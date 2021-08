Sport

Nino Schurter champion du monde pour la neuvième fois en VTT



image: keystone

Nino Schurter gagne un 9e titre mondial, le consultant de la RTS craque

Le Grison est devenu pour la neuvième fois champion du monde de VTT en cross-country samedi. L'émotion était forte dans la cabine de la chaîne de TV publique romande à l'arrivée.

Nino Schurter est impressionnant. A 35 ans, le Grison a remporté samedi après-midi une neuvième fois le championnat du monde de cross-country en VTT.

A Val di Sole, en Italie, il a devancé sur le fil un autre Suisse, le Bernois Mathias Flückiger, vice-champion olympique à Tokyo.

Les deux Helvètes se sont rapidement échappés en duo et ont terminé la course avec plus d'une minute d'avance sur le Français Victor Koretzky, médaillé de bronze.

image: keystone

Le finish entre le Grison et le Bernois a été haletant. A tel point que Nicolas Siegenthaler, le consultant de la RTS – qui retransmettait la course –, n'a pas pu retenir son émotion et est complètement sorti de son rôle. Vous pouvez le constater dans l'extrait vidéo ci-dessous:

Vidéo: RTS

Il ressuscite Thierry Roland

Voyant Nino Schurter s'envoler vers la victoire, il a fait saturer son micro avec ses cris d'encouragement pour le Grison et ses hurlements de joie. Par excès d'enthousiasme, le Biennois a même lâché deux fois un nom d'oiseau faisant référence aux péripatéticiennes.

De quoi l'amener à faire le lien, toujours en direct, entre sa tirade et celle, mythique, du journaliste français Thierry Roland (décédé en 2012) après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde de football 1998 contre le Brésil.

«Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut... Ah c'est superbe! Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Olalalalalala!!!»

La gêne du journaliste de la RTS, qui reste lui très pro, est palpable et compréhensible. Mais on pardonnera très volontiers à Nicolas Siegenthaler ses écarts verbaux et de neutralité par rapport aux codes habituels. Premièrement, parce que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un autant passionné par son sport. Et aussi parce que l'expert biennois n'est autre que l'entraîneur de Nino Schurter!

La joie de Thierry Roland en son et en images #France98vsFIFA98 #secretsdunevictoire Quand en 1998 Thierry Roland sort sa phrase , je me dis qu’il a tout dit . Quelle émotion , 20 ans après . Quel bonheur ! pic.twitter.com/hviVJW1sL1 — Jean Nathan (@Jean_Azu) June 12, 2018

L'année prochaine, il faudra peut-être mettre des bouchons dans les oreilles à l'arrivée de l'épreuve: Schurter visera une dixième médaille d'or en championnat du monde, marque hautement symbolique. Le cycliste de 35 ans a aussi remporté sept fois le classement général de la Coupe du monde. Chapeau!