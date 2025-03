Opelka crée la polémique avec sa proposition pour révolutionner le tennis

«Pour tous ceux qui rejettent le tennis en double, comprenez ceci: jouer en double et en tirer un revenu m’a donné le pouvoir de rendre la pareille d’une manière qui compte vraiment. Cela a permis à des enfants défavorisés de découvrir ce sport, à plus de 30 filles de bénéficier d’une éducation et à une académie de former de futurs champions. Et laissez‐moi vous dire que ceux qui bénéficient de ces opportunités ne se soucient pas de savoir si le soutien provient des gains en simple ou en double. Ce qui compte, c’est que cela change des vies.»