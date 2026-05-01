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Les Clées: Un jeune conductrice meurt dans le canton de Vaud

Vaud: un suspect arrêté après 80 vols dans des voitures [Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Un policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise photographie proche d& ...
La collision s'est produite vendredi (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Un jeune conductrice meurt dans le canton de Vaud

Entre Montcherand et Les Clées, dans le canton de Vaud, une conductrice suisse de 18 ans a été tuée vendredi matin lors d'une collision frontale.
01.05.2026, 21:4601.05.2026, 21:46

Une automobiliste suisse âgée de 18 ans a perdu la vie dans une collision frontale vendredi peu avant 07h00 sur la route cantonale reliant Montcherand et Les Clées.

Son véhicule a dévié de sa trajectoire pour une raison indéterminée, heurtant de plein fouet une voiture conduite par une ressortzissante portugaise de 24 ans. Gravement blessée, cette dernière a été héliportée au CHUV.

A la suite du choc le véhicule de la Suissesse s'est retrouvé sur le toit. La conductrice du second véhicule a dû être désincarcérée. La Suissesse habitait la région, alors que l'autre automobiliste était domiciliée à Yverdon-les-Bains, a précisé la police cantonale vendredi soir dans un communiqué.

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Investigations en cours

La route a été fermée à la circulation, le temps des opérations de sauvetage et pour les besoins du constat. Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une instruction pénale. Elle a confié les investigations aux spécialistes des Unités de circulation de la Gendarmerie vaudoise.

Cet événement a nécessité l’intervention de cinq patrouilles de la Gendarmerie vaudoise, de 2 ambulances du Centre de secours et d'urgences du Nord Vaudois et de la Broy (CSU-nvb), d’un équipage du SMUR et de 2 hélicoptères de la Rega, précise la police. (sda/ats)

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