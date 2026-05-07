«Qui paie sa redevance?»: Une actrice porno perturbe la finale

L'actrice X Sasha Swan s'est introduite sur l'aire de jeu lors de la finale du Championnat du monde de snooker. Elle voulait faire passer un message concernant la redevance.

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Le Chinois Wu Yize a remporté le week-end dernier le Championnat du monde de snooker en finale face à l’Anglais Shaun Murphy, au Crucible Theatre de Sheffield.

Mais au terme de l’ultime partie, c’est un autre nom qui revenait sur toutes les lèvres: celui de Sasha Swan, créatrice sur la plateforme OnlyFans et actrice pornographique. Il faut dire que cette dernière a perturbé la grande finale.

Alors que Yize était sur le point de jouer, Swan s'est soudain immiscée dans l'aire de jeu, provoquant une réaction agacée du public. Rapidement stoppée par l'arbitre de la rencontre puis par le service de sécurité, l’actrice X a toutefois eu le temps de prononcer quelques phrases.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: extern / rest

«Qui paie encore sa redevance, bordel?», a-t-elle notamment lancé, dans ce qui ressemblait à une attaque contre la BBC, diffuseur public du Championnat du monde de snooker en Angleterre.

Plus tard, Sasha Swan a confirmé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que c’était bien elle qui avait interrompu la finale. Elle a également affirmé ne pas avoir eu le temps de dévoiler sa poitrine: «Oui, c’était moi, j’ai fait une entrée fracassante au snooker. Je n’ai pas réussi à le retirer car ils m’ont rapidement mise hors jeu. (...) Mais qui paie encore sa redevance télé? Personne ne la paie. Je m’en fous. F*** la BBC, f*** le snooker et f*** à tout le monde».

La finale a également été perturbée par une sonnerie de téléphone. Plus tôt dans le tournoi, un spectateur avait crié à plusieurs reprises: «N’oubliez jamais les dossiers Epstein», avant de se faire exclure.

(roc)