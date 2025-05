La Suisse aura une nouvelle pièce «élégante et exclusive»

Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

Le tirage composé d'une édition strictement limitée de cette monnaie spéciale comprend 7500 exemplaires de qualité «non mise en circulation» vendus à 25 francs l'unité et 3500 exemplaires en qualité «flan bruni» vendus à 79 francs l'unité. En outre, 1000 exemplaires sous blister et numérotés seront mis en vente. La pièce sera disponible dans la boutique en ligne de Swissmint à partir du 22 mai 2025.

Sur l'autre côté de la pièce, on trouve le visage d'un Jean Tinguely souriant.

«Sur l'avers figure un élément de la sculpture emblématique d'Eurêka, que Jean Tinguely avait réalisé pour l'exposition nationale de 1964 à Lausanne et qui se trouve aujourd'hui à Zurich. Cette œuvre, composée de roues et de mécanismes enchevêtrés, illustre la vision de Jean Tinguely, qui était de briser les codes artistiques traditionnels par l'utilisation de nouveaux types de matériaux. Le nom «Jean Tinguely» apparaît sur le haut dans une police de style «collage», un clin d'œil à l'une des techniques artistiques de prédilection de l'artiste.»

En argent, cette pièce spéciale a un diamètre de 33 millimètres et pèse 20 grammes:

«Il a marqué le monde de l'art par son approche ludique et critique, créant, à partir de matériaux recyclés, des œuvres mobiles qui allient les sons, la mécanique et l'esthétique»

Swissmint souligne que Jean Tinguely «était l'un des artistes suisses les plus influents de son époque»:

«Avec son élégante pièce d'argent ‹Jean Tinguely›, Swissmint a voulu symboliser l'amour de l'artiste pour les sculptures cinétiques et les machines poétiques. Un élément de l'œuvre Eurêka y est ainsi représenté afin de célébrer le centième anniversaire de la naissance du sculpteur.»

