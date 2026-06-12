D’ici à dimanche, les Suissesses et les Suisses se prononceront dans les urnes sur deux objets fédéraux. Image: KEYSTONE

Quelles sont les tendances? Ce qu’il faut savoir avant la votation de dimanche

Dimanche, la Suisse se prononcera sur deux sujets: l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions» et la révision de la loi sur le service civil. L’une de ces votations pourrait se jouer dans un mouchoir de poche. Tour d’horizon.

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Une campagne de votation particulièrement âpre prendra fin dimanche. Les citoyennes et citoyens suisses se prononceront alors sur l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions» ainsi que sur de nouvelles règles concernant le service civil. Tous les instituts de sondage s’accordent sur un point: le résultat pourrait être serré. Voici les enjeux et les camps qui disposent actuellement d’une avance dans les enquêtes d’opinion.

«Pas de Suisse à 10 millions» (Initiative pour la durabilité)

L'UDC se présente dimanche avec une initiative anti-immigration. Image: KEYSTONE

De quoi s’agit-il?

L’initiative de l’UDC exige que le Conseil fédéral et le Parlement instaurent un plafond démographique pour la Suisse. L’objectif est que la population résidante permanente ne dépasse pas le seuil des 10 millions d’habitants d’ici à 2050. Le fonctionnement précis de cette mesure est expliqué dans la vidéo ci-dessous.

L'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions» expliquée Vidéo: watson

Ce que disent les sondages

Comme pour de nombreuses initiatives populaires, le soutien à la proposition de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions» a reculé au fil de la campagne. La baisse la plus marquée apparaît entre les deux vagues de sondage réalisées par YouGov Suisse. En l’espace d’environ un mois, le taux d’approbation est passé de 45 à 38%. «La probabilité que l’initiative échoue dans les urnes augmente ainsi», écrit l’institut de recherche dans un communiqué accompagnant l’enquête.

Autre élément plaidant en faveur d’un rejet: comme il s’agit d’une initiative populaire, le texte de l’UDC doit également obtenir la majorité des cantons. Qu’en est-il dans les différents cantons? «Dans la grande majorité des cantons, en particulier en Suisse romande et dans les zones urbaines, la part des oui reste nettement inférieure au seuil de 50%», écrit YouGov Suisse. L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions d’habitants» risque donc d’échouer non seulement devant le peuple, mais aussi devant les cantons.

Selon YouGov Suisse, la principale raison du recul du camp du oui réside dans l’augmentation des craintes liées à un possible chaos en cas d’acceptation de l’initiative. Les inquiétudes concernant les conséquences économiques et les risques de discrimination contribuent également à cette évolution.

Pour l’ensemble de ces raisons, les chances d’acceptation de cette initiative apparaissent faibles.

Les résultats

Ils seront disponibles ici dimanche à partir de 12 heures.

Réforme de la loi fédérale sur le service civil

Le gouvernement et le Parlement suisses souhaitent rendre l'accès au service civil plus difficile dans le but de rendre l'armée plus séduisante. Image: KEYSTONE

De quoi s’agit-il?

La Confédération et le Parlement estiment que trop d’hommes quittent l’armée pour effectuer leur service civil. Ils souhaitent donc favoriser l'armée en rendant le service civil moins attractif. Les mesures prévues par la nouvelle loi sont détaillées dans la vidéo ci-dessous.

Ce qu'il faut savoir sur la modification de la loi fédérale sur le service civil Vidéo: watson

Ce que disent les sondages

La révision de la loi sur le service civil pourrait, en revanche, donner lieu à un véritable suspense. Seul le dernier sondage de YouGov Suisse montre une avance nette des opposants au projet sur ses partisans (49% contre 37%). Mais l’institut nuance lui-même ce constat: «En raison notamment de la proportion relativement élevée d’indécis parmi les personnes ayant le droit de vote, la situation actuelle est moins claire que pour l’initiative sur la durabilité.»

L’examen des cantons ainsi que des arguments avancés pour ou contre la loi tend actuellement plutôt vers un rejet: «Dans aucun canton la part estimée des voix favorables ne dépasse clairement le seuil de 50%. L’idée que cette modification législative serait inutile a gagné en importance parmi les motifs de rejet, tandis que l’évaluation de la valeur sociale du service civil perd légèrement en pertinence», explique l’institut de recherche.

Les résultats

Ils seront disponibles ici dimanche à partir de 12 heures.

(trad. hun)