Les retraités vivent-ils comme des rois en Thaïlande? Ce Suisse raconte

Lorsque Jäger parle avec ses hôtes, qui sont nourris et logés dans sa résidence pour 1400 francs par mois, le ton est plus dramatique:

Depuis quelques semaines, le débat sur la votation tourne de plus en plus autour des Suisses qui se la couleraient douce à l'étranger, où la vie est moins chère - la Thaïlande est l'exemple préféré de beaucoup. L'UDC parle d'un «cadeau de plusieurs milliards aux retraités à l'étranger». Hans-Jörg Jäger se dit peiné par de tels propos:

Hans-Jörg Jäger, aujourd'hui âgé de 66 ans et lui-même bénéficiaire de l'AVS, héberge dans sa résidence douze hôtes permanents, dont beaucoup ont entre 75 et 85 ans, la moitié étant des femmes. La plupart viennent de Suisse. Il échange régulièrement avec ses pensionnaires. Ces derniers temps, le grand sujet est l'introduction d'une 13ᵉ rente AVS, sur laquelle la Suisse votera le 3 mars. Le Suisse affirme:

Aujourd'hui, ce sont les personnes âgées qui n'ont plus assez d'argent et qui doivent donc quitter notre pays. Du moins si l'on en croit Hans-Jörg Jäger. Originaire d'Argovie, il a émigré en Thaïlande il y a treize ans et y a créé avec sa femme Lanee «une résidence pour seniors à partir d'une rizière», comme il le raconte au téléphone.

L'argent caché a rapporté des millions aux cantons

Depuis 2018, il est devenu plus difficile de cacher son argent à l'étranger. La Suisse a introduit l'échange automatique d'informations (EAI) voilà cinq ans. Il a permis de révéler des milliers de cas de fraude fiscale. Mais il y a aussi eu un effet indirect bien plus conséquent.

«Vous vous casserez encore les dents sur ce secret bancaire», déclarait le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz, en mars 2008. Mais un an plus tard, UBS livrait aux Etats-Unis des dossiers de clients américains, et cinq ans plus tard, le Conseil fédéral s'engageait à introduire l'échange automatique d'informations, c'est-à-dire à livrer des données sur les comptes aux pays partenaires.