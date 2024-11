Une rénovation au Salève reçoit un prix d'architecture

Une rénovation au Salève reçoit le «César» de l'architecture

Une partie de la rénovation de la gare haute du téléphérique du Salève. Image: dda architectes

L'agence d'architecture en charge de la rénovation du téléphérique du Salève, à Genève, vient de recevoir un prestigieux prix.

La réhabilitation de la gare haute du téléphérique du Salève a remporté l'Equerre d'Argent, un prestigieux prix d'architecture français. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover les deux gares de cette installation qui avait été mise en service en 1932.

Conçue par l'architecte genevois Maurice Braillard, la gare d'arrivée, classé monument historique en 2018, a été complètement réhabilitée. La façade en béton a été restaurée et la galerie a retrouvé son essence originelle avec ses carreaux en damiers au sol.

De nouveaux espaces ont été développés, comme une salle de séminaire et un belvédère au sommet de la station. Le restaurant à 1100 mètres d'altitude, qui offre une vue panoramique sur le bassin lémanique, a ouvert ses portes en octobre dernier.

Les travaux, qui ont été réalisés entre août 2021 et septembre 2023 se sont montés à plus de 13 millions d'euros. Les installations techniques n'ont pas été touchées, car elles avaient déjà été remplacées en 2013-2014. L'installation transporte environ 300 000 usagers par année vers et depuis la «montagne des Genevois».

Après le Prix d'Architecture A10+1, cette victoire à l'Equerre d'Argent vient confirmer la qualité du projet et son impact pour le territoire du Grand Genève, indique mardi le Groupment local de coopération transfrontalière pour l'exploitation du téléphérique du Salève. L'agence Devaux & Devaux , qui a mené ce projet, a fait de cette réhabilitation une réussite collective, ajoute le Groupement. (sda/ats)