans briller Petite victoire du PSG pour lancer la saison de Ligue 1 Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra Le PSG n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion. Mais il a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la 1re journée de Ligue 1.

Quatre jours après avoir raflé la Supercoupe d'Europe, leur 5e trophée de l'année, les vainqueurs de la Ligue des Champions ont manqué d'inspiration pour bousculer les Canaris et n'ont dû leur salut qu'à un but chanceux inscrit en seconde période par Vitinha sur une frappe déviée de l'extérieur de la surface qui a pris à contre-pied Anthony Lopes (67e).

Malgré les imperfections constatées dans le jeu de son équipe, Luis Enrique se contentera volontiers de ce résultat, lui qui n'a récupéré ses troupes que le 6 août, trois semaines seulement après la fin d'un exercice certes historique pour le club de la capitale, mais interminable.

Luis Enrique avait ainsi décidé de laisser sur le banc au coup d'envoi une bonne partie de ses cadres (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué). Mais les remplaçants appelés à assurer la relève n'ont pas vraiment été à la fête à la Beaujoire.



Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina Iga Swiatek en finale dans l'Ohio Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS La Polonaise Iga Swiatek (WTA 3) s'est qualifiée pour la première fois pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Ceci grâce à un succès 7-5 6-3 contre la Kazakhe Elena Rybakina dimanche.

Swiatek, titrée à Wimbledon en juillet, affrontera lundi en finale soit l'Italienne Jasmine Paolini (29 ans, 9e), soit la Russe Veronika Kudermetova (28 ans, 36e).

En cas de succès en finale, Swiatek, qui vise un 11e titre en tournoi WTA 1000, redeviendrait no 2 mondiale à la place de Coco Gauff mais derrière Aryna Sabalenka, sortie par Rybakina en quarts de finale dans l'Ohio.

Menée 5-3 dans la première manche, Swiatek a réussi à inverser la tendance en accélérant son jeu avant de maîtriser le second set, ne concédant au total qu'un seul break dans la rencontre (3 balles de break sauvées).



Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle Yverdon et Servette se retrouvent en 16es de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a réservé un bel adversaire pour Yverdon. Fraîchement relégués en Challenge League, les Vaudois recevront Servette (19-21 septembre).

Les Genevois ne seront pas les seuls à affronter un club de la division d'en-dessous. Il y a en effet cinq autres duels entre équipes de Challenge et de Super League. Etoile Carouge aura l'insigne honneur de recevoir Bâle, alors que le Stade Nyonnais accueillera lui Zurich à Colovray. YB ira lui à Aarau, GC se rendra au Tessin pour défier Bellinzone, tandis que St-Gall aura un derby contre Wil.

Sion et Lausanne ont eu un peu plus de chance au tirage. Les Valaisans se déplaceront à Berne pour affronter le FC Prishtina, pensionnaire de 1re ligue. Le LS prendra la direction du canton de Bâle pour y rencontrer le FC Concordia, lui aussi habitué des pelouses de 1re ligue.

A noter encore le déplacement de Xamax à Unterstrass en 2e ligue et le derby vaudois entre Echallens et le SLO.



Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour Lilian Njoh et Servette n'ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette et le Lausanne-Sport n'ont pas failli lors du 1er tour de la Coupe de Suisse dimanche. Les Grenat ont dominé Dardania Lausanne (2e ligue int.) 5-0 et le LS s'est imposé 2-1 à Vevey (PL).

A Chavannes-près-Renens, Servette a dû attendre la 35e minute pour faire la différence. Micha Stevanovic a ouvert le score de la tête avant qu'Ablie Jallow ne mette les Genevois à l'abri à la 44e. Florian Ayé (47e), Dylan Bronn (74e) et Alonzo Vincent (87e) ont salé l'addition en deuxième période pour offrir à Jocelyn Gourvennec un premier succès à la tête du SFC.

Lausanne a eu plus de peine à se défaire de Vevey-Sports, qui milite en Promotion League. Après avoir été sauvée par un poteau, la formation de Peter Zeidler a marqué deux jolis buts signés Gaoussou Diakité (36e) et Muhannad Al Saad (45e). Un but veveysan en fin de match (Kali/87e) a toutefois donné quelques sueurs froides aux Lausannois, qui ont dû faire le dos rond pour composter leur billet pour les 16es de finale.

YB s'en sort aussi Le FC Courtételle, qui évolue en première ligue, a aussi pu croire à l'exploit face à Young Boys. Les Jurassiens ont tenu leurs adversaires de Super League en échec jusqu'à la 79e avant que les Bernois ne passent l'épaule en fin de match (4-1).



Ndoye ne manque pas sa première Dan Ndoye n'a pas manqué ses débuts en Angleterre Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Dan Ndoye n'a pas manqué ses débuts en Premier League. L'attaquant vaudois a marqué un but pour Nottingham Forest lors de la victoire 3-1 sur Brentford.

Celui qui a quitté Bologne cet été a inscrit le deuxième but de son équipe à la 42e. L'ancien junior du LS a repris de la tête une passe précise de Morgan Gibbs-White. Il a été aligné durant 79 minutes

Les deux autres buts de Nottingham ont également été marqués avant la pause par l'attaquant néo-zélandais Chris Wood.



Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse Renato Steffen (au centre) et Lugano se sont pris les pieds dans le tapis à Cham. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le FC Lugano n'est toujours pas guéri de ses maux. Les Tessinois ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe de Suisse dimanche face au SC Cham, pensionnaire de Promotion League (3-2).

La victoire face au FC Bâle dimanche dernier en Super League (3-1) n'a pas suffi à remettre les Bianconeri sur le droit chemin. Les hommes de Mattia Corci-Torti, vainqueurs du trophée en 2022 et finalistes en 2023 et 2024, sont retombés dans leurs travers en terre zougoise.

Lugano croyait sans doute avoir fait le plus dur lorsque Anto Grgic a égalisé à 2-2 sur penalty au début du temps additionnel, alors que Cham menait 2-1 depuis la 50e. Mais un troisième but signé Joël Ris à la 93e a permis aux Zougois de créer l'exploit.



Imbattable, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Autriche Marc Marquez poursuit sa domination en MotoGP (archives). Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Imbattable, le leader du championnat du monde de MotoGP a enlevé son sixième Grand Prix d'affilée.

Le sextuple champion du monde de la catégorie a devancé son jeune compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), deuxième et qui décroche son meilleur classement en MotoGP pour sa première saison dans l'élite. Parti en pole position, Marco Bezzecchi (Aprilia) a finalement terminé troisième après avoir passé plus de la moitié de la course en tête avec Marquez dans sa roue.

L'autre Ducati officielle, celle du double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia, a terminé à une lointaine 8e place après avoir longtemps été troisième. Victime d'une chute, le champion en titre Jorge Martin a quant à lui abandonné. L'Espagnol a été conduit au centre médical du circuit par précaution.

Au championnat des pilotes, Marc Marquez compte désormais une avance de 142 points sur son dauphin et cadet Alex, 10e du GP avec sa Ducati-Gresini. L'écart monte à 197 points avec Francesco Bagnaia, troisième.

Dettwiler toujours sans point En Moto3, Noah Dettwiler est toujours à la recherche de son premier point cette saison. Le pilote bâlois de 20 ans n'a pas pu faire mieux qu'une 23e place dimanche lors de la victoire de l'Espagnol Angel Piqueras, deuxième au classement du championnat du monde.



Elise Chabbey remporte le classement général Elise Chabbey a remporté le Tour de Romandie féminin! Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Magnifique Elise Chabbey! La Genevoise a remporté la 4e édition du Tour de Romandie féminin dimanche à Aigle en terminant à la 3e place de la dernière étape, gagnée par la Hongroise Blanka Vas.

Victorieuse de la 2e étape samedi à La Tzoumaz, Elise Chabbey comptait 8 secondes de retard sur la maillot jaune slovène Urska Zigart au départ de cette 3e et dernière étape disputée autour d'Aigle. Un débours qu'elle a su compenser grâce à une fin de course parfaite.

Alors que le peloton venait de rattraper les dernières échappées à 13 km de l'arrivée, la coureuse de 32 ans a placé une attaque dans la montée d'Antagnes, dernière difficulté du jour. Accompagnée par l'Espagnole Paula Blasi, elle a creusé l'écart dans la descente tandis que Zigart a perdu du temps avec une sortie de route qui lui a sans doute coûté la victoire finale.

L'étape est revenue à Blanka Vas, qui a rejoint Blasi et Chabbey dans la dernière ligne droite, mais c'est bien la Suissesse qui termine en tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Zigart et 10 sur la Néerlandaise Yara Kastelijn. La Genevoise remporte ainsi une course à étapes pour la première fois de sa carrière.



Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati Carlos Alcaraz retrouvera Jannik Sinner en finale à Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Carlos Alcaraz retrouvera mondial Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Cincinnati lundi. L'Espagnol a dominé l'Allemand Alexander Zverev, visiblement diminué, 6-4 6-3 samedi en demi-finale.

Dans un match décousu, d'abord interrompu 13 minutes pour prêter assistance à un spectateur, Carlos Alcaraz a réussi à surmonter quelques difficultés au service, à sauver trois balles de break d'affilée au quatrième jeu de la première manche, avant de prendre la main.

A 6-4 1-2, Alexander Zverev est sorti plusieurs minutes du court avec un médecin, avant de réapparaître mais de jouer visiblement diminué. "Ca ne fait jamais plaisir de gagner contre quelqu'un qui n'est pas à 100%. On avait bien commencé à jouer du bon tennis puis d'un coup il ne s'est pas senti bien", a commenté Alcaraz.

L'Espagnol, qui vise un sixième titre cette année, va donc retrouver Jannik Sinner, qu'il a battu huit fois en 13 rencontres, dont une déjà légendaire en finale à Roland-Garros au printemps. Mais il reste sur un échec au stade ultime à Wimbledon, où il était pourtant double tenant du titre.

"J'ai hâte d'affronter Jannik. Je pense que les gens aiment regarder nos matches, on pratique du beau tennis, au sommet, je suis prêt pour ce challenge", a ajouté Carlitos, interrogé sur le court à l'issue de cette rencontre qui lui a permis de se hisser pour la 29e fois en finale (21 titres).

Jannik Sinner s'attaque quant à lui à sa 28e finale sur le circuit ATP (20 titres pour l'instant). Il espère soulever son premier trophée en Masters 1000 de la saison, durant laquelle il aura connu les succès en Majeur mais aussi une suspension de trois mois pour dopage entre février et mai.

