«Il faut une vignette?» Ce pilote suisse a atterri sur l'autoroute

«La décentralisation décrit la capacité de répartir les troupes et le matériel dans tout le pays en un temps record. En effet, outre ses sites de transport aérien, les Forces aériennes ne disposent aujourd'hui que des trois aérodromes: Meiringen (BE), Emmen (LU) et Payerne (VD). Les effectifs des Forces aériennes sont ainsi concentrés en peu d'endroits, ce qui les rend vulnérables aux systèmes d'armes à longue portée».