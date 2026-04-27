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Ecu d'or: la recette, le prix et le design vont changer en 2026

La recette des Ecus d'or va changer (et leur design aussi)

Pour ses 80 ans, l’Ecu d’or se réinvente: nouvelle recette, prix ajusté et image modernisée pour séduire une nouvelle génération d’écoliers suisses.
27.04.2026, 10:5427.04.2026, 11:37

Créé en 1946 par une idée du secrétaire général de Patrimoine suisse, l'Ecu d'or, chocolat vendu par les écoliers, a permis de financer de nombreux projets environnementaux en Suisse. Pour ses 80 ans, ProNatura et Patrimoine suisse veulent le moderniser.

Depuis sa création, plus de 80 000 classes d’écoles ont vendu environ 50 millions d’Ecus d’or, selon un communiqué publié lundi. Les recettes obtenues ont permis de financer plusieurs projets, comme la création de la réserve naturelle des Grangettes, la préservation de la vieille ville de Saint-Ursanne ou encore la réintroduction du castor.

Voici où vivent les bâtisseurs poilus qui sauvent les rivières suisses

Des gros changements en vue

ProNatura et Patrimoine suisse ont décidé de le réinventer cette année.

«Pro Natura et Patrimoine suisse tirent parti de cet anniversaire pour repenser entièrement l’Ecu d’or»
Loredana Ventre, directrice de l’Ecu d’or

Et comment cela se traduit-il? La réponse:

  • «Un soupçon de vanille sublimera désormais la recette éprouvée à base de lait suisse bio et de cacao issu du commerce équitable.»
  • «L’emballage arborera un visuel intemporel.»
  • «Le site internet a été modernisé, ainsi que la boutique en ligne où les Ecus d’or peuvent être commandés toute l’année. Ils seront livrés dans des coffrets cadeaux également rajeunis.»

Le look 2026 de la pièce 👇

Le desing 2026 des Ecus d&#039;Or.
Image: Schoggitaler
Le desing 2026 des Ecus d&#039;Or.
Image: Schoggitaler
Vous en pensez quoi?
Au total, 7 personnes ont participé à ce sondage.

Les Ecus d'os seront aussi toujours disponibles aux bureaux de poste. En revanche, leur prix – «qui n’avait plus été ajusté au coût de la vie depuis 1998», commente le communiqué –, a augmenté. Il passe de cinq à huit francs. Mais bonne nouvelle pour les enfants:

«En contrepartie, les classes qui participent à la vente verront leur part des recettes doubler»
Le prix, on en pense quoi?
Au total, 8 personnes ont participé à ce sondage.

L'idée est née dans les années 1940, alors qu'un projet menaçait de transformer en barrage le lac de Sils en Engadine. L'Europe était en guerre et que «les arguments pour la nature ne pesaient pas lourd», selon le communiqué. Le secrétaire de Patrimoine suisse pensa alors à vendre des pièces de chocolat, rationné pendant l'après-guerre. L'Ecu d'or devint «une des collectes de fonds les plus fructueuses du pays», selon le communiqué. (jah/ats)

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