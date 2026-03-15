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Milvignes (NE): Les chiens ne sont plus les bienvenus

Le chien &quot;autumn&quot; de la Maison Azur photographie ce mercredi, 10 septembre 2025 a Sion. La Maison Azur est une structure residentielle consacree aux soins palliatifs specialises, elle a pour ...
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Pourquoi les chiens ne sont plus les bienvenus dans cette cour d'école

Les chiens seront désormais interdits dans les cours d’école et les structures parascolaires à Milvignes (NE). La mesure vise à éviter de nouveaux incidents entre enfants et animaux et à garantir la sécurité et l’hygiène dans les établissements scolaires.
15.03.2026, 09:2815.03.2026, 09:58

La commune de Milvignes (NE) veut interdire officiellement les chiens dans les cours d'école et les structures parascolaires. «Il y a eu plusieurs incidents entre des enfants et des chiens qui attendaient avec leurs propriétaires dans les cours d'école», a expliqué à Keystone-ATS, Solange Platz Erard, conseillère communale.

Selon l'arrêté publié vendredi dans la Feuille officielle, la commune estime nécessaire «de garantir la sécurité et l'hygiène des enfants dans les établissements scolaires et parascolaires». L'interdiction n'est pas applicable aux chiens d'assistance qui accompagnent une personne en situation de handicap, notamment aux chiens guides d'aveugles.

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Après plusieurs incidents, la commune a décidé «d’officialiser une règle implicite déjà en vigueur mais pas toujours respectée. Nous ne sommes en rien précurseurs puisque les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont un arrêté du même type. D’autres communes ont ces règles dans les règlements de police», a précisé Solange Platz Erard.

Une signalétique appropriée sera apposée à l'entrée des établissements concernés, afin d'informer les usagers de cette interdiction. Les infractions seront constatées par les agents de sécurité publique. Le montant des amendes sera fixé par la directive du procureur général.

Selon la conseillère communale, en charge notamment de la formation, «il n’y a à ma connaissance pas d’enseignants qui viennent à l’école avec un chien. S’il y avait une demande, elle serait étudiée par la direction et l’aspect pédagogique serait pris en compte», a-t-elle précisé. (tib/ats)

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