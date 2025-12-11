La lumière du soir revient en Suisse avant même le jour le plus court de l’année. GC Images

Pourquoi le soleil se couchera plus tard en Suisse dès ce vendredi

Dès ce week-end, les soirées s’allongeront imperceptiblement en Suisse, alors même que le solstice d’hiver n’est attendu que le 21 décembre. Un paradoxe saisonnier dû aux subtils caprices de l’orbite terrestre.

Ce jeudi, le soleil s'est couché à 16h33 à Coire et à 16h35 à Zurich. Plus à l'ouest, il s'est couché à 16h38 à Bâle et à 16h42 à Berne. Les derniers rayons en Suisse ont pointé du côté de Genève, à 16h49.

Dès vendredi, le coucher de soleil interviendra chaque jour un peu plus tard, mais la différence sera minime au début. Et ce, même si le solstice d'hiver, à savoir le jour le plus court de l'année, aura lieu le 21 décembre.

Cette particularité vient du fait que l'orbite de la Terre n'est pas parfaitement ronde, mais plutôt elliptique. En raison de cette forme ovale, la vitesse de la Terre autour du Soleil n'est pas uniforme.

De plus, à cause de la légère inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, le soleil n'atteint pas toujours son point culminant à midi pile. (ats/mbr)