pluie modérée15°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Berne prend une grosse décision sur les drones israéliens

Le gendarme financier de la Conf
L'achat de six drones du fabricant israélien Elbit a été décidé en 2015 par le Parlement.Keystone

Berne prend une grosse décision sur les drones israéliens

Alors que les retards s'accumulent, le Département de la défense maintient l'acquisition des drones de reconnaissance ADS15. Ils voleront avec une escorte.
04.09.2025, 11:0004.09.2025, 12:39
Plus de «Suisse»

Malgré les retards, la Suisse ne renoncera pas à l'achat des six drones de reconnaissance ADS15 israéliens. Le ministre de la défense Martin Pfister préfère se passer de certaines fonctionnalités que du projet dans son entièreté.

L'achat de six drones du fabricant Elbit a été décidé en 2015 par le Parlement. Depuis, les retards s'accumulent, les ressources financières sont presque épuisées et certaines fonctions essentielles ne sont toujours pas opérationnelles, a reconnu Martin Pfister jeudi.

Pourquoi l'armée suisse a acheté des drones israéliens inadaptés

Selon lui, l'achèvement du projet dans le cadre prévu est impossible. Il n'est toutefois pas question d'abandonner complètement le projet. Sans drones de reconnaissance, des lacunes dans les capacités de reconnaissance persisteraient pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, il n’est pas certain que la Suisse puisse obtenir d’Elbit le remboursement total ou partiel des investissements réalisés à ce jour (environ 240 millions de francs), a encore avancé le chef de l'armement Urs Loher. Le projet doit donc être réduit.

Les trois fonctions auxquelles le DDPS renonce

Le Département fédéral de la défense (DDPS) renonce à trois fonctionnalités initialement garanties par le fabricant.

  • Les drones ne sont pas équipés du système d'évitement automatique.
  • Du système de dégivrage.
  • Du système de décollage et d'atterrissage indépendant du GPS.
L'armée suisse joue le morceau d'un compositeur nazi

Concrètement, les drones voleront accompagnés d'une escorte dans l'espace aérien non contrôlé. Et ce jusqu'à 3000 mètres d'altitude au-dessus du Plateau et jusqu'à 4000 mètres au-dessus des régions alpines. Ils pourront naviguer sans restriction dans l'espace aérien contrôlé. La nuit, les drones pourront être utilisés partout sans escorte.

Une commandante militaire a fait frapper des recrues et en a ri: 22 blessés

En cas de givre, les drones resteront au sol. Les drones ne voleront pas non plus en cas de brouillard au sol. Celui-ci empêche la visibilité et donc le décollage ou l'atterrissage. Cela implique que les vols seront quasi impossibles en hiver, a expliqué Loher. Une possibilité serait de transférer les drones vers le Tessin ou Payerne (VD) où les conditions météorologiques sont meilleures.

L'essentiel est garanti assure l'armée

Mais malgré ces contraintes, les drones ne perdront pas les capacités de reconnaissance et de surveillance de l'armée, a assuré Martin Pfister. Les capacités essentielles sont garanties.

Le Conseil fédéral veut confisquer les armes des «Suisses âgés»

Il s'agit notamment des vols de reconnaissance de longue durée. En cas de conflit, ils pourront fournir des renseignements sur les positions des troupes, les sites stratégiques ou les secteurs libres de troupes, soutenant ainsi les opérations militaires, complète le DDPS.

Les drones peuvent également être utilisés au quotidien, notamment à des fins de formation, pour surveiller les sites de l’armée et pour soutenir les autorités civiles en cas de catastrophe. Pour Martin Pfister:

«Il est judicieux de réduire la complexité du projet pour augmenter ses chances de réussite»

Toutefois l'homologation n'est pas encore assurée.

Il y a toujours des problèmes...

A ce jour, le fabricant Elbit n’a pas pu démontrer que tous les drones ADS 15 livrés à la Suisse ont été fabriqués conformément à la conception (design) validée. Par conséquent, la documentation nécessaire à l’obtention d’une autorisation d’exploitation sans restriction fait toujours défaut.

La Military Aviation Authority (MAA) a donc imposé des conditions aux opérations aériennes:

  • L'utilisation d’un parachute de secours est obligatoire.
  • Une altitude minimale doit être respectée.
  • Les points d’atterrissage d’urgence doivent être accessibles.
  • Il convient d’éviter de survoler de manière prolongée les zones très densément peuplées.
Pourquoi cet influent officier suisse veut acheter 12 F-35 de plus

Si ces conditions sont respectées, l’exploitation des drones peut se faire en toute sécurité.

Il est probable que, sur les six drones, au maximum quatre ne puissent pas fournir les preuves nécessaires à leur homologation complète et restent durablement soumis à certaines conditions. Elbit envisage de remplacer un drone, ce qui offrirait la possibilité de disposer d’au moins trois drones exploitables sans condition.

Le fournisseur devra proposer des compensations pour le renoncement aux trois fonctionnalités, a précisé Loher. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Des drones russes traquent des civils en Ukraine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
11 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
11
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
Dès 2026, les fréquentées Gorges du Seyon (NE) seront surveillées par un radar-tronçon inédit, pensé pour réduire les accidents. Explications.
Un radar-tronçon sera installé dans le canton de Neuchâtel en 2026, rapportent nos confrères de la radio neuchâteloise RTN. En cours d'homologation, l'appareil sera mis en place en 2026. Mais de quoi diable s'agit-il et en quoi est-il si différent des radars les plus classiques? L'Office fédéral des routes (Ofrou) n'a pas encore publiquement communiqué sur cet appareil, nous explique Olivier Floc'hic en charge de la communication.
L’article