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Voici ce qu'Alain Berset a fait pour Mathias Reynard après Crans-Montana

Alain Berset, gauche, Secretaire General du Conseil de l&#039;Europe, et Mathias Reynard, droite, Conseiller d&#039;Etat valaisan lors de l&#039;inauguration de l&#039;oeuvre de Raphy Buttet, &quot;La ...
L'ex-conseiller fédéral a été présent pour le président du Conseil d'Etat valaisan.Keystone

Ce que Berset a fait pour Reynard après l'incendie du Constellation

Après le drame de Crans-Montana, l'ex-conseiller fédéral, lui aussi habitué aux crises, a tout de suite pris son téléphone pour soutenir son collègue valaisan. Il est même allé plus loin.
27.04.2026, 14:2027.04.2026, 17:14

Après l'incendie de Crans-Montana, l'ancien conseiller fédéral Alain Berset a été «le plus grand soutien» du conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard. Les deux hommes sont liés par «une étroite amitié», a expliqué lundi le président du Conseil d'Etat au quotidien valaisan Walliser Bote.

L'année a été dur pour l'élu valaisan 👇🏼

«J’ai eu besoin de soutien»: Mathias Reynard raconte

Après un an à la présidence de l'exécutif, Mathias Reynard se dit «épuisé». Cette année a en effet été «très difficile» et marquée par l'éboulement de Blatten et l'incendie catastrophique de Crans-Montana. Un soutien psychologique lui a donc été «absolument nécessaire».

Mais pour lui, c’est Alain Berset qui lui a apporté le plus grand soutien après l’incendie de Crans-Montana. Jusqu’à présent, il n’en avait jamais parlé, car Alain Berset ne le souhaitait pas, mais aujourd’hui, il peut le dire.

Mathias Reynard a déclaré

«Alain Berset m’a contacté dès les premières heures et m’a rendu visite chez moi le 2 janvier pour me soutenir»

L’ancien conseiller fédéral socialiste a été présent à ses côtés pendant toute cette période, selon le conseiller d'Etat.

Mathias Reynard a rencontré l'ambassadeur d'Italie en Suisse

«Alain Berset possède une grande expérience dans la gestion des crises, et ses conseils ainsi que son soutien ont été extrêmement importants pour moi pendant cette période», a poursuivi Mathias Reynard.

Et d'ajouter que l'ancien conseiller fédéral est un «véritable ami» qui l’a soutenu tant sur le plan humain que professionnel. Ils sont toujours en contact chaque semaine.

Mathias Reynard achèvera son année présidentielle à la tête du Conseil d'Etat valaisan le 30 avril. (joe/ats)

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