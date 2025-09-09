Le vainqueur du SwissPeaks est engagé dans une folle aventure

Sangé Sherpa est arrivé le premier au Bouveret (VS). image: facebook

Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure

Sangé Sherpa a remporté la semaine dernière le 700 kilomètres du SwissPeaks Trail. Une performance de haut vol, d’autant plus impressionnante au regard de son été de tous les défis, entre courses XXL et liaisons à vélo.

Il y a longtemps eu match entre Sangé Sherpa et Nicolas Lehmann sur le 700 kilomètres (48 000 mètres de dénivelé positif) du SwissPeaks Trail. Mais une contracture au mollet a contraint le Suisse à l’abandon, ce qui a laissé le champ libre au Népalais, vainqueur de l'épreuve reine en un peu plus de six jours.

Sangé Sherpa a relégué ses premiers poursuivants à plus de douze heures. Autant dire qu’il avait largement le temps de déguster, dans la simplicité qu’on lui connaît, une raclette en guise de petit-déjeuner au Chalet de Blancsex, sur les hauteurs du Léman, au matin de sa dernière journée de course.

Cette victoire intervient seulement quelques semaines après son succès, début août, sur la Transpyrenea, une traversée intégrale de la chaîne des Pyrénées, d’Est en Ouest. Distance totale: un peu moins de 900 kilomètres (56 000 mètres de dénivelé positif).

Là-bas, dans les Pyrénées, l’ultra-traileur de 44 ans s’est imposé en onze jours, partageant la première place avec le Belge Evariest Callens. Une arrivée main dans la main, qui n’a rien de très surprenant de la part de cet homme au grand cœur. Installé depuis de très nombreuses années à Besançon, en France voisine, Sangé Sherpa n'oublie pas d'où il vient: il court pour financer la construction d’écoles et de dispensaires au Népal.

Ces deux victoires coup sur coup sur des distances XXL sont impressionnantes. Mais elles prennent encore plus de valeur à la lumière de ce qui suit: cet été, Sangé Sherpa se rend au départ des courses auxquelles il participe à bicyclette.

Sangé Sherpa débarquant au Bouveret avec tout son barda. image: Facebook

Son périple a débuté à Locarno, d’où il a mis le cap sur les Pyrénées. Une fois son succès en poche sur la Transpyrenea, il a de nouveau enfourché son vélo pour remonter la France, puis regagner la Suisse, en direction du Bouveret, site de départ et d'arrivée du SwissPeaks Trail.

Sans prendre le temps de souffler, Sangé Sherpa met désormais le cap sur l’Italie et le Val d'Aoste, où il participera dans quelques jours à un autre ultra-trail mythique: le Tor des Géants (330 kilomètres – 24 000 mètres de dénivelé positif), qu'il a terminé à la 11e place en 2023.

Sa démarche tranche radicalement avec celle de l’influenceur français Dorian Louvet, qui ambitionne cette année de courir les sept marathons majeurs du calendrier (Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin, Chicago et New York). Un projet d’envergure, soutenu par le média RMC Sport.

Sangé Sherpa, lui, ne bénéficie pas de la même visibilité. Et c’est tant mieux, tant il ne la recherche pas. S’il se montre, un peu, c’est uniquement pour défendre les projets humanitaires qui lui tiennent à cœur.