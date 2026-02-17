assez dégagé
JO 2026: les curleurs suisses en demi-finale

epa12751532 Switzerland&#039;s Yannick Schwaller (C) delivers the stone as teammates Pablo Lachat-Couchepin (L) and Sven Michel prepare to sweep in the Men&#039;s Curling match between Switzerland and ...
Ce mardi, les Suisses ont battu la Suède puis l'Allemagne. image: Keystone

Les curleurs suisses sont proches d'une médaille

Grâce à leurs deux victoires mardi, les Helvètes sont qualifiés pour les demi-finales aux JO. Avec de grandes chances d'aller chercher l'or.
17.02.2026, 21:3417.02.2026, 21:34

L'équipe de Suisse masculine a validé mardi sa qualification en demi-finale du tournoi olympique grâce à deux succès face à la Suède et l'Allemagne. De leur côté, les Suissesses ont remporté un match important face aux Coréennes 7-5.

Irrésistibles, Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin et Sven Michel s'affirment de plus en plus comme les principaux favoris du tournoi. Dans la soirée, ils sont facilement venus à bout de l'Allemagne 8-4 dans une rencontre menée de bout en bout. Un coup de trois dans le 6e end a mis fin aux espoirs allemands, qui ont abandonné avant la fin du temps réglementaire.

KEYPIX - Sven Michel and Yannick Schwaller of Switzerland, from left to right, celebrate during the men&#039;s curling round robin game between Switzerland and Sweden at the 2026 Olympic Winter Games ...
Les Helvètes s'affirment de plus en plus comme les favoris à la médaille d'or. image: Keystone

Plus tôt face à la Suède, les Suisses, qui menaient 4-0 après 2 ends, ont à peine douté lorsque les Scandinaves sont revenus à 6-4 au 6e end. Un coup de trois à la manche suivante leur a redonné cinq longueurs d'avance et a forcé les Suédois à l'abandon.

5e victoire pour les Suissesses

Dans le tournoi féminin, l'équipe de Suisse a obtenu un précieux succès contre la Corée du Sud. Le CC Aarau est en bonne voie pour se qualifier pour les demi-finales.

Ce curleur suisse pousse un coup de gueule contre les organisateurs

La skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont pris les devants dès le 2e end à la faveur d'un coup de trois. Les Suissesses ont réalisé un coup de deux décisif au 9e end pour mener 7-4, avant d'assurer leur victoire lors de l'ultime manche.

Les Helvètes sont idéalement placées à la deuxième place, alors qu'il ne leur reste que deux rencontres à disputer dans ce tour préliminaire. Elles affronteront mercredi le Danemark à 19h05, puis les Etats-Unis jeudi à 14h05, qui affichent pour l'heure comme les Suissesses un bilan de cinq victoires et deux défaites. (ats/yog)

