CFF: pas de trains ce week-end sur ce tronçon romand

La compagnie des transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR) a lanc
Le trafic ferroviaire sera interrompu ce week-end entre Vevey et Villeneuve (image d'archives).Keystone

Pas de trains ce week-end sur ce tronçon romand

Les CFF annoncent une interruption du trafic entre Vevey et Villeneuve du 8 au 9 novembre. Les trains seront remplacés par des bus.
04.11.2025, 10:4004.11.2025, 10:42

En raison de travaux, le tronçon Vevey–Villeneuve sera interrompu au trafic du samedi 8 novembre à 4h30 au dimanche 9 novembre fin du service, indiquent les CFF dans un communiqué ce mardi.

Les trains IR 90/95 seront remplacés par des bus entre Vevey et Villeneuve. Selon la compagnie ferroviaire, il faudra compter environ 30 minutes de trajet supplémentaire.

Les CFF dévoilent leur futur train de nuit

Les trains RE 33 tout comme les convois R3 et R4 du RER Vaud seront quant à eux supprimés entre Vevey et Bex/St-Maurice. Pour voyager sur ces lignes, les usagers devront emprunter un train navette entre Villeneuve et Bex/St-Maurice, puis un bus de remplacement entre Villeneuve et Vevey.

Des nuisances nocturnes

Les travaux à l'origine de ces perturbations consistent en la rénovation de trois aqueducs à l’entrée ouest de la gare de Montreux, détaillent les CFF. Il s'agit de démolir les anciens tabliers sous les voies et de les remplacer par de nouvelles structures préalablement fabriquées en atelier.

Le montant du chantier s'élève à 2 millions de francs. Il se poursuivra sans entraîner d'autre restriction jusqu'au 21 novembre prochain.

Cette ligne romande pourrait être exploitée par les CFF

Les CFF ajoutent toutefois que certains travaux devront être réalisés de nuit. Tout en s'efforçant de réduire les nuisances sonores autant que possible, ils en appellent à la compréhension des riverains du secteur. (jzs)

